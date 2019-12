Pablo Machín: "He priorizado el partido de Liga"

No fue la mejor noche para el RCD Espanyol. Los pericos sumaron este jueves por la noche la primera derrota en Europa League en lo que va de temporada, un tropiezo por la mínima ante el CSKA de Moscú (0-1) que rompe la imbatibilidad de los pericos en Europa League. A pesar de la derrota, estarán en el sorteo para 1/16 de final como líderes de grupo.

"No se pude decir que el equipo no ha tenido orgullo"

Pablo Machín, técnico del Espanyol, buscó respuestas a la derrota tras el encuentro en rueda de prensa: "Siempre he demostrado que soy una persona sincera y creo que hoy no se puede decir que el equipo no ha tenido orgullo o no ha querido".

"Sabemos lo que había hoy y lo que habrá el domingo"

"He priorizado el partido de Liga, porque nos lo podíamos permitir, pero yo soy el primero que quiere ganar", añadía Machín. El técnico blanquiazul no quiso poner en riesgo la salud de sus futbolistas: "No hemos sido inferiores al CSKA. Las primeras ocasiones claras las hemos hecho nosotros. El aspecto físico se ha notado porque ellos son el equipo que juegan habitualmente. No podíamos poner en riesgo más jugadores".

"El público ha estado fantástico"

Machín es consciente de la importancia que tiene vencer el próximo domingo, cuando el Espanyol se medirá ante el Real Betis: "Todos los que estábamos en el campo queríamos ganar y hubiese sido mejor una victoria, pero todos somos igual de inteligentes y sabemos lo que había hoy y lo que habrá el domingo".

Machín apela a los aficionados del Espanyol y les emplaza a animar al equipo de cara al decisivo encuentro de este domingo ante el Real Betis: "Estoy seguro de que nuestra afición, consciente de las dificultades del equipo y que no damos el nivel que se presupone, la única manera de ayudar es estando juntos, dando apoyo. El público ha estado fantástico hasta que al final la frustración de querer ver ganar al equipo... les entiendo, pero estoy seguro que el domingo vendrán con más fuerza".