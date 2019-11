Entrevista. Emiliano Velázquez: "Al principio lo pasé muy mal, estaba en casa solo hasta que entendí que debía tirar hacia adelante"

Hace unos meses se está viviendo una gran ausencia en la primera plantilla del Rayo Vallecano tras su lesión en Austria antes de comenzar la temporada que se está celebrando. Se trata de Emiliano Velázquez, defensa que tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido ante el Mainz 05 por caer lesionado. El uruguayo sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda y se encuentra desde entonces al margen mientras se recupera favorablemente.

En este punto de su lesión, Emiliano Velázquez concedió una entrevista a VAVEL, momento que aprovechó para hablar con sinceridad de los diversos puntos de su lesión, de cómo ve el equipo en general y también sobre la afición franjirroja.

Pregunta. ¿Cómo lleva la lesión después de unos meses?

Respuesta. La verdad es que por ahora voy muy bien, por suerte viene evolucionando favorablemente y eso me ayuda a estar psicológicamente positivo y con ganas de recuperarme.

P. ¿Le fue afectando de alguna forma?

R. Lo pasé muy mal al principio cuando me enteré de que estaba lesionado de eso. Estaba en casa, estaba solo. Tuve que volver a hacerme los exámenes a Madrid, el equipo estaba en Austria y estaba solo y estaba muy mal. La verdad, estuve los primeros dos días jodido hasta que entendí que a partir de ahí comenzaba mi recuperación, que no me quedaba otra que tirar hacia adelante y hacer lo que me mandaran para estar lo mejor posible.

No te voy a decir que no pasé momentos malos, porque cada vez que juega el equipo y no estoy ni convocado ni puedo actuar en lo que sea, me siento mal.

P. Y ahora, ¿cómo se siente? ¿Se ha marcado alguna fecha para volver a jugar?

R. No tengo una fecha de recuperación porque siempre se dice que los cruzados el tiempo mínimo son seis meses, pero no hay una fecha límite.

Cada vez que hago ejercicios nuevos y me siento más normal, entonces tengo más ansiedad por volver a jugar. Por el momento lo vengo controlando bien y con el apoyo de mis compañeros me vengo recuperando favorablemente, que es lo más importante: recuperarme bien.

Velázquez en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva | Foto: Rayo Vallecano S.A.D.

P. ¿Entonces en este punto se siente con más fuerza para volver con sus compañeros?

"En este momento me siento mucho más fuerte, tengo más capacidad"

R. Siento que tengo mucha fuerza, que tengo muchas ganas y que más que nada quiero ayudar a mis compañeros a lo que sea, sea dentro del campo o fuera.

P. ¿Está recibiendo mucho apoyo de su familia, compañeros y, por supuesto, del club?

R. Sí, por suerte el club me lo está brindando todo para poder recuperarme de la mejor manera y se lo tengo que agradecer. Después, mis compañeros siempre estuvieron ahí cuando me operé, cuando estuve en casa sin poder moverme, cuando empecé a ir al club, siempre apoyándome, siempre con un mensaje, siempre preguntando cómo estoy. Y la familia siempre está incondicionalmente. Les agradezco a todos por estar ahí en un momento tan duro.

P. ¿Al equipo cómo le está viendo desde fuera?

R. Es complicado ver a un equipo desde fuera porque desde fuera parece más fácil. Creo que hacemos muchas cosas bien, pero también hay errores que cometemos que si nos sacamos arriba, hubiésemos tenido más puntos en este momento. El equipo tiene que apostar al estar arriba y trabajar para ganar.

"Si conseguimos el equilibrio seguramente el ascenso venga"

Hemos jugado bien y hemos jugado mal, también hemos jugado más o menos, y para todo en la vida el equilibrio es lo más importante.

P. ¿Y a Paco Jémez cómo lo está viendo?

R. Él tiene una idea clara de juego y quiere que nosotros la llevemos a cabo. Muchas veces los errores hacen creer que su idea no está bien, pero no es eso, más bien es un error tenga la idea que tenga; es un error y lo vas a pagar caro. Da igual la categoría, los errores se pagan caros.

Me gusta como entrenador, me gusta cómo plantea las cosas y yo creo que si todo el equipo está convencido de lo que el entrenador dice podemos llegar a buen puerto.

P. ¿Ve al Rayo volviendo a Primera?

R. La posibilidad está. Uno tiene que seguir enganchado en la lucha y seguir peleando hasta el último momento. Hasta que no se decidan los tres que ascienden hay oportunidad.

Velázquez disputando un balón aéreo en el Bernabéu la pasada temporada. | Foto: Rayo Vallecano

P. Por último, ¿cómo está viendo a la afición?

R. La veo rara o extraña porque en el tiempo que yo llevo en el Rayo no estaba acostumbrado a esto. Cada uno tiene su idea, su decisión, que hay que respetarla. También leí que iban a volver a animar y si eso es así es un plus y algo favorable para el equipo y deberíamos agradecérselo. Después, apoyarlos y que luchen e intenten cambiar todo lo que ellos quieran desde el punto que sea menos perjudicial para todos. Ellos son los aficionados independientemente de los jugadores que haya, del presidente que esté y de la gente.

Agradecer su excelente trato y facilidades tanto a Emiliano Velázquez, de cuya evolución y recuperación estaremos muy pendientes, como al Rayo Vallecano para la realización de esta entrevista.