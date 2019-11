Previa FC Barcelona-Borussia Dortmund: ganar para liderar en solitario

Vuelve a rodar el balón en territorio europeo y lo hace con la vuelta de la emoción y del espectáculo a escena. Este miércoles, esa sensación se vivirá sobre el tapete del Camp Nou cuando abra sus puertas y reciba al Borussia Dortmund de Lucien Favre, ante el que tendrá que reivindicarse para seguir danzando en solitario en uno de los grupos de la muerte de la presente fase de grupos de la máxima competición continental. Con ganas de alzar la voz y el trofeo por el que llevan luchando ya varias temporadas entre ceja y ceja, el escuadrón de Ernesto Valverde, que disputa su 24ª campaña en la fase de grupos de la UEFA Champions League, un récord que comparte con el Real Madrid Club de Fútbol, ya mira hacia el aterrizaje de la expedición bávara para resarcirse en el penúltimo duelo, del que esperan conseguir una victoria para tener, de forma automática, el billete para estar en los octavos de final y hacerlo como cabeza de grupo.

Enfrente, el conjunto alemán intentará anular a su rival para seguir teniendo posibilidades de rozar la mejor posición. Los de Lucien Favre quieren sacar petróleo del Camp Nou y con todos sus efectivos disponibles, a excepción de un antiguo militante en las filas azulgranas que conoce a la perfección la estrategia de los locales, Paco Alcácer, arriesgarán para certificar por completo su presencia en la siguiente fase y seguir soñando con dejar huella en Europa.

Las bajas de un equipo y otro pondrán la intensidad emocional necesaria en un duelo en el que ambos saldrán al campo de batalla después de que en la ida, un Marc-André ter Stegen salvador salvaguardara el marcador y fuera clave en el reparto de puntos conseguido en la primera jornada.

El Fútbol Club Barcelona persiste pensando en el trofeo

Después de ganar en el Municipal de Butarque con remontada incluida, el elenco dirigido por Ernesto Valverde quiere certificar su pase como cabeza de grupo a la siguiente fase de la máxima competición continental y lo quiere hacer dando un golpe de autoridad ante su afición para disipar las dudas. Con la mente puesta en seguir insistiendo para llegar lo más lejos posible en territorio europeo y alzar el trofeo por el que llevan peleando varias temporadas, aunque sin éxito, el escuadrón azulgrana tendrá que asumir la responsabilidad que tiene delegada en sus manos por ser el único equipo capaz de liderar en solitario y siendo todavía la sentencia definitiva toda una incógnita entre tanta competencia.

El Fútbol Club Barcelona disputa su 24ª campaña en la fase de grupos de la UEFA Champions League

Bajo las órdenes de Ernesto Valverde y en búsqueda de rumbo propio, este equipo necesita eclipsar a las críticas y tirar de orgullo para revalidar el título de vigente campeón en la competición doméstica, al igual que necesita una marcha más en territorio europeo para deshacerse de los fantasmas que le llevan persiguiendo durante varias temporadas y que ya le han dejado sin opciones en alguna que otra eliminatoria. Por ello y con vistas a recuperar las buenas sensaciones, los de Ernesto Valverde miran hacia el aterrizaje de la expedición bávara con el objetivo de conseguir una victoria que les permita mantener el medidor de confianza intacto y afrontar con las mejores garantías el próximo compromiso que tienen en el horizonte: el duelo que el domingo disputarán ante el Club Atlético de Madrid, en el que una victoria les serviría para poner tierra de por medio respecto a su máximo rival.

La resistencia del elenco alemán, al acecho

Los de Lucien Favre no quieren desaprovechar la oportunidad de mejorar su posicionamiento de cara al sorteo de la siguiente fase. Siendo el Football Club Internazionale Milano su perseguidor más inmediato con cuatro puntos en su casillero, son plenamente conscientes de que cualquier fallo les dejaría fuera de la batalla europea y a las puertas de por lo que llevan peleando durante todas estas semanas.

La expedición bávara, que ya ha aterrizado en Barcelona, llega de empatar en su último compromiso liguero, disputado ante el SC Paderborn 1907, con un 3-3 en el marcador y los goles de Axel Witsel, Jadon Sancho y Marco Reus, que apuntan a las principales bazas que el conjunto alemán tiene de cara a conseguir ponerle las cosas difíciles al escuadrón azulgrana en el Camp Nou, sin la presencia de un Paco Alcácer que es baja por molestias en la rodilla y teniendo en cuenta sus bajas en defensa.

En lo que respecta a Europa, el último partido continental que el conjunto de Lucien Favre disputó fue el correspondiente al de la jornada 4 de la fase de grupos. En él, los alemanes vencieron al tercer clasificado del grupo, el Football Club Internazionale Milano de Antonio Conte, con un 3-2 en el marcador y gracias, en mayor parte, a un doblete efectuado por Achraf Hakimi, que apunta a peor amenaza para la zaga defensiva azulgrana, ostentando el título de defensa más goleador de las grandes competiciones ligueras europeas con siete goles en lo que va de curso y un rendimiento indiscutible.

Achraf Hakimi es la peor amenaza de cara al duelo para la zaga defensiva azulgrana

Los azulgranas, con pies de plomo y ganas de consolidarse por fin como favoritos

Antes de afrontar la última sesión preparatoria previa al duelo, Ernesto Valverde y Frenkie de Jong entraban en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para valorar el partido, hablar sobre el rival y repasar los temas de actualidad que giran alrededor de la entidad azulgrana, a sabiendas de que serían preguntados por el partido que el sábado disputaron en el Municipal de Butarque, donde generaron algunas dudas pese a la victoria conseguida y teniendo en cuenta que una victoria en territorio europeo les aseguraría su pase a los octavos de final.

Sobre lo que el equipo espera del duelo, teniendo en cuenta que lo disputarán ante su afición y podrán tirar del ánimo de las gradas, el técnico cacereño ha comentado: "Tenemos ventaja y una oportunidad que queremos aprovechar. Tenemos a nuestro público y en casa estamos fuertes. El premio es enorme". Ante estas expectativas, Ernesto Valverde fue preguntado por la situación del equipo en territorio europeo, ya que se juega pasar como primero de grupo entre tanta competencia y en uno de los grupos de la muerte, y respondió alabando a su rival, el Borussia Dortmund, del que ha dicho que es un gran rival: "Cualquiera de los tres equipos del grupo se cambiarían por nosotros, pero eso no significa que vayamos a ganar. El Borussia es un gran rival que ha sabido remontar ante el Inter y ante el Paderborn. Lo bueno es que siempre hay un partido más y que ahora nos la jugamos ante el Dortmund. Por eso, intentaremos ganar y que la gente esté contenta".

"Tenemos ventaja y una oportunidad que queremos aprovechar para que la gente esté contenta"

El técnico del conjunto azulgrana salió al paso de las críticas recibidas tras el partido disputado en Leganés, de las que habló como "marejada", reconociendo la exigencia que se denota en un club tan grande como el que él dirige: "Aquí, en el Barça, siempre hay marejada. Estamos en el club en el que estamos y siempre va a ser así. Si no es por una cosa, es por otra. Ahora venimos de ganar un partido en el que sufrimos mucho. Se nos puso cuesta arriba, pero ganamos. Lo que ocurre es que aquí se nos exige dar una lección de fútbol en cada partido y, a veces, no lo conseguimos. Venimos de jugar en Leganés y de ganar. Siempre hay críticas cuando jugamos en Leganés porque no es fácil jugar allí. Se trata de eso y no de ponernos en el precipicio cuando las cosas no salen tan bien. Vamos primeros y queremos seguir así".

Además, el técnico del conjunto azulgrana habló sobre lo que el equipo tiene que cambiar de cara al duelo de este miércoles, haciendo referencia a que deberán plantarle cara a su rival y arriesgar: "Tenemos que mejorar cosas respecto al otro día. Hay cosas que podemos hacer mejor, pero también hay cosas que asentar. El otro día, el partido tenía mucha dificultad y logramos darle la vuelta. La actitud fue buenísima porque nunca le perdimos la cara al partido pese a los problemas. Hay que hacer que eso bueno no se vaya de la cabeza".

Por último, Ernesto Valverde quiso hacer referencia a las bajas que la plantilla sufre en la zaga defensiva, teniendo en cuenta que hasta Clément Lenglet podría quedarse fuera por molestias si finalmente no se recupera por completo de cara al choque y sumarse, de esa forma, a las bajas de Gerard Piqué, Jordi Alba y Nélson Semedo: "Lenglet vino con molestias y ayer ya hizo el entrenamiento completo. Pensamos que puede estar ante el Dortmund. Tenemos también a Samuel Umtiti y la posibilidad de Todibo y Araujo. Estamos cubiertos".

Por su parte, el centrocampista holandés, Frenkie de Jong, diciendo que, este miércoles, el equipo puede hacerlo mucho mejor que en los últimos partidos, poniéndole al mal tiempo colectivo buena cara. Sobre su situación personal y las sensaciones que ha recibido hasta ahora vistiendo la elástica azulgrana, ha comentado: "No me estoy arrepintiendo de venir aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Es lo que siempre he soñado. Sabemos que tenemos que trabajar durísimo. Espero que ante el Dortmund se vea que estamos mejorando. Me divierto y me lo paso muy bien porque estoy jugando con algunos de los mejores del mundo. Podemos hacerlo mejor, pero vamos primeros en el grupo más difícil. No lo estamos haciendo tan mal como algunos creen. Creo que ante el Borussia Dortmund jugaremos muy bien".

"Leo Messi es un poco mejor que Virgil van Dijk porque es el mejor del mundo"

El holandés también quiso aprovechar la oportunidad para responder a una pregunta sobre su posición en el campo, teniendo en cuenta que Ernesto Valverde le ha alineado de pivote y de interior por los dos lados: "A mí me da igual dónde juegue si juego. Puedo jugar en varias posiciones y me gusta jugar de mediocampo. Tienes que preguntarle al entrenador".

Por último, Frenkie de Jong se pronunció sobre el posible ganador del Balón de Oro, teniendo en cuenta que entre los aspirantes, figuran su compañero de equipo, Leo Messi, y su compatriota, Virgil van Dijk, alabando al astro argentino: "Leo es el mejor del mundo, lo debería ganar Messi. Van Dijk también hizo una temporada increíble pero creo que Messi todavía es un poco mejor".

Los bávaros, confiados e ilusionados con hacer un mejor partido que en la ida

El técnico del Borussia Dortmund y el delantero bávaro, Marco Reus, comparecían en la sala de rueda de prensa del Camp Nou antes de afrontar la última sesión de preparación previa al duelo europeo que mañana disputarán ante el líder del grupo. El técnico, confiado en que sus jugadores repitan el "gran partido" que hicieron en la primera vuelta para sumar los tres puntos, admitía que su equipo deberá "completar un buen partido" para competir ante el equipo azulgrana: "Tenemos un muy buen recuerdo de la ida, en la que jugamos muy bien, creamos muchas ocasiones y defendimos muy bien. Fue un excelente partido que pudimos ganar. Así tenemos que jugar. A ver si somos capaces de hacer otro gran partido".

"Queremos jugar como en la ida porque creamos muchas ocasiones y defendimos muy bien"

Sobre lo que la plantilla se espera de cara al choque, el técnico sueco comentó: "Es muy difícil jugar en el Camp Nou, pero también tenemos una gran ilusión por jugar aquí. Tenemos que jugar de manera excelente, jugar con mucha pasión, defender muy bien y jugar hacia delante, con mucha inteligencia. No tendremos que precipitarnos".

Por último, Lucien Favre habló sobre la ausencia de Paco Alcácer, que no ha viajado a Barcelona por molestias en la rodilla: "Por desgracia, no ha podido venir. Tiene una lesión en la rodilla y se ha quedado en casa. A principio de temporada jugó muy bien y ha marcado muchos goles. Es una buena baja porque es eficaz de cara a portería".

Por su parte, Marco Reus hablaba en rueda de prensa sobre lo feliz que se encuentra en Dortmund y sobre la ampliación de su contrato con el conjunto germano, bromeando, además, sobre la relación que mantiene con el guardameta del Fútbol Club Barcelona, Marc-André ter Stegen. Sobre el planteamiento del partido, el delantero comentó: "Tenemos que jugar con mucha valentía y confianza, pero seguro que también sufriremos. Si jugamos como en la ida, tendremos posibilidades".

El encargado de dictar la sentencia definitiva

El encargado de arbitrar sobre el tapiz del Camp Nou será el colegiado francés Clément Turpin, que ya dirigió el encuentro en el que el conjunto azulgrana quedó eliminado ante la Associazione Sportiva Roma.

Clément Turpin es árbitro internacional FIFA desde el año 2010, siendo uno de los más jóvenes de la competición, con apenas 36 años. Además, fue el colegiado francés más joven de la historia en ser elegido internacional y estuvo entre los seleccionados para arbitrar en el Mundial de Rusia, celebrado en 2018.

El colegiado galo estará asistido por Nicolas Danos, Cyril Gringore, François Letexier y Jérôme Brisard como asistentes de vídeo, Karim Abed como cuarto árbitro.

Las convocatorias

Después de dirigir la última sesión preparatoria en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Ernesto Valverde ha dado a conocer la convocatoria para recibir al Borussia Dortmund en el Camp Nou. La lista, con la novedad de Clément Lenglet, que ha recibido el alta médica para afrontar el duelo de este miércoles, cuenta con la presencia de Marc-André ter Stegen, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Jean-Clair Todibo, Arthur Melo, Luis Suárez, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Norberto Murara, Clément Lenglet, Moussa Wagué, Antoine Griezmann, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Junior Firpo y Ansu Fati.

Por parte del Borussia Dortmund, hay que destacar que Lucien Favre se lleva a toda la plantilla excepto a Jacob Bruun Larsen, Paco Alcácer y Thomas Delaney, lesionados.