Robert Moreno: "Sigo preguntándome qué he hecho mal"

España goleó 5-0 a Rumanía en el Estadio Wanda Metropolitano y ganó el grupo F con 26 puntos producto de ocho victorias y dos empates. El momento deportivo de ‘La Roja’ quedó de lado, Robert Moreno no brindó conferencia post partido, la Real Federación Española lo despidió el martes 19 de noviembre y anunció el regreso de Luis Enrique como seleccionador de la absoluta.

Tremendo culebrón se armó, pues el asturiano acusó a su examigo de ser ambicioso y sin tapujos salió a aclarar varios aspectos: “Perdón por la celeridad con la que hemos convocado el acto, pero no podía dejar mucho tiempo después de lo sucedido en los últimos días. Han sido momentos muy desagradables y no es lo que hubiera querido. Agradecer a Lucho por los nueve años que he estado con él y a los jugadores que incluso hoy por mensajes privados me han agradecido por los meses que han pasado conmigo. Estoy muy orgulloso de todo el trabajo que he hecho”.

La Real Federación Española no encuentra el rumbo, un nuevo culebrón a la vista puesto que la forma con la que se manejó el tema no fue la más idónea. Robert Moreno no se quedó callado y también dejó claras sus aspiraciones a largo plazo: “Cuando Lucho anunció que se iba, el presidente me dijo que yo iba a ser el seleccionador, y que lo sería hasta después de la Eurocopa. Nadie sabía cuánto iba a durar su situación, di un paso al frente. Antes de la famosa reunión del 12 de septiembre, Lucho me dijo que estaba orgulloso de mí, una semana después le pedí una reunión. Pues su respuesta me sorprendió, sigo preguntándome qué he hecho para que no cuente conmigo”.

España se mantiene octava en la Clasificación Mundial de la FIFA con 1636 puntos y será cabeza de serie en el sorteo final de la UEFA Euro 2020 que se celebrará este sábado en el Romexpo de Bucarest. El debate será más intenso durante los próximos días y tendrá para rato, ¿Quién se equivocó? ¿Quién ambicionó más de la cuenta? Son interrogantes que el tiempo absolverá en el momento oportuno.