Sandra Paños: "Tenemos que seguir trabajando como lo hacemos"

Sandra Paños, portera del Barça femenino se pasó por la zona mixta del estadio Johan Cruyff tras vencer al Real Betis por 3-0 para expresar sus sensaciones acerca de lo que fue el partido para el equipo azulgrana, que se mantiene líder en la tabla a cinco puntos del Atlético, el segundo clasificado. La jugadora alicantina no tuvo mucha incidencia en el juego ante la poca actividad ofensiva del Betis.

La portera habló de la distancia en la tabla que mantienen respecto al Atlético después de la victoria ante el Betis: "Somos conscientes de que tenemos una pequeña distancia respecto al Atletico, pero es cierto que tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo, y fijarnos en nosotras" admitió.

Paños también habló de la falta de precisión que ha notado el equipo ante un Betis muy cerrado atrás: "Hemos tenido facilidad en el sentido de que era un equipo que estaba bastante en su campo, que no nos ha generado casi peligro, pero es cierto que podíamos estar un poco mas precisas de lo que hemos estado. Pero lo importante es la victoria y que dentro de no haber estado tan precisas hemos marcado tres goles. Creo que eso es muy positivo" indicó.

Lluis Cortés para el partido ha probado una diferente pareja de centrales, y Sandra Paños fue preguntada por cual prefiere de las parejas con las que ha jugado el equipo azulgrana: "Tenemos grandísimas jugadoras. Con cualquiera te puedes sentir cómoda, y la verdad que es una facilidad tener jugadoras como las que tenemos, con la salida de balón, la contundencia que tienen defensivamente. Me debo a quien me ponga, porque sinceramente me siento muy a gusto con todas" reconoció.

La portera también habló de la gran carga de trabajo que han tenido que aguantar durante la semana, y cual ha sido su efecto en el partido: "Quizás se junta un poco todo, pero creo que a pesar de la carga el equipo ha estado bien, es cierto que no todos los partidos vas a jugar de delicia o te va a salir todo. En este caso este partido no nos ha salido todo como nosotras queríamos, pero a pesar de eso hemos ganado 3-0. A seguir trabajando y mejorando porque lo importante son los tres puntos, ya sea ganando por un gol o por tres, jugando bien o jugando mal. Al final creo que esto ayuda al equipo sabiendo que no se ha hecho un buen partido, y que nos hemos llevado los tres puntos por tres goles" afirmó.

Para terminar, Sandra Paños fue preguntada por la concentración que ha de mantener en partidos de tan poca actividad como el de este domingo: "Hoy no he tocado tantos balones, ya de normal toco pocos, pero menos aun. Entonces al final te cuesta bastante. He tenido la suerte de que las centrales, la linea ofensiva y todo el equipo en general ha estado muy bien. No les han dado pie a que nos puedan llegar ni siquiera a portería. Para mí es una facilidad que el equipo trabaje de esta manera defensivamente, pero al final he de intentar estar concentrada y si llega pues intentar intervenir bien" admitió.