Álex Moreno: "Mi objetivo es ganar un título en el Betis"

Álex Moreno, el lateral del Betis natural de Sant Sadurní D'Anoia, ha concedido a Diario de Sevilla una entrevista en la que ha repasado toda su carrera futbolística, pero donde también ha aprovechado para comentar el buen momento que atraviesa en el equipo verdiblanco: "Tenía muchas ganas de venir, estamos viendo ahora un Betis que está consolidado y haciendo bien las cosas. En cada equipo hay exigencia de ganar. Eso es bueno para el equipo y el jugador. Tengo la suerte de adaptarme rápido a los sitios, y cuando me he puesto bien físicamente me he sentido cómodo." Antes de llegar a Heliópolis el camino fue duro, durante más de tres meses esa ilusión que el zurdo tenía estuvo a punto de desvanecerse, y aunque prefiere olvidar lo mal que lo pasó el pasado verano, sí se sinceró acerca de cómo se sintió en su presentación celebrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol: "Lo pasé bastante tiempo mal y ese día exploté de emociones. Fueron tres meses de ilusiones queriendo venir a un club y por fin se hizo realidad. Son emociones que llevas acumuladas, te ponen vídeos de familia, compañeros... Saben dónde dar", recordó.

Todo empezó en las pistas de Sant Sadurní D'Anoia, a donde el futbolista vuelve cada vez que puede a recordar viejos tiempos y para ver a sus amigos de siempre y su familia. Aunque mantener la misma ilusión por el fútbol con 26 años que cuando era pequeño es clave para su rendimiento, el gran cambio de su carrera fue fichar por el Barcelona, para enrolarse en las filas del Juvenil A, donde empezó a crear una trayectoria en el que para Moreno es "el mejor club del mundo", siendo un lugar en el que se sintió importante, creció y aprendió de los más grandes. El ahora jugador del Betis llegó a entrenarse con el primer equipo a las órdenes de Guardiola, quien les decía: "Que fuéramos nosotros mismos, a los cuatro o cinco que subíamos. Que íbamos a disfrutar y a entrenarnos como uno más del grupo. Se tenían los nervios lógicos en los primeros días, son momentos que lo mismo no vuelven a pasar. Yo subía para mostrarme y que me vieran." El catalán alucinaba en su primera experiencia lejos de casa con la velocidad del balón en los rondos y en partidos amistosos que se preparaban. Además, allí compartió vestuario con su ídolo, Messi, a quien años más tarde se enfrentaría como jugador del Rayo Vallecano, y al que incluso paró un gol cantado al más puro estilo FIFA.

Tras su paso por el Juvenil A del Barça, Moreno se marchó al Llagostera, y ha explicado a qué se debió esta decisión: "Podría haberme quedado en el Barcelona B, pero había otras maneras de ver el equipo. Eusebio me dijo que contaba conmigo, pero que no era una de sus prioridades. Luego nunca se sabe, pero decidí que Llagostera era un buen sitio para aprender como jugador y persona. Era como una familia, además de un equipo con muchos veteranos que me enseñaron otro fútbol", apuntó.

Álex Moreno tras recibir una falta | Fotografía: Manuel Jesús Pérez (Onda Bética)

Después llegaría su primer contacto con Lorenzo Serra Ferrer, que era el máximo accionista del Mallorca cuando Moreno fichó por el club balear. En un principio llegaba para el filial, pero finalmente se hizo un hueco en el primer equipo: "Mi agente me comentó esa posibilidad, y le dije que hacia delante. Quería dar ese paso, aunque al principio era con ficha del filial. Había bajado a Segunda e iba con la esperanza de hacerme un hueco. José Luis Oltra me llevó de pretemporada y fue el que me dio la confianza", aseguró, agradecido al entrenador.

Aunque si hay algo que a día de hoy ha marcado su carrera, fue su reconversión a lateral, obra del actual entrenador del Tenerife, Rubén Baraja, quien supo ver su proyección y despliegue. Este cambio se produjo en el Rayo Vallecano, pero Moreno recuerda que esto tuvo su origen durante su etapa en Elche: "Yo siempre había jugado de extremo o mediapunta hasta la cesión en Elche. Allí también empecé de extremo con Álex Martínez detrás. Pero en un partido la última media hora me puso de lateral, y Baraja vio cosas que le gustaron. Luego cuando vino al Rayo decidió ponerme ahí." Además, el zurdo, a quien le comparaban con su ahora compañero Tello cuando jugaba de extremo y posteriormente con Jordi Alba, habla de porqué ha acabado en esa demarcación: "Ahora mismo es una posición muy buscada, un lateral con proyección, con ese despliegue, está muy de moda. Puedo jugar de extremo, carrilero o lateral, a mí me sirve para jugar y adaptarme. Cuando un jugador tiene ese pulmón y esa manera de jugar de subir mucho la banda... Me siento cómodo yendo al espacio, que me la den larga y sentirme importante en ataque", comentó.

Para Moreno, que contaba con más ofertas el pasado verano, fue fundamental el cariño que le mostró el Betis para acabar decantándose por la opción verdiblanca, a pesar de que admite contactos con el Barça, siempre dejando claro que la opción de Heliópolis, desde que salió, nunca la dudó. De hecho, el interés del club sevillano viene de lejos, y es donde precisamente cobra importancia la figura de Lorenzo Serra Ferrer, quien de nuevo volvió a apostar por él antes de salir de la entidad sevillana: "Hubo conversaciones e interés desde la temporada anterior. Pero el Rayo sube a Primera y el Betis, además, quería verme en la máxima categoría. Después de que lo jugara todo se decidieron a hacer el fichaje", afirmó.

Centrándose en su actual equipo, Moreno ha relatado cómo vivió el inicio de Liga: "Ha sido complicado, los resultados no fueron buenos, pero ahora se le ha dado un giro. La dinámica tiene que ser ésta, sumando puntos y la tabla, mirarla hacia arriba. Tenemos ahora un partido complicadísimo, ellos no han ganado en casa y será un duelo bonito e intenso. Las malas rachas siempre aparecen en cada equipo, aunque cuanto más tarde, mejor. Cuando ganas tres partidos, te ves en otra situación." Además, reiteró la importancia de las tres victorias consecutivas, sobre todo teniendo en cuenta el último rival: "Era muy importante ganar al Athletic en casa. Fue una victoria para decir: 'cuidado que el Betis está aquí'. Si ganamos en Cornellá, tenemos opciones de irnos a Navidad arriba. Luego viene el Atlético, pero en casa nos sentimos fuertes con el apoyo de la afición desde que salimos con el himno al campo."

Además, el catalán ha hablado acerca de la buena sintonía que tiene sobre el verde con el capitán verdiblanco, a quien ya ha dado dos asistencias: "Tenerlo delante te hace las cosas más fáciles, con la calidad y el juego que tiene. Te da pausa y tranquilidad para elegir mejor los momentos para arrancar o para tocar en corto." Cuando Joaquín estaba comenzando en el mundo del fútbol, Moreno era un niño, y jamás pensaba compartir vestuario con él, pero aseguró que es un orgullo poder jugar con una leyenda del Betis, con quien ya había tenido algún contacto por las redes sociales.

Moreno controlando el esférico | Fotografía: Manuel Jesús Pérez (Onda Bética)

Su logro más importante hasta el momento en su carrera ha sido marcar el gol que dio el séptimo ascenso al Rayo Vallecano, pero Moreno no se detiene en ese objetivo, y asegura cuál es su próximo sueño a cumplir: "Meterme en una final y ganarla. Mi objetivo es ganar un título en el Betis, y ojalá sea así", sentenció el habilidoso futbolista.