Ivan Rakitić: "Me han quitado la pelota y estoy triste"

La temporada avanza y la incógnita no se despeja respecto al futuro de Ivan Rakitić. El centrocampista sueco, internacional con Croacia, que no está pasando por un buen momento a nivel profesional, ya que apenas tiene minutos en el Fútbol Club Barcelona que lidera Ernesto Valverde, se ha sincerado en una entrevista que le ha concedido a Jorge Valdano para su programa "Universo Valdano", emitido en Movistar+. En ella, el jugador natural de Rheinfelden abrió la puerta a una posible salida del club en el mercado de invierno, ya que sigue teniendo la misma ambición y teniendo en cuenta que considera que todavía está a un gran nivel para seguir jugando en la máxima categoría.

"¿Cómo se siente mi hija pequeña cuando le quitan un juguete? Pues está triste. Yo me siento igual. Me han quitado la pelota y estoy triste. Entiendo y respeto las decisiones del entrenador, pero creo que he dado mucho durante estos cinco años y medio que llevo aquí y lo que quiero es seguir disfrutando. Yo disfruto jugando. Yo confío en mi fútbol. Tengo 31, no tengo 38. Me siento en mi mejor momento", comentaba Ivan Rakitić ante la presencia del que fuera delantero del Real Madrid Club de Fútbol, también técnico de otros equipos como el Valencia Club de Fútbol, Jorge Valdano, al ser preguntado por las decisiones tomadas por Ernesto Valverde, ensalzando la pasión que siente por su profesión. "Quitando Anfield, creo que el año pasado fue el mejor año de mi carrera. Cuando más he querido disfrutar ha sido después del Mundial. La temporada pasada fue la mejor para mí. Estoy en mi mejor momento y estoy trabajando más que nunca. Además, he montado un gimnasio en mi casa y soy un loco de los detalles. Me encanta el fútbol", confesaba el croata, denotando las ganas que todavía tiene de jugar, defendiendo que aún puede aportar mucho en la medular azulgrana.

En este sentido, el centrocampista internacional croata quiso incidir en la motivación que siente de cara a poder seguir ganando títulos: "Como me encanta el fútbol, quiero aspirar a todo y estoy pensando en cómo cambiar esta situación. Para mí está muy claro. Yo quiero ganar más títulos, aquí o en cualquier sitio. Quiero ganar más esta temporada, la que viene y después todavía más. Yo vivo de esa motivación y lo daré todo hasta el último día, disfrutando de cada entrenamiento".

Ivan Rakitić protagonizó uno de los cambios de Ernesto Valverde ante el Sportovní Klub Slavia Praha en la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2019/20 | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Elogios hacia Messi y Xavi

Además de hablar sobre su situación, Ivan Rakitić analizó otros aspectos que han marcado su carrera como centrocampista del Fútbol Club Barcelona y habló sobre algunos de los compañeros con los que se ha cruzado por el camino, elogiando a Leo Messi o Xavi Hernández: "Messi es el fútbol en persona. Lo que todos queremos es disfrutarle de alguna manera. Cinco años y medio compartiendo vestuario con él y haciendo muchos kilómetros es un gusto. La presión que él lleva está por encima, pero la manera que tiene de llevarla es de admirar. No es fácil que todo el mundo esté pendiente de ti y de lo que vas a hacer y por eso, es uno de los mejores del mundo y es de admiración total".

Respecto al que fuera capitán barcelonista, el centrocampista de Rheinfelden habló sobre la competencia que vivió cuando llegó al Camp Nou, teniendo en cuenta que coincidió con dos leyendas del equipo, y entre ellas, Andrés Iniesta: "Cuando llegué, yo no podía hacer lo que hacían Iniesta, Leo o Xavi. Se trataba de que tenía que aportar lo mío, leer lo que era el equipo y aportar lo que le faltaba para ayudar. La presión no era tener que jugar en el lugar de Xavi, era ir a disfrutar y aprender de él. La suerte es que me tuvo mucho cariño durante el tiempo que estuvimos juntos y si hay que hablar bien de alguien como capitán, es de él. Él controlaba el vestuario y además, el juego".