Imanol Alguacil, confianza hecha realidad

El técnico txuri-urdin ha repasado la actualidad txuri-urdin, dando importancia a que "tenemos que estar contentos de cómo se ve al equipo, pero no eufóricos. Ni yo ni los jugadores lo estamos". No quiere que nadie se relaje, y cree que se está trabajando bien.

Respecto a Martin Odegaard, ha indicado que no podrá ser de la partida frente al CD Leganés, pues aún sigue lastrado por la lesión, del cúmulo de minutos en las piernas. También ha destacado que no quieren que viaje con Noruega para los compromisos internacionales, pues prefieren que siga en casa, y no peligre estar más días, incluso semanas en el dique seco.

En cuanto al noruego ha dicho que "con Odegaard la idea es que se quede aquí. Él está de acuerdo pero hay que hablar con la selección".

La Liga actualmente está muy igualada, y por ello, Imanol ha subrayado que "por detalles puntuales, podríamos estar en estos momentos con ocho puntos menos. Por esos detalles o por lo que sea, el Leganés no ha tenido fortuna. En muchos partidos han hecho méritos. Aunque venga el colista el partido de mañana va a ser complicado".

Tampoco se ha olvidado del recién incorporado Javier Aguirre, nuevo entrenador del equipo pepinero; "el Leganés tiene potencial. A Javier Aguirre le tengo mucho respeto. Ha hecho mucho. Yo acabo de empezar y él en todo me da mil vueltas. Le deseo suerte".

Lo que más le preocupa a Imanol es que hay jugadores que no están jugando casi nada:"me preocupa. Y no dejo de trabajar en ello. Son los jugadores que no están jugando: Zuru, Barrenetxea, Isak, Aritz, Sagnan, Januzaj... No dejo de trabajar para que estos jugadores estén porque los vamos a necesitar. Cuando a estos jugadores les toque jugar, espero que podamos dar el mismo nivel".

En definitiva, el técnico oriotarra saca buenas conclusiones, pero es consciente de la dificultad de enfrentarse a cualquier primera, y más cuando existe cambio de entrenador.