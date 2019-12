Diego Martínez: "El resultado es un palo más gordo porque no refleja lo que se ha visto"

El Granada CF cayó por 2-0 en San Mamés en un partido marcado por la polémica en la jugada del primer gol de los vascos, que llegó de penalti. Sin acierto en las zonas finales del terreno de juego, el cuadro nazarí no firmó un mal partido. Diego Martínez pasó por rueda de prensa para analizar la derrota y explicar cómo lo vivió desde el palco en su primer partido lejos del banquillo por la sanción. El técnico destacó que el resultado "es un palo más gordo porque no refleja lo que se ha visto" durante el encuentro.

Sobre la jugada del penalti, Diego Martínez dijo que "cambia el devenir" del partido. "Estamos disgustados porque el resultado no refleja el rendimiento del Granada, la competitividad y la igualdad. Tenemos alternativas, algunas que tienen ellos también. La segunda parte empezamos bien, y por poner una pega, no hemos decidido bien en el último tercio. Soy defensor de VAR, he visto la jugada repetida y no la veo nada clara. Asumimos, respetamos y aceptamos".

¿Desquició Cordero Vega al equipo? Sobre esto, Diego Martínez dijo que sería "injusto decir que el árbitro ha desquiciado al equipo" porque ha estado "muy concentrado". "Iniciamos muy bien la segunda parte. No te llega el gol y el acierto, eso es fútbol. Entiendo a mis jugadores en un momento dado en la primera parte. El tiempo ha estado parado cinco minutos, entiendo que estén enfadados porque el descuento fuera solo uno, pero siempre sin faltar al respeto", añadió.

Respecto a la comunicación con el banquillo, Diego Martínez aseguró que ha sido "fluida y sincera". "Tenemos dos técnicos en la grada para comunicarse con el banquillo. Me llama la atención que desvíen el foco hacia estas cosas que no son relevantes".

Los cambios y un nuevo trivote

Diego Martínez fue cuestionado sobre los cambios que hizo su equipo en este partido y contestó lo siguiente: "Cuando no encuentras el gol es más complicado. Primero con los dos puntas con Carlos y con Roberto. Darwin mejoró su nivel. Luego con las acciones de Vadillo buscando también ese desborde, con Puertas buscando desmarques al espacio... El cambio de Montoro viene porque llevaba con una sobrecarga en el isquio desde el descanso y entendíamos que no podíamos aguantarlo más. A mí, hasta la jugada del penalti el equipo me ha gustado. El inicio de la segunda parte ha sido bueno, nos faltó el acierto para hacer el gol. Creo el Athletic no estaba cómodo. Esto cuesta mucho, ponerte con un gol en contra creo que sin merecerlo... La de Yangel ha sido muy clara también".

Sobre el nuevo trivote en el centro del campo, Diego Martínez explicó que ha sido "más 4-3-3" y que "la movilidad de arriba" les ha dado mucho. "El último tercio es lo que más cuesta. Tenemos que ir todos al diez y cuando uno está al ocho y no al diez lo notamos", agregó.

¿Es penalti? ¿Se debería haber repetido?

Sobre la jugada polémica del partido, el penalti de Duarte a Raúl García y la posterior repetición del lanzamiento, Diego Martínez comentó que no la ve clara para pitarlo, pero es una opinión, y a partir de ahí respeta todas las decisiones que se tomen. "Luego a la hora del penalti la normativa es la normativa, que evidentemente pienso que cada vez va a ser más difícil para un penalti. Son dos centímetros, pero para eso está el VAR, soy firme defensor de él. Lucharemos para que el próximo partido esos dos centímetros estén a nuestro favor. Hoy la situación del penalti me ha tocado al revés, en cualquier caso respetamos".

Cómo levantar a los jugadores

Por último, Diego Martínez fue cuestionado por cómo levantar el ánimo de sus jugadores tras esta derrota: "Dándole confianza a los jugadores que tenemos. Sabemos que esto es difícil, orgullosos de todo lo que somos. Otros días la hemos metido por la escuadra y hoy no hemos podido. No podemos olvidarnos de que el equipo se esfuerza, está organizado, iguala los partidos... El Athletic tiene siempre diez o quince minutos que te arroya, y eso hoy no lo he visto. Es un palo más gordo que lo que refleja, a partir de ahí, a levantarnos".