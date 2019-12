Imanol: "Lo más importante son los tres puntos del domingo. Esperamos mucha afición"

La Real Sociedad y el Real Valladolid se van a ver las caras en el estadio municipal José Zorrilla. Un encuentro que llega tras la gran actuación a domicilio de los pupilos de Imanol en el enfrentamiento contra el Eibar. En dicho duelo, los donostiarras golearon a sus vecinos gracias a los tantos de Le Normand, Willian José, Oyarzabal y Odegaard. Una cómoda y valiosa victoria para ocupar la cuarta plaza y seguir inmersos en la pelea por los puestos europeos. A pesar de ello, el míster ha reconocido la ambición de sus jugadores: “El equipo ganó al Eibar, con una inercia buena, así que la semana se hace más llevadera, pero tenemos el mismo hambre y la misma ambición que si hubiéramos perdido el partido. Los jugadores no se relajan”.

Para medirse a los pucelanos, Imanol cuenta con dos importantes bajas, además de la de Illarramendi, como son la de Elustondo y Zaldua. Unas ausencias de peso en la plantilla, pero que no preocupan al entrenador debido al alto nivel del resto de la plantilla: “No me preocupan. Me preocuparían si viese que no hay competitividad en la plantilla en el día a día, si viese que los jugadores no se entregan. Pero hay una competitividad bárbara y las bajas no me preocupan al ver la plantilla así. Los que tengan la oportunidad están preparados y a ver si la aprovechan y todos estamos acertados”.

Foto: Real Sociedad

A causa de la baja de Zaldua por sanción, todo apunta a que el elegido para sustituirle sera Andoni Gorosabel. El joven lateral derecho txuri-urdin cuenta con toda la confianza de su entrenador: “Está preparado, como otros que no lo están haciendo. Sabe que, si no juega, es porque otro compañero lo hace bien. Pero, como otros, en los entrenamientos lo está haciendo bien y se trata de que lo traslade al campo”.

Aritz Elustondo, por su parte, no podrá estar debido a la lesión sufrida en el derbi frente al Eibar en una pugna aérea con Pedro León. Su ausencia ha provocado que el joven central Arambarri se ejercitase con el primer equipo a lo largo de esta semana. El oriotarra explicó el porqué, al mismo tiempo que ha comentado la situación de Sagnan: “Le hemos subido porque entendemos que nos puede aportar en cualquier momento. Modibo está dando pasos y se está acercando a lo que entendemos que tiene que ser y estar para poder competir. Estoy contento de como está evolucionando”.

Foto: Real Sociedad

Dos grandes ausentes esta temporada, pero en este caso por decisiones técnicas, están siendo Ruben Pardo totalmente desaparecido y Barrenetxea que apenas dispone de minutos. Sobre ellos también ha querido hablar Alguacil: “Si por mí fuera, me quedaría con todos. Otra cosa es como lo vean ellos, que ya saben que tienen pocos minutos porque otros compañeros lo están haciendo bien. Para que juegue Barrenetxea tiene que salir Oyarzabal, Portu o Willian José... No sé lo que pasará, pero yo me quedaba con todos”.

Dos jugadores que seguro que sí estarán, pero esta vez en el bando contrario, serán los ex realistas Pablo Hervías y Sandro. A los cuales ha elogiado el técnico vasco: “Tanto Pablo como Sandro están haciendo las cosas muy bien y estoy seguro de que tendrían señalado este partido, así que habrá que tener cuidado con ellos. A Sandro le ha venido muy bien el gol. Aquí en el día a día estuvo increíble, no dejó de intentarlo. Y a Pablo le veo bien. No necesitan jugar contra la Real para salir a hacerlo bien”.

Foto: Real Sociedad

A quien también ha querido elogiar ha sido al Valladolid en general: “Es un equipo muy serio en casa, muy fuerte, que sólo ha perdido un partido, contra el Sevilla, y sólo ha recibido tres goles en su campo. Ya dije que el Eibar estaba haciendo muchas cosas bien y el Valladolid otro tanto. Creo que defensivamente están mejor que el año pasado y que en ataque hacen cosas, pero no están acertados”.

Por último no ha querido concluir la rueda de prensa sin antes mostrarse agradecido con los cerca de 600 seguidores txuri-urdines que van a desplazarse hasta Valladolid: “No hay duda de que, por el estadio, el inicio, la novedad, está con el equipo y se nota en Anoeta y lo notamos nosotros. Va a ir mucha gente el domingo a Zorrilla y es de agradecer que haya tantos aficionados que tengan ganas de vernos jugar, competir e intentar ganar el partido”.