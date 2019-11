Diego Martínez: "Estoy muy orgulloso del punto conseguido ante un extraordinario rival"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, que fue expulsado en la segunda parte del partido contra el Atlético de Madrid, ha destacado en la rueda de prensa posterior al encuentro que está "muy orgulloso del punto conseguido ante un extraordinario rival". El técnico gallego ha resaltado que su equipo ha logrado "cambiar la dinámica de derrotas y eso es bueno", sobre todo contra un equipo que "hace incómodas todas la situaciones" y ante el que "es difícil ganar cada metro" ya que tiene "mucho talento".

Diego Martínez ha destacado también de su rival que "apenas ha perdido un partido en toda la liga y este ha sido el noveno gol que encaja". "Ha sido un partido de mucha dificultad, hemos ido de menos a más. Es un gran punto y estoy orgulloso del equipo", ha vuelto a remarcar.

El técnico no ha querido comentar nada al respecto de su expulsión: "No voy a hacer ninguna apreciación, acato y respeto todas las decisiones. Tengo claro que solo me voy a centrar en el juego". El gallego ha comentado que vive con intensidad "todos los partidos" y que su equipo también pone intensidad en todos los encuentros, aunque no le ha gustado mucho cómo salió al partido ya que considera que les faltó "tener un poco más de atención en las segundas jugadas".

Diego Martínez ha indicado que el equipo tiene que tener en ese momento "control emocional para estar intenso en defensa y tener un poco de tranquilidad en fase de ataque"."Entiendo que no es nada fácil , más en las circunstancias que veníamos. El equipo ha mirado a la cara al Atlético de Madrid. Tenemos que mejorar cosas, pero 21 puntos en 14 jornadas... Firmo en las próximas 14 jornadas sumar 21 puntos también", ha añadido.

Sobre el gol del empate del Granada CF, que ha sido a balón parado, Diego Martínez ha comentado que está "orgulloso" siempre que marcan gol. "Y todavía más cuando venimos de tres derrotas y estamos por detrás en el marcador ante todo un Atleti", ha indicado. "Hemos conseguido un buen punto. Tenemos que exprimirnos y sacar partido a todo. Las jugadas a balón parado, creemos en ellas, nos están dando puntos. Tenemos que estar concentrados, creer que podemoas ganar a cualquier rival. Este punto se lo ha currado y ganado el equio y le doy la enhorabuen a todos los jugadores", ha agregado.

El míster del Granada CF no ha querido valorar la ausencia de Yangel Herrera, porque considera que "todos son necesarios e importantes", aunque sí ha comentado que valoraron dejarle fuera porque priorizaron que se quedara en la convocatoria final quien estuviese al 100% y optaron por Azeez y Eteki. "Me quedo con la mentalidad del equipo, pese a ir por detrás en el marcador. Somos un equipo con espíritu de superación", ha agregado. Además, ha querido dedicar el empate a José Antonio Martínez, que hace unos días perdió a su abuela y viajó para estar en el funeral y hoy ha estado "dispuesto para salir por una lesión y está a tope". "En otras cosas no podemos competir, pero sí en compromiso. No nos lo va discutir nadie. Sabemos cuál es nuestro camino. Ahora nos toca otra batalla en Bilbao", ha recordado.