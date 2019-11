Paco Jémez: “El fútbol no es justo, pero más tarde o más temprano tiene que llegarnos el acierto.”

El pasado 10 de noviembre el Rayo jugó ante el Cádiz en la decimoquinta jornada de la Segunda División en Vallecas. Finalmente empataron a uno, pero por parte de los franjirrojos marcó Trejo.

Dicho esto, después del partido Paco Jémez atendió a los medios de comunicación.

Empezó diciendo que, “El fútbol está siendo injusto, para el fútbol nos gusta y es así. Aunque los resultados no te den la razón del todo más tarde o más temprano llegará. El tiempo no juega a nuestro favor y estamos incómodos donde estamos, pero ni dudo de lo que hacemos ni de mis jugadores, que hoy han competido ante un gran rival y hemos tenido muchas ocasiones para adelantarnos. Hay que seguir buscando hasta que el fútbol se aburra y nos lo de".

Habló de Álvaro Cervera, dijo, “Respeto la opinión de Álvaro, pero creo que con el 1-1 hemos tenido ocasiones muy claras. Pusimos un equipo falto de altura, Joni, Álvaro, Trejo,…podimos sufrir a balón parado, pero queríamos compensarlo con rapidez y tiro. Es la opinión de Álvaro. Creo que partido ha sido diferente.”

Siguió hablando con el gol de Trejo, comentó que "Yo hablo de mi equipo y si hablo del contrario es para decir cosas buenas. Óscar es un jugador que sabemos de su valía y le va a venir bien. Creo que la semana que viene descansa porque tiene cinco tarjetas. Me da igual quien marqué pero creo que hay que ser más contundentes en esa faceta. Todos tenemos que ayudar en la faceta goleadora".

Paco viendo a sus jugadores. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Comentó sobre el cambio de Luna por Andrés, dijo que: "A Antonio lo he cambiado para quedarme con línea de tres. No hay ningún motivo, es una situación táctica. Hemos estado variando para ver qué jugador nos da los que necesitamos y voy a seguir buscando. Respecto a Saúl y él son de un nivel muy similar y puedo poner a cualquiera, sin que el equipo se resienta a nivel general".

Siguió hablando de sus jugadores, ahora de Ulloa y Piovaccari. "Para mí Leo es nuestro delantero centro. Pio nos puede dar muchas cosas en una faceta y unos minutos en los que pueda entrar. He metido a Andrés porque si metía a otro delantero sus centrales estaban más cómodos, Andrés es más móvil y es mas dificil controlarlo. Si Leo está jugando es porque creo que tiene que jugar. A nuestros delanteros les pedimos trabajo y ser un referente para que nos pueda dar goles. Elijo a once e intento poner a los que creo que valen para cada partido, pero no es un caso particular".

Paco durante un partido. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Siguió con el tema de la actitud del árbitro, dijo que “Hoy no he estado muy pendiente. Me estoy haciendo un poquito mayor e intento despreocuparme de eso. Ningún árbitro pita a gusto no hay que hacerse mala sangre para nada. Intento dedicar mi energía y fuerzas a otra cosa. No me he dado cuenta de la actitud del árbitro. Es muy raro que un jugador o un entrenador esté a gusto con el arbitraje incluso ganando. Yo respeto su trabajo y que lo hagan tranquilos".

Comentó el ambiente de Vallecas, dijo "No voy a poner de excusa de nada. Somos profesionales y jugamos con lo que tenemos. He dado mi opinión sobre el ambiente y no me quejo. He visto este campo casi solo ganar partidos y ahora no estamos en esa situación. Tenemos otro ambiente y me preocupa que no va a cambiar. Ahí radica el problema. Esto se está enquistando en el tiempo y tenemos que acostumbrarnos a jugar en estas situaciones y a competir con este ambiente. Me encantaría que fuese otro pero no lo va a ser y con eso tenemos que jugar. No podemos estar con excusas. No se puede arreglar y hay que tirar para adelante".

Paco Jémez: "Un jugador, un entrenador y un equipo son los mejores cuando lo demuestran y no lo estamos demostrando. Seríamos los mejores si fuesemos los primeros. No es que no lo seamos. No lo estamos demostrando. Entre el ser y el demostrar es donde está la diferencia. Sería bobo decirlo aunque lo crea".

Y terminó hablando de los entrenadores y los estilos, comentó "A todos los entrenadores nos pueden colocar etiquetas por el modo de juego y hay que ser respetuoso. Yo veo, aprendo y respeto. Te puede gustar una forma de jugar. Sobre gustos cada uno puede elegir lo que quiera. Si Bordalás ha dicho eso por algo será. No sé hasta que punto habrán ido esos comentarios. Tendréis que preguntárselo a él. Sé la dificultad que conlleva poner a un equipo a jugar. En este país todo el mundo opina".