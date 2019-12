Pablo Machín: “Tenemos que demostrar que somos de Primera División”

El RCD Espanyol sigue ahondando en su crisis. Este domingo, el Espanyol se ha medido al CA Osasuna, en el encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Santander, volviendo a decepcionar. Los blanquiazules han caído derrotados con un resultado de 2-4.

Tras el partido, Pablo Machín respondió a las diferentes cuestiones formuladas en la rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones del estadio.

El técnico comenzó la comparecencia siendo preguntado por si su equipo ha tocado fondo: “Espero que sí. Si vamos a ver un Espanyol peor que lo que hemos hecho, sobre todo al final, podríamos decir que lo tendríamos muy difícil. Así no se puede competir en primera División. Debemos de corregir muchas cosas y salir de esta situación. Si somos capaces de ponernos por delante, no podemos dar esta imagen del Espanyol tan vulnerable. Les ponemos los goles en bandeja, así no se puede competir. Debemos de dar más, somos el peor segundo equipo”.

También habló de la importancia del aspecto psicológico: “La cabeza es fundamental, arrastra mucho. Se han enfrentado dos equipos en dinámicas diferentes. La del Osasuna es positiva y la del Espanyol es dubitativa, quizás pensamos que éramos mejores de lo que somos. Necesitamos futbolistas de verdad, que sientan la profesión. No podemos ir como pipiolos, tenemos que demostrar que somos de Primera División”.

Por otro lado, comentó una de las claves del duelo y se manifestó sobre los seguidores pericos: “Cuando hemos podido sentenciar, no lo hemos hecho. La afición nos ha apoyado mucho, pero ha explotado y eso se nota en el terreno de juego".

Asimismo, expuso que no vio al plantel que quería: “No se ha visto mucho al equipo reconocible made in Machín. Lo que habitualmente somos, lo hemos hecho en pocas fases de la primera parte. Tenemos que jugar en campo rival, apretar, tener empuje, llegar por bandas, cambios de orientación, centros al área… Se ha dado pocas veces por determinadas circunstancias. Debemos de mirarnos interiormente. Con los cambios no he sabido transmitir lo que buscaba. Lo asumo, pero no soy el que está compitiendo. Como capitán del barco, asumo la responsabilidad”.