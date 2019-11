Luis Suárez: "Haber llegado al Barça y haber logrado lo que he logrado tanto a nivel personal como a nivel grupal es algo que nunca imaginé"

Hace apenas unas semanas, se cumplía el quinto aniversario del debut de Luis Suárez con la elástica azulgrana, ahora cuarto máximo goleador de la historia del club con 185 goles a sus espaldas y perseguidor de los registros de Ladislao Kubala, tercero en el podio. Ha sido por ese motivo por lo que el delantero uruguayo ha repasado la actualidad del equipo en una entrevista que ha concedido a los medios del club, en la que también ha hablado sobre la amistad que mantiene con Leo Messi y el futuro más inmediato que los de Ernesto Valverde vivirán en un tramo final de año en el que tendrán que afrontar algunos partidos más que apasionantes.

El charrúa, que llegó hace cinco años al equipo, rememoraba su llegada a una Barcelona en la que ya fijó su sueño junto a su mujer y recordaba una de las imágenes que recientemente había visto con ella, en la que aparecía junto a la figura de Ronaldinho: "El otro día, viendo fotos con mi mujer, rescatamos una de 2004 en la que estábamos en Barcelona de vacaciones y yo me ponía junto a una imagen gigante de Ronaldinho. Para mí, entonces, jugar en el Barça era algo muy lejano. Por eso, haber llegado al Barça y haber logrado lo que he logrado tanto a nivel personal como a nivel grupal es algo que nunca imaginé".

El uruguayo, que recordaba los goles marcados con la elástica azulgrana, agradecía el cariño mostrado por los aficionados después de que consiguiera entrar en el podio de la historia de goleadores del equipo y hablaba sobre las sensaciones que vivió el día en el que alcanzó la cuarta posición: "Es un orgullo estar en el podio de máximos goleadores del mejor club del mundo y de un club que tiene tanta historia. Cuando llegué al Barça, cumplí un sueño. Quería disfrutar de mis compañeros. No pensaba que llegaría a esto. Vas sumando goles. Es cierto que, poco a poco, te vas aproximando a goleadores históricos. Hay que dar valor a los goles porque no son fáciles ni para Kubala, ni para Samitier, ni para Leo, ni para mí". Hablando sobre los goles, Luis Suárez no dejó pasar la oportunidad de señalar cuál fue para él su gol más importante: "He marcado 185 goles y es difícil elegir uno. De los últimos, recuerdo especialmente el de la temporada pasada, en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Fue un respiro. El del Sevilla del otro día de chilena fue uno de los bonitos. También el primero que le hice al Inter, con pase de Arturo Vidal. Marcarlos en el Camp Nou también hacen que produzcan una sensación especial".

"Luis Enrique ha sido uno de los entrenadores más importantes de mi carrera"

Además, el charrúa recordaba con anhelo el momento de su debut, en 2014, del que ha destacado que vivió unos momentos de mucho nerviosismo: "Eran días de mucho nerviosismo. Incluso hoy me sigo poniendo nervioso en algunos partidos. Pues imagínate entonces cómo fue en mi primer partido con el Barça y en el Bernabéu". Respecto a lo vivido aquel día, el charrúa ha querido subrayar la importancia que tuvo la figura de su entonces técnico, Luis Enrique Martínez, del que ha dicho que "ha sido uno de los entrenadores más importantes" de su carrera: "No venía de jugar, estaba falto de ritmo y con nervios por pensar qué pasaría si fallaba un pase, pero tuve un apoyo enorme por parte de Luis Enrique, quien habló conmigo antes de venir a Barcelona y quien decidió confiar en mí. Ha sido uno de los entrenadores más importantes de mi carrera por cómo me ha marcado con su personalidad y su manera de ser. Es un técnico muy sincero. Él me dio la confianza de venir al Barça después del momento complicado que pasé en el Mundial de 2014".

Sobre la relación que mantiene con Leo Messi, Luis Suárez ha hablado del entendimiento que tiene con el astro argentino a pie de campo, del que ha dicho que es el mejor del mundo: "Messi me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal. Tuvimos afinidad desde el principio. De la convivencia pasas a la amistad y los momentos que pasas con él también se trasladan al césped. Todo el mundo sabe que él es el mejor del mundo. Lo ha demostrado y lo sigue demostrando día tras día. Me ha demostrado su compañerismo mil veces. Él me ayudó cuando yo luchaba la Bota de Oro y yo a él también. El otro día, en el campo del Eibar, me regaló un gol".

Por último, Luis Suárez hablaba sobre los partidos que el equipo disputará antes de finalizar el año, cuando vivirán una época de presión, pero a la vez de espectáculo y destacaba que la plantilla se encuentra preparada para afrontarlos: "Se acerca un mes muy bonito. De los que nos gustan los futbolistas y también a la gente. Habrá un Clásico. Hay que estar mental y físicamente preparados. No lo tendremos fácil, pero esperamos superarlos con el apoyo de la afición".