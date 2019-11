Entrevista a Borja Granero: "Manuel nos convenció con una palabra: 'Nosotros'"

Borja Granero (Valencia, 1990) es un indiscutible en la zaga del Extremadura UD, da igual el esquema, el valenciano se ha convertido en un habitual en el once azulgrana. En su segunda temporada en Almendralejo, Borja es el jugador del Extremadura que más minutos ha disputado, sin perderse ninguno. El Francisco de la Hera es su casa y la casaca azulgrana su piel por lo que como buen guerrero las defiende con uñas y dientes.

Pregunta: Está siendo una temporada complicada, hacéis bien las cosas pero la suerte no está acompañando.

Respuesta: Al final Segunda es muy larga y hay veces que trabajar bien y demás los partidos, pero bueno no sale y hay que seguir insistiendo.

P: Aparte de la suerte, ¿qué os está faltando para conseguir la victoria?

R: Nos han faltado más cosas, sobre todo ser un poco más ambiciosos o digamos un poco más contundente las dos áreas.

P: El pasado sábado volviste a Santander, ¿cómo te encontraste en la que fue tu casa?

R: Muy bien la verdad. Es un sitio al que tengo mucho cariño y he vivido los mejores momentos de mi carrera y de mi vida, allí he vivido muchas cosas. Tenía muchas ganas de volver a ver a mis amigos. La verdad que muy bien. Estuve allí cinco años muy buenos y El Sardinero me encantó verlo como lo vi.

P: ¿Te recuerda algo este Extremadura a aquel Racing del ascenso?

R: Hombre, te diría que son equipos y clubes muy diferentes pero bueno si se asemejan en algo te diría que éramos y somos dos equipos muy competitivos y creo que en esta categoría muy importante.

P: El domingo viene Las Palmas, ¿qué tal ve a los canarios?

R: Son equipos muy fuertes por estructura y por historia son clubes muy importantes y al final acaban teniendo jugadores que marcan mucha diferencia. Tienen individualidades muy buenas. Nosotros lo que tenemos que hacer es un buen trabajo colectivo y sacar al final nuestra fortaleza que tiene el Francisco de la Hera creo que encontramos el camino en el día del Dépor.

R: Usted está siendo uno de los jugadores con más minutos de la categoría, ¿dónde está la clave para encontrar esa regularidad?

R: Te diría que te diría que es el equilibrio. Al final una cosa lleva a la otra. Yo me preparé muy bien en verano venía con muchas ganas. Mi segunda temporada aquí y nada lo que intenté era continuar un poco el trabajo que venía haciendo desde el año pasado y continuar con la buena línea que me iba encontrando después de mis dos lesiones. Se me está dando bien ahora y ojalá que siga a un nivel alto que pueda ayudar al equipo.

P: Más minutos y como consecuencia ¿Borja Granero se ha convertido en uno de los pesos pesados del vestuario?

R: La verdad que en nuestro vestuario todo el mundo tiene voz y voto. Es una característica de este vestuario que a mí personalmente me gusta mucho. Todo el mundo aporta lo suyo. Yo llevo poco tiempo y la verdad que los capitanes que tenemos siempre me han ayudado y cuando se me ha pedido opinión o he podido aportar en cualquier faceta lo he intentado hacer lo mejor posible y me encuentro a gusto.

P: De Segunda B a Segunda, ¿lo próximo? ¿Primera?

R: Ojalá y sea Primera con el Extremadura, bueno, lo primero va a ser ganar este fin de semana.

P: Llegaste al Extremadura, donde empezaste jugando como mediocentro, donde lo venías haciendo, y Rodri te introdujo en el centro de la zaga, ¿cómo conseguiste adaptarte?

R: Ya había jugado anteriormente en el Racing el año de Segunda B por urgencia, se nos quedó corta la plantilla y tuvimos desgraciadamente dos lesiones, de los dos centrales, y jugué unos 15-16 partidos, si no recuerdo mal. Sensaciones totalmente diferente, categoría totalmente diferente. Cuando llegó Rodri se me planteó la opción, me acuerdo de que hablaba mucho con Edu [Eduardo Vílchez] con el que tengo mucha confianza, me dijo que si le hacía caso que podía sacar mucho partido en esa posición, él creía que tenía unas condiciones muy buenas para tirar para arriba y ayudar al equipo en esa posición por el déficit que en ese momento había. Me gustó la idea y fui para adelante. Al final fui humilde sabiendo que no era un especialista en esa posición y que iba a necesitar más trabajo y más horas que los demás y Edu se comprometió conmigo y, de verdad, estoy muy agradecido porque seguimos aprendiendo y seguimos revisando cosas y la verdad me encuentro muy bien ahí.

P: Tras Rodri, llegó Manuel, ¿qué os aportó el gallego al final de la pasada temporada y que os sigue transmitiendo?

R: Alguna vez he hablado con él de esto. Él llegó y con una palabra nos convenció a todos que era: "Nosotros". Nosotros dejamos de mirar a los demás equipos de clasificación los partidos anteriores, nos fijamos en nosotros de lunes a viernes y el fin de semana competíamos cada partido como si no hubiera pasado nada antes ni fuera a pasar nada después. Nos dijo que éramos nosotros mismos. Que si nosotros éramos capaces de respetarnos unos a otros, de ser fieles a lo que íbamos a hacer durante la semana. En el fin de semana saldrían las cosas y no se equivocó.

P: El equipo ha variado su sistema, ¿te sientes cómodos con tres centrales?

R: Bien, un sistema diferente. Yo no había jugado nunca en defensa de tres, ni en fútbol profesional ni en Segunda B. Bueno, es un sistema que nos hace estar un poquito más protegidos tal vez, por dentro los equipos nos estaban haciendo mucha superioridad por dentro y bueno las sensaciones hasta el momento, a pesar de la derrota el otro día, son buenas. Como central pues igual tienes que moverte un poco más hacia afuera que hace adelante y hacia atrás, pero la verdad que estamos asimilando cosas aún y por lo que llevamos. Buenas sensaciones.