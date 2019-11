Courtois: "A veces ves penaltis parecidos en otros campos y los pitan"

Thibaut Courtois pasó por zona mixta para atender a los medios de comunicación y analizar lo que fue el empate ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu.

Un empate a cero que deja insatisfecho al madridismo por desperdiciar la oportunidad de colocarse líderes, pero que tiene como positivo el hecho de dejar la portería a cero por segundo partido consecutivo. "Como portero está bien, pero prefiero ganar 3-2 o 4-3 y tener los tres puntos. Hemos luchado hasta el último minuto. Hemos tenido oportunidades y Joel ha hecho buenas paradas", se lamentó el guardameta blanco que no cree que hayan "hecho un mal partido", ya que han "creado ocasiones pero no hemos podido marcar".

Este empate supone no aprovechar el tropiezo del Barcelona que había perdido horas antes, además del empate también del Atlético de Madrid. Ninguno de los tres favoritos ganaron en la misma jornada. Una circunstancia curiosa aunque Courtois no cree que "haya bajado el nivel de los grandes". Esta complicación que tienen los tres equipos más poderosos del fútbol español, explica Thibaut , se debe a que "el fútbol es más complicado y los otros equipos de la Liga han dado un salto. Se puede perder ante cualquiera", justifica el portero madridista.

A pesar de valorar el buen juego del equipo, el belga reconoció la importancia de estos tres puntos y admite "en casa tenemos que ganar estos partidos. Ya empatamos con el Valladolid y el miércoles viene el Galatasaray y hay que ganar. En el Bernabéu se espera que ganemos, los futbolistas no estamos felices de empatar", comentó el madridista.

Respecto a la jugada polémica del partido, la mano de Feddal que pudo suponer penalti, Courtois lo tiene claro: "Lo de las manos es algo complicado. Cuando es defensivamente lo han explicado que si la mano en apoyo del suelo está cerca del cuerpo y no es antinatural no es penalti, pero hoy la mano está bastante lejos del cuerpo. Es difícil ver el criterio, sorprende que el árbitro no lo haya ido a ver. Hay una línea que a veces ves penaltis parecidos en otros campos que lo pitan y otros. Para mí hoy es penalti", dejó claro el guardameta del Real Madrid.

Con porterías a cero y alguna parada de mérito, Courtois está dejando poco a poco atrás las críticas recibidas anteriormente. El portero se reconoce como " uno de los mejores" y por eso acepta "que esperen mucho de mí". "Algún partido no sale y otros muy bien. La solidez del equipo está muy bien, se defiende con once y se ataca con once", justifica Courtois.

El internacional con Bélgica explica que el de portero "es un puesto especial, hay poca gente que ha estado en la portería" y por eso no va a preocuparse de las opiniones de esa gente que no sabe lo que significa. "Estoy concentrado en mí mismo, me entreno bien, notaba el apoyo del equipo y el entrenador. Lo que dicen de fuera no afecta, tampoco lo leo, ¿para qué voy a leer eso? Ahora me siento bien y antes también. Estoy feliz de que salgan las cosas y hay que seguir en esta línea", se defiende Thibaut.

Por último, el portero habló de su compatriota y amigo Eden Hazard al que ve "muy bien". "Es una pena que el gol se haya anulado, estuvo muy bien", comentó el guardameta blanco.