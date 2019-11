Paco Jémez: "Es un partido que hay que afrontarlo con muchas ganas"

Después del entrenamiento, el sábado en la Ciudad Deportiva Paco Jémez compareció en la sala de prensa para responder a las preguntas de los medios pocas horas antes del partido del domingo ante el Cádiz en Vallecas las 21:00 horas.

Empezó diciendo que, “Es un partido que a priori a nosotros nos gusta mucho. Poder enfrentarnos y medirnos al equipo que hasta ahora mejores resultados han obtenido en la categoría. Eso nos va a mantener más despiertos. Le tenemos que dar mucha importancia a este partido, porque venimos de dos derrotas que, aunque inmerecidas ahí están y eso nos hace no poder fallar mucho más.

Paco: “Es un partido que hay que afrontarlo con muchas ganas, sabiendo la necesidad que tiene el partido. Hay que seguir confiando en lo que hacemos y convertirlo en resultados, que es lo que hace falta".

Habló del rival, comentando “Al fútbol se juega de muchas maneras. Para sacar puntos al final lo que tienes que hacer es meter más goles que el rival. El balón es una parte de tu idea de juego. Hay entrenadores a los que les gusta tenerlo y a otros a los que no les importa. Con cualquier forma de fútbol bien hecha obtienes buenos resultados. Esto es una idea de trabajo y de amoldar esa idea al equipo que tienes. Entiendo que ese número lo que dice es que al Cádiz no le va a importar que tengamos el balón, lo que me preocupa es que seamos tan torpes de tenerlo donde el Cádiz quiere que lo tengamos, y no en zonas intrascendentes, porque al final no es un tiempo productivo".

Paco en una rueda de prensa. Fotografía: La Liga

Además, habló de Cervera ya que da como favorito al Rayo, pero Paco dijo, “respeto las declaraciones de todo el mundo, aunque no puedo compartir que nosotros seamos favoritos en nada. Ellos están haciendo muy bien las cosas. Van primeros porque están haciendo muy bien las cosas. Es un Club y un entrenador al que respeto muchísimo, porque está haciendo un gran trabajo. Lleva haciendo un gran trabajo varios años y creo que han dado con la tecla para hacer un proyecto importante para ascender a Primera División”.

Añadió que, “El partido inmediato que tenemos es el del Cádiz y por eso no queremos dejar pasar esta oportunidad. Nosotros estamos haciendo nuestro fútbol y ellos el suyo. Vamos a ver quién es mejor en ese partido. Muchas veces los números con los que llegues a jugar este tipo de partidos tampoco son muy importantes. Al final es un duelo a 90 o 100 minutos, lo que dure el partido y el que sea mejor o cometa menos errores es el que va a ganar".

Le sacaron el tema de la falta de gol, dijo que: “Yo siempre digo que cuando acaba un partido analizo muy bien lo que hace mi equipo y si nos vamos al último partido, el de Lugo, teníamos que haberlo ganado y bien y sin embargo lo perdimos. Son cosas que tiene el fútbol. Tenemos una falta de acierto brutal de cara al gol, que es lo que nos está matando. Eso hace que de un partido que lo juegas así, a lo mejor pierdas solo esa. No está faltando acierto de cara al gol. Estamos creando ocasiones muy claras y los partidos lo tendríamos que tener más de cara de lo que los tenemos.

Añadió, que “Al final llegas a un partido como el de Lugo al minuto 70 con 0-0, que es cuando nos hacen gol. Eses es el gran problema. Teníamos que haber llegado a ese minuto con dos o tres goles sin correr demasiado, porque el equipo creo ocasiones para llegar a ese punto y que un error no le costara el partido. Estoy contento con el trabajo del equipo, pero no puedo estar contento con los resultados. Estamos muy insatisfechos con lo que el equipo está consiguiendo. Creemos que estamos haciendo muchas cosas en el campo de fútbol para conseguir mejores resultados“

Paco concentrado. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Paco: “Todavía no hemos sido capaces de encaminarlo y eso es una responsabilidad mía. Al final yo entreno para que el equipo cree muchas ocasiones y se le creen muchas ocasiones, pero si el equipo no obtiene resultados al final el responsable de eso soy yo. Nada más".

Siguió con el tema del mercado de invierno, “Si la situación sigue así, a lo mejor el que no llega al mercado de invierno soy yo. Eso para empezar, que esté pensando en el mercado de invierno sería una falta de respeto para mis jugadores. Si me tengo que centrar en el partido del Cádiz, del Numancia... no me puedo centrar en qué vamos a hacer dentro de dos meses. Lo que tienen que tener claro los jugadores y los entrenadores es que cuando un Club no cumple con los objetivos marcados el primero que cae siempre es el entrenador".

Y comentó que, “Luego llega el mercado de enero y ahí pueden caer también jugadores. Es nuestro día a día y tenemos que tenerlo claro. Si llegamos al mercado de enero, esté yo o esté quien esté y el equipo sigue sin conseguir los resultados pues puede pensar en traer a seis y eso quiere decir que seis vienen y seis tienen que salir, y se van a quedar sin trabajo. Para que no ocurra eso, que no tendría que ocurrir porque son buenos profesionales y lo están dando todo, tienen que conseguir resultados".

Paco dirigiendo el entrenamiento. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Paco: "Si consiguen buenos resultados, nadie se va a plantear cambiar y traer a nadie, porque no es necesario. No me preocupa lo que pase en enero, antes hay que arreglar traer un jugador, porque se ha lesionado Bebé. Eso es mucho más importante".

Además, quiso comentar que se tiene que fichar para suplir a Bebé, "Estamos a expensas de que el presidente de el visto bueno, porque ahora lo que depende es de un tema económico. Hemos dado las posibilidades que hay y que creemos que le pueden ir bien al equipo y ahora el que tiene que tomar la decisión es el presidente y decir vale. Esto vale tanto, Vamos para adelante".

Añadió que, "Tenemos una urgencia porque tenemos solo dos jugadores en banda y cada entrenamiento estamos con el alma en vilo, a poco que uno se echa la mano atrás, porque si ahí se lesiona un jugador más tenemos un problema serio y grave. Podemos hacer un apaño, sin extremo no vamos a jugar, pero no son extremos y no tenemos necesidad de eso cuando estamos en plazo y cuando llegue invierno veremos qué pasa ".

Habló de varios jugadores, primero de Alberto y Mario, dijo que: "Hoy han entrenado con normalidad con el equipo. Alberto lleva varios días y la idea es que la semana que viene ya estén en dinámica del equipo, para que vuelvan a coger ese ritmo que han perdido. No me planteo que vayan mañana. Poner a Mario por ejemplo sería contraproducente para el equipo y para él. Lleva solo un entrenamiento".

Y terminó hablando de Óscar Valentín, dijo “Óscar ha tenido un pequeño problemilla ahí. No creemos que sea nada. Hasta mañana que vengamos, que vamos a venir por la mañana y hacer alguna cosita, no sabré si puedo contar con él".