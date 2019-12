Álvaro Cervera: "El Elche es un equipo bien ordenado y con las ideas claras"

En vistas al domingo, el Cádiz ha continuado preparando un duelo que, pese al favoritismo del equipo amarillo, se presenta como duro. El Elche llega a Carranza en un buen momento y Cervera, junto a los futbolistas, ha pasado toda la semana preparando a conciencia un duelo que debe de hacer olvidar el tropiezo del pasado fin de semana. Partido en el que además de recuperar sensaciones, espera contar con gran parte de los lesionados: "Al estar a jueves todavía quedan dos días por delante para poder decidir. Parece que podemos recuperar a algunos. Marcos Mauro puede, Salvi creo que lo recuperamos. Edu, Perea, están recuperados. Se nos cae José Mari por la operación. Sergio Sánchez tiene un problema muscular. A ver si pronto incorporamos a 4-5, porque es difícil con tantas bajas", afirmó.

Sobre Cala, futbolista que lleva varias semanas lesionado y que parece que ha vuelto a recaer, Cervera mandó un mensaje de calma, confirmando que, a pesar de no poder contar con él en esta convocatoria, la situación no es tan grave: "Hace diez días entró, pensaba que estaba mejor y se tuvo que retirar. Ahora va haciendo las cosas progresivamente y que no estuviera no significa que vaya a peor, sino que hay cosas que puede hacer y otras es mejor que no las haga."

Disentía con las declaraciones de Vizcaíno a Diario de Cádiz, quien afirmó que no ascender sería un fracaso: "Es algo que no me esperaba. Para empezar, la palabra fracaso, viendo cómo vamos, no me cuadra mucho en todo este escenario, y nunca pensaré que lo que he hecho en el Cádiz sea un fracaso", afirmó el entrenador amarillo.

Preguntado por si estas declaraciones le suponen una inyección de presión, el entrenador cadista contestó: "En caso de no ascender se mira al entrenador, que soy yo. Pero vuelvo a decir que yo nunca sentiré que he fracasado. En el fútbol, cuando algo no va bien siempre se mira hacia otra persona. Pero no quiero hablar más de este tema. Para buscar un objetivo hay que mirar muchos parámetros, y quizás deberíamos mirar todos y reconsiderar estas cosas que decimos. Todo el mundo habla desde fuera maravillas del Cádiz y ahora hablamos de fracaso…, no sé, me ha cogido un poco frío."

En cuanto al rival, el técnico cadista elogió el juego y la temporada que está realizando el cuadro de Pacheta: "Me gustó cómo acabó el año pasado. Es un equipo bien ordenado, bien dirigido, con las ideas claves y jugadores muy buenos en algunos puestos. Tiene la tendencia a no perder más que otra cosa." Añadió: "Es un equipo peligroso, que si no haces las cosas muy bien tiene muchas posibilidades de ganarte. Tiene las ideas muy claras y consciente de lo que es esta categoría."

Por último, Álvaro resaltó la importancia de ganar en casa, donde, hasta la fecha, los amarillos han ganado todo y solo han permitido un empate: "La clave siempre está en los partidos de casa. Nosotros con la marcha que llevamos sabemos que si mantenemos la regularidad en casa, vamos a seguir estando más o menos en los puestos de arriba. Aunque pensemos que tanto fuera como en casa hay que ir a sumar, es cierto que los de casa son los que te hacen llegar al objetivo final", concluía.