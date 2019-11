Fekir: "Mi fichaje por el Betis pudo parecer incomprensible"

Fekir, que ayudó al Betis a sacar un importante punto de su visita al Real Madrid, se ha referido a su fichaje por el club verdiblanco en una entrevista con Telefoot, en la que comentó cómo está siendo su etapa en Sevilla.

Sobre su decisión de fichar por el Real Betis, declaraba: "Puedo entender que mi elección de irme a Sevilla puede ser sorprendente: cuando vienes de un club como el Lyon, que cada año juega la Liga de Campeones, puede parecer un poco incomprensible."

"Me gusta enfrentar desafíos, incluso si parecen un poco locos, y quiero devolver la confianza que me dio este club", argumentaba el internacional francés sobre su interés en demostrar al club verdiblanco su agradecimiento. Más adelante, el jugador mostró su gratitud por jugar en LaLiga: "España es quizás un campeonato que me viene un poco mejor que la Ligue 1, con un juego más técnico, más enfocado hacia adelante. Así que espero ver un Nabil que no hayamos visto tanto."

Disipó las dudas de volver a Lyon la siguiente temporada: "Es mi club del corazón, está en un hueco de mi cabeza. Pero por el momento estoy en el Betis, ¿por qué no más tarde?" En cuanto a su papel en el conjunto nacional francés, admitió no haber practicado un buen juego tras ganar el campeonato del mundo hace un año y pocos meses: "No hemos visto lo mejor de mí en el equipo de Francia porque no he tenido muchas oportunidades, pero aceptamos lo que el entrenador nos da y seguimos trabajando. La Euro 2020 sigue siendo un objetivo, todos los jugadores tienen ese sueño. Todavía tengo hambre de victoria y de títulos, aún no estoy satisfecho", sentenció.