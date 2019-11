José Luis Oltra: "Álex Moreno tiene condiciones para ir a más"

José Luis Oltra, que actualmente se encuentra sin equipo tras su periplo en el Tenerife, ha hablado para ABC acerca de uno de los jugadores del Betis que mejor está rindiendo en este inicio de temporada, Álex Moreno. El técnico, que es uno de los entrenadores que mejor conocen al ex del Rayo, durante su etapa en el Mallorca, fue quien le hizo debutar en LaLiga SmartBank en la temporada 2013-2014, el 18 de agosto de 2013. Precisamente su llegada a la entidad insular fue gracias a Serra Ferrer, quien ya seguía al de Sant Sadurní D'Anoia durante la campaña anterior como refuerzo para el flanco izquierdo.

José Luis Oltra recuerda cuando entrenaba a Álex Moreno en el Mallorca

El técnico que le hizo estrenarse en Segunda División con el '27' a la espalda, valora al ahora lateral: "Él llega de la Llagostera y viene como extremo izquierdo. Pero me dicen desde el club que lo mire y trabaje con él por si puede completar la plantilla. Entonces, me lo llevo a la pretemporada del primer equipo y lo primero que veo es un chico con ganas de mejorar, crecer. Disciplinado, muy buen tío, que genera buen ambiente, trabajador, muy buena persona. Una de las cosas que dices '¡caray! No debo saber mucho de esto', porque nunca se me pasó por la cabeza meterlo de lateral. Era un chaval muy ofensivo. Para jugar de extremo no tenía números espectaculares, pero tenía velocidad, desequilibrio, trabajo, ayudaba mucho en defensa. Por encima de todo destacaría su forma de ser. Es un tío fantástico, que se hace querer. Para el entrenador, un chico honrado, que acepta todo. Llegó un Álex muy joven, pero muy maduro para su edad. Cuando decidimos que se quedara, tiene sus momentos, más o menos, pero cuando lo convocabas, fantástico, si no, un crack… Él no cambiaba su relación con los demás y el entrenador si su estatus de jugar o no jugar cambiaba. Él lo que quería era mostrar que lo hacía bien. Me he alegrado mucho por él, hablamos cuando ascendió con el Rayo. No recuerdo el entrenador que lo puso de lateral, acertó. Es obediente, tácticamente bueno, cualidades como la de la velocidad que le hace ganar factor sorpresa, aparecer y llegar. Tiene mucho recorrido y me parece un gran futbolista", asegura el entrenador, alegrándose de las etapas que va quemando Moreno como jugador.

Para Oltra, no es ninguna presión para Moreno jugar en el Betis, el técnico le conoce perfectamente a nivel personal, y sabe lo en serio que el catalán se toma su trabajo y sus metas: "Va a responder. Primero porque es un chico maduro. Y después, es muy responsable. Sabe a lo que se dedica, y al nivel al que lo está haciendo, y va a hacer todo lo que esté en su mano para darlo todo. Tendrá días de más o menos acierto. Pero en cuanto a personalidad y forma de ser, acepta bien la situación y lleva bastante bien la presión. Se centra en el trabajo y la tarea que tiene que hacer", apuntó.

De hecho, ha querido compararle con uno de los mejores laterales izquierdos de LaLiga, Jordi Alba, con quien Moreno ya ha afirmado en varias ocasiones que le han sacado parecido sobre el terreno de juego: "Es un currante, sin dudarlo. A mí me recuerda mucho, salvando las distancias, a Jordi Alba. Son jugadores que han empezado por delante, con talento y desequilibrio, con vocación netamente ofensiva. Luego, cuando algún entrenador les ha retrasado y probablemente no les gustara jugar en esa nueva posición, pero han sido disciplinados, trabajadores, honrados con lo que les ha dicho el técnico, pues les han hecho caso y se han convertido en mejores. Jordi es probablemente el mejor lateral izquierdo del mundo, y yo creo que Álex, aunque no es de lo mejores del mundo, va a ser brutal, porque puede jugar con línea de cuatro, o con cinco… Con recorrido y no tener que recibir de espalda y tener que encarar, sino apareciendo desde atrás y encarando por dentro y por fuera, con la velocidad que tiene y llegando a los metros finales, tiene mucho ganado. El que tuvo la visión de ponerlo de lateral hay que hacerle un monumento, porque es muy bueno. También hay que hacerlo con jugadores como Álex, tan disciplinado y currante que te va a hacer buena esa idea", argumentó.

Álex Moreno tratando de llevarse el esférico | Fotografía: Manuel Jesús Pérez (Onda Bética)

El valenciano está convencido de que aún se verá una mejor versión de Álex Moreno en las filas del Betis: "No tengas duda, pero no sólo mejor Álex Moreno, sino un mejor uno por uno en los futbolistas, no del Betis sino de cualquier equipo. Cuanto mejor rodeados están, mejores son. Cuanto mejor vaya el equipo, más rinden. Es la pescadilla que se muerde la cola, tienen más confianza, margen, el entorno está más positivo… Quieras que no reduces presión, obligación, necesidad, presión… Álex está siendo, digamos, de lo menos malo de un Betis que está por debajo de lo que se esperaba. Si el equipo va a más, Álex tiene condiciones para ir a más", sentenció.