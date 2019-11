Zidane: "Benzema ya es algo como Cristiano en la historia de este club

Zinedine Zidane pasó por rueda de prensa para analizar la gran goleada del Real Madrid por 6-0 ante el Galatasaray que deja al conjunto blanco con la clasificación para los octavos de final mucho más cerca. Una exhibición de pegada y buen juego que deja un nombre propio escrito en mayúsculas en un partido que puede marcar la consagración de una estrella en ciernes, Rodrygo Goes.

La aparición de Rodrygo

El brasileño de 18 años fue objetivos de todos los focos dentro del campo con su hat trick y también en la rueda de prensa. Ante esta avalancha de preguntas, Zidane no tuvo más que halagos para el joven futbolista. "Rodrygo tiene 18 años y cada vez que tiene la oportunidad de jugar, la aprovecha. Cumple ofensiva y defensivamente, trabaja y hace bien muchas cosas", explicó Zidane que destaca que "está metido, contento y su juego desprende alegría", aunque no quiere desatar la euforia recordando que "no hay que meterle presión".

El ex del Santos está ilusión del madridismo y la gran revelación, aunque a Zidane no le haya "sorprendido". "Es un jugador de calidad. Ha venido aquí para hacer lo que está haciendo. Nos aprovechamos de él y esto es solo el inicio", advierte el técnico que volvió a hacer hincapié en dejarlo estar "tranquilo y no meterle mucha presión".

Continuando con el brasileño, Zidane destacó sobre él su inteligencia. "Técnicamente es muy bueno y luego, cuando te acompaña el físico, que todavía tiene que mejorar, hace lo que hace en el campo. Es listo y sabe darle pausa al partido y técnicamente saber hacerlo todo con el balón", comentó Zidane halagando a su futura estrella.

Esta temprana irrupción ha desatado las comparaciones con todo tipo de jugadores, entre ellos, Emilio Butragueño. Una comparación que "no sorprende" al entrenador francés. "Sabemos la carrera de Emilio en el Real Madrid y todo el mundo sabe que Rodrygo es un jugador de calidad y de futuro. Ojalá pueda seguir así y hacer la carrera de Emilio en el Madrid", deseó el mister.

El Madrid se acerca a su versión deseada

Sobre el partido en general, el análisis de Zidane fue positivo en todas las áreas. Destacó que están contentos en la fase ofensiva "con los seis goles", al igual que en la defensiva tras haber mantenido la "portería a cero y además respetando al rival hasta el final". Incluso por encima de todo ello, el técnico blanco alabó la actitud de sus futbolistas hasta el final sin relajaciones y manteniendo "siempre la presión tras pérdida". "Al final, conseguimos hacer un partido completo", declaró orgulloso Zidane.

Esta goleada acompañada de un gran partido ha tranquilizado el ánimo después del decepcionante empate ante el Betis. Esto no supone un alivia para Zidane porque "aquí nunca hay un alivio completo", pero sí que reconoce estar "contento con el partido". "No es un alivio, es una satisfacción. En tres días podemos perder y todo puede ser negativo. Lo que tenemos que hacer es disfrutar y descansar para el próximo partido", comentó el entrenador.

Benzema empata a goles a Di Stéfano

El otro gran destacado del partido ha sido Benzema con sus dos goles. El francés continua en estado de gracia y ya se ha consagrado como el gran abanderado de este Real Madrid y del que Zidane solo tiene palabras de elogio. "Sus números hablan por él. Es un jugador que a los que les gusta el fútbol sabemos de su calidad. Es importante para el equipo, para asociarse. No ha cambiado nada sin Cristiano, solo que Karim está más maduro. Es padre y le han pasado muchas cosas últimamente que se reflejan en el campo", reconoció Zidane.

Con los dos goles ante el Galatasaray, Benzema ha logrado superar a Di Stáfano en tantos anotados en Copa de Europa. Cifras que le hacen situar su estatus a la altura de las leyendas del club. "Es cierto que ha superado a una leyenda del club como Di Stéfano. Ya es algo como Cristiano en la historia de este club. Es algo alucinante lo que hace y simplemente hay que disfrutar y aprovecharlo", alabó el técnico francés.

Fede Valverde

Junto a Rodrygo, el otro jugador joven que se está convirtiendo en la revelación está siendo Fede Valverde. Desde la titularidad del uruguayo, la mejoría en el medio campo ha sido ostensible e incluso Zidane reconoce que Kroos y Casemiro pueden estar mejor por este aspecto. "No pierde casi nunca el balón y siempre nos da fluidez en el juego. Estamos contentos con su nivel. Es importante y lo está haciendo muy bien", declaró Zidane sobre el centrocampista.

Las opciones que da el charrúa al centro del campo son infinitas y han hecho posible que Casemiro pueda descansar unos minutos. "Hoy con la salida de Casemiro se ha metido ahí defensivamente y también lo ha hecho muy bien. De normal, juega más adelante como box to box, pero hoy lo ha hecho muy bien", reconoce su entrenador.

Jame y Bale

La nota negativa de estas semana vienen personificadas en James y Bale que, después de no estar disponibles por diferentes motivos para jugar con el Real Madrid, han sido convocados por sus selecciones, algo que Zidane asegura que no le sorprende. "Veremos porque hoy ha sido este partido y habrá que ver como están los dos este fin de semana. Que convoquen a James y Bale no me sorprende. Luego veremos si juegan o no con sus selecciones", argumentó Zidane.

La lesión de Marcelo

Por último, el entrenador madridista deseó que la lesión de Marcelo "sea poca cosa" y aclaró que "él decía que era poco, mañana veremos lo que dicen los médicos", finalizó un Zidane feliz por la imagen mostrada por su equipo.