Zinedine Zidane: "Tengo 25 titulares y en cada partido tenemos que elegir"

El técnico galo atendió a los medios de comunicación en la Ciudad Real Madrid con motivo del encuentro que enfrentará a la SD Eibar y al Real Madrid el sábado 9 de noviembre a las 18:30 horas.

Análisis del conjunto armero

El Real Madrid se medirá al Eibar en la jornada 13 de la Liga Santander. Zinedine Zidane analizó al equipo de Jose Luis Mendilibar y afirmó: "Todos los partidos son complicados. A lo mejor allí puede ser que más, porque es un campo muy diferente a los demás, más pequeño. Sabemos la dificultad, pero no hay partido fácil en esta Liga y no puedes decir que vamos a salir tranquilamente en ningún partido. Estamos preparados para hacer un buen partido conociendo al rival".

De igual forma, el francés continuó su análisis a la SD Eibar asegurando: "Lo vamos a preparar aunque hemos tenido pocos días, pero lo hemos hecho. Es un campo diferente con un equipo diferente que en su campo juega distinto, porque ellos juegan de una manera en su campo y fuera de otra. Veremos cómo vamos a jugar, no te lo voy a decir, pero lo estamos preparando y esperamos que hagamos un partido como se debe mañana".

Importancia de la portería a cero

Thibaut Courtois logró encajar un total de cero goles en una nueva exhibición blanca en la UEFA Champions League ante el Galatasaray SK. Por ello, Zinedine Zidane habló acerca de la importancia de no encajar goles, pues supone una dosis de confianza, especialmente al meta belga del Real Madrid: "Lo valoro muchísimo porque cada vez que hablo después de un partido me refiero a eso. La portería a cero significa que todo el equipo trabajó para eso, que por lo menos nosotros intentamos que nuestra portería se quede a cero. Luego cada partido es un mundo, siempre lo digo, y nosotros tenemos que intentar repetirlo y marcar goles, es lo que vamos a intentar mañana".

Eclosión de Rodrygo y Fede Valverde

El centrocampista uruguayo y el extremo brasileño se han convertido en las sensaciones del Real Madrid. Ambos, a su corta edad, han demostrado talento, desparpajo y una calidad innegable. Por todo ello, el técnico del Real Madrid añadió: "No me sorprende. Creo que los dos están ahí para demostrar cosas y es lo que han hecho últimamente. Hablo de vez en cuando con ellos, porque son jugadores que tienen un entorno, una familia, están bien arropados también por el club, por la gente que trabaja aquí. Mi papel es hablar de vez en cuando con ellos, sobre todo en el trabajo porque puedes tener mucha calidad y futuro, pero si tú trabajas vas a mejorar. Son jugadores jóvenes y tienen toda la vida para aprender. Al final somos 25 jugadores y tengo 25 titulares. Cada partido tenemos que elegir y es lo que voy a hacer siempre”.

Sede de la Supercopa de España

"Nosotros estamos aquí para jugar. La Federación es la que ha tomado la decisión, vamos a respetar eso y ahora tenemos que pensar en jugar, nada más. Los de fuera controlan y son los que se ocupan de preparar los partidos”, zanjó Zinedine Zidane.

Lesión de Marcelo

Marcelo no consiguió acabar el encuentro ante el Galatasaray por molestias, a lo que Zinedine Zidane contestó en la rueda de prensa previa al Eibar vs Real Madrid: "No te voy a decir lo que tiene Marcelo porque no tengo permiso, pero sé que es poca cosa. Hicimos lo que había que hacer y es poca cosa. Estamos un poquito más tranquilos con Marcelo".

Sobre las lesiones en el parón: "Es inevitable. Espero que no pase nada. Es verdad que en las últimas convocatorias han pasado muchas cosas, pero espero que no pase nada. Que se van con la selección, que pase con normalidad y que luego cuando vuelvan de la selección nosotros tengamos a todos a disposición".

Situación de Bale y James

"No están disponibles, lesionados no. Están en el campo, pero no están disponibles para jugar. No están disponibles, en el campo han hecho algo, pero no están preparados para jugar. No han entrenado con el equipo. Un jugador que no entrena con el equipo no está disponible. Van a ir con la selección y luego tienen 5 ó 6 días para ver si están preparados para jugar con la selección o no. Ellos van a valorar eso. No es una decisión técnica. Acabo de decir que los jugadores no entrenan con el equipo, y cuando uno no entrena con el equipo no puede jugar", aseguró el técnico del Real Madrid.

Estado de forma de Modric

Luka Modric, pieza fundamental de los logros del Real Madrid en los últimos años, no se encuentra a su mejor nivel, entre otras cosas, fruto de su edad o de las lesiones recientes por las que el croata ha tenido que pasar: "El papel de Modric va a ser importante aquí. Es verdad que ha tenido molestias e irregularidad, pero Modric es Modric y cuando tengamos ocho partidos después del parón veremos lo que vamos a hacer, pero a Modric lo necesitamos".

La selección de Francia y Benzema

"Él siempre ha querido jugar con la selección, después siempre sucede lo mismo, no sé lo que es exactamente. Futbolísticamente es el mejor, por lo tanto tendría hueco en la selección francesa, futbolísticamente no hay ninguna duda", afirmó el entrenador francés del Real Madrid.

Mbappé y su deseo de jugar en el Real Madrid

"No dije nada, solo lo que decía el jugador, que su sueño era un día jugar aquí. Cada uno luego hace lo que quiere. No voy a decir nada más. Simplemente dije lo que dijo el jugador un día, que su sueño sería ponerse la camiseta del Real Madrid. Lo vuelvo a decir y lo volvería a decir todos los días. Sobre Leonardo no tengo nada más que decir, puedo decir lo que yo quiera", concluyó.