Rakitic: "Si puedo jugar, no hay mejor sitio que en el Barça"

Ivan Rakitic esta temporada está notando la aparición de Frenkie De Jong en el equipo, aportando una mayor competitividad en el puesto, algo que no ocurría la pasada temporada o que el croata no notaba. Es por eso que en las últimas semanas se ha hablado bastante de una posible salida en el mercado invernal a clubes como la Juventus o el propio Atlético de Madrid, equipo contra el que jugó el Barça esta jornada.

Ante esta situación, Ivan Rakitic expresó su disconformidad ante la escasez de minutos que está teniendo durante esta temporada, y mostró su predisposición para aportar al equipo: "No lo entiendo. No hay que entender las cosas, sino aceptarlas. Si entiendo que no puedo jugar, habría que buscar una solución. Si puedo jugar, no hay mejor sitio que el Barça. Estos partidos han enseñado que quiero estar", reconoció Rakitic.



El jugador croata también habló de su relación con los compañeros, y el nivel de confianza que percibe por parte de ellos y el técnico, Ernesto Valverde. Aun así no se mostró satisfecho consigo mismo, y llamó a la mejoría de cara a los próximos partidos: "Tengo la confianza de los compañeros, y si me pone el entrenador, entiendo que también será así. Ahora me toca engancharme en estos partidos y seguir mejorando. Quiero que todos sepan que pueden contar conmigo", recalcó.



También tuvo tiempo de analizar el encuentro en clave Barça, y elogió la capacidad del equipo azulgrana de hacerse grande en estadios complicados, como es el caso del Wanda: "Creo que en partidos contra el Atlético todo es muy difícil. Más en su campo. Pero creo que hemos jugado con tranquilidad, confianza y esperar el momento. En la segunda parte estuvimos más cómodos, pero había que trabajar bien. Son los partidos que ya conocemos, y son tres puntos más importantes", afirmó.



Por último, fue preguntado por los insultos y cánticos contra Griezmann, de los que expresó su preocupación: "Es muy fuerte, esperemos que se quede aquí y no vaya a más", concluyó.