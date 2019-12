Real Sociedad y Barcelona cara a cara en el nuevo Reale Arena

La Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona se verán las caras este sábado a las 16:00 horas en San Sebastián. En esta ocasión el escenario será el recién remodelado y renombrado Reale Arena. Una salida siempre complicada para los de Valverde, ya que habrá que ver si al igual que con el antiguo Anoeta, el nuevo templo txuri-urdin sigue siendo la bestia negra culé. Cierto es que el conjunto de la ciudad condal, en su visita a San Sebastián, la temporada pasada venció en un Anoeta que estrenaba nueva grada de animación y parte de su nueva cara. La victoria fue por la mínima y como ya es costumbre para el Barcelona en sus viajes a la capital Guipuzcoana tuvieron que emplearse a fondo para lograr los tres puntos. Los locales se adelantaron a los doce minutos gracias al tanto de Elustondo e incluso pudieron incrementar su renta, pero perdonaron en exceso a su rival. Ya en la segunda mitad, los blaugranas dieron la vuelta al marcador gracias a dos fallos del guardameta Rulli aprovechados por Suarez y Dembélé en cuestión de tres minutos. Dos destellos en un juego gris de los visitantes que les valió para vencer sufriendo.

DUELOS ANTERIORES

Y es que si se echa un vistazo atrás a los duelos entre txuri-urdines y culés, se puede ver un balance bastante negativo en competición liguera para los catalanes. Durante once años, el templo realista ha sido una fortaleza inexpugnable para uno de los mejores equipos de todos los tiempos.

En la temporada 2006/2007 los por aquel entonces jugadores de Frank Rijkaard, lograron cosechar la última victoria antes de la mencionada maldición de once años. Larsson y el camerunés Samuel Eto’o, con un tanto cada uno, fueron los goleadores (0-2). Tras tres temporadas en las cuales la Real estuvo en segunda división, los vascos resurgieron para hacer, entre otras cosas, que las visitas de la expedición blaugrana fuesen un infierno y así fue.

En la campaña 2010/2011, el año del regreso a primero, el Barça visitó San Sebastián con Pep Guardiola en el banquillo y con la Liga sentenciada. El ahora jugador del Bayern, Thiago, adelantó a los visitantes, pero ya en la segunda mitad, llegó la debacle culé. Diego Ifrán y Xabi Prieto fueron los encargados de culminar la remontada local (2-1).

Un año después, con Guardiola nuevamente dirigiendo al equipo, visitaron el feudo donostiarra en la tercera jornada. Al igual que un año atrás, los visitantes se adelantaron en el luminoso, pero esta vez con dos tantos de renta. Xavi y Cesc Fábregas abrieron la lata en los primeros once minutos. A pesar de ello la Real no se vino abajo, sino todo lo contrario. En la segunda parte aparecieron Agirretxe y Griezmann para poner el empate a dos definitivo en cuestión de dos minutos (2-2).

El Bacelona cambió de entrenador, pero ni Tito Vilanova pudo evitar un nuevo tropiezo en San Sebastián. Otra vez los de la ciudad condal fueron los primeros en adelantarse con los goles de Messi y Pedro antes de la media hora de encuentro. A escasos cinco minutos para el descanso, el jugador local Chory Castro recorto distancias para después, el en sesenta y dos, hacer el gol del empate a dos. Esta vez la historia no iba a quedar así. En el tiempo de descuento y tras una buena jugada individual por banda de Carlos Martínez, efectuó un centro peligroso al área que recibió Imanol Agirretxe para volver loco a todo el estadio (3-2).

Tras la marcha de Tito, llegó el Tata Martino y tampoco pudo con la maldición de Anoeta y cayó con estrepito. Song hizo el primero para los txuri-urdines en propia puerta, pero inmediatamente Messi empató el partido. Un tanto visitante que fue un simple espejismo de reacción. Cinco minutos les bastó a los de Jagoba Arrasate para sentenciar de la mano de Griezmann y Zurutuza (3-1).

Otro nuevo cambio en el banquillo y otro nuevo tropiezo. Luis Enrique se hizo cargo del club y sorprendió a todo el mundo dejando al astro argentino Lionel Messi fuera del once inicial en una cita tan complicada. Esta vez sólo hubo un gol y fue el de Jordi Alba en su propia portería (1-0).

En la campaña 2015/2016, Luis Enrique seguía liderando a los culés y afrontaron la visita a Anoeta a doce puntos del eterno rival, el Real Madrid. El Barça no saltó al terreno de juego enchufado y eso provocó que en el minuto cinco, Oyarzabal rematase de cabeza un centro medido de Xabi Prieto. Ese uno a cero fue el marcador definitivo gracias a la solvencia de los locales (1-0).

Se suele decir que a la tercera va la vencida, pero en el caso de Luis, no fue así. En su tercera visita a tierras donostiarras, volvió a irse sin los tres puntos. El brasileño Willian José puso por delante a la Real Sociedad gracias a la asistencia de Carlos Vela. Tras seis minutos, otro brasileño, Neymar, asistió a Messi para el uno a uno. Este duelo sería el final de una mala racha blaugrana, hasta el momento (1-1).

Tuvo que llegar Ernesto Valverde para romper el maleficio en la 2017/2018. La Real Sociedad llegó a ponerse dos arriba con los goles de Willian José y Juanmi. Unos tantos que hicieron salir a los fantasmas de las temporadas pasadas, pero no fue así. Paulinho, Messi y Suarez por partida doble, dieron la victoria a los suyos y además rompieron un maleficio de once años (2-4).

Posteriormete el Barça volvió a lograr la victoria un año después, la mencionada al principio de este artículo especial.

JUGADORES A DESTACAR DEL RIVAL

A lo largo de todos los duelos, repasados anteriormente, grandes estrellas han pisado el césped de Anoeta. Puyol, Xavi Iniesta, Eto’o, Ronaldinho, Dani Alves, Neymar, Suarez y Messi son algunos de las mencionadas estrellas.

Esta vez muchos de ellos no estarán, pero eso no es algo que le quite peligrosidad a los de Valverde ya que sigue disponiendo de jugadores que marcan la diferencia. El míster cuenta en la portería con un auténtico muro alemán llamado Ter Stegen. Un guardameta con buen juego de pies y muy seguro bajo palos que seguramente estará custodiado por una defensa de lujo en la cual no faltará el polifacético Sergi Roberto o la torre defensiva Piqué, junto a otros. El centro del campo no lo ocuparán ni Xavi ni Iniesta, pero, en lugar de ellos, podrán estar el croata Rakitic y el joven De Jong. Y, por último, pero no menos importante, el tridente de ataque Suárez, Messi y el ex realista Griezmann. Un conjunto muy peligroso y poderoso en todas sus líneas.

Messi, Griezmann y Suárez / Foto: FC Barcelona

JUGADORES QUE HAN VESTIDO AMBAS CAMISETAS

Griezmann no es el único que en lucir y defender los colores txuri-urdines y blaugranas a lo largo de su carrera deportiva, otros ya lo hicieron anteriormente. Pedro María Artola, más conocido como Pello Artola, ocupó la portería del conjunto vasco y posteriormente hacer lo propio en Cataluña. Pello no fue el único guardameta en cambiar San Sebastián por Barcelona, Francisco Javier González Urruticoechea siguió sus pasos. El arquero conocido como Urruti, es considerado como uno de los mejores guardametas del fútbol español y europeo de los años 80. Claudio Bravo también decidió dejar Anoeta para defender la puerta del Camp Nou. La lista no queda ahí, otros futbolistas como Luis María López Rekarte, José María Bakero Escudero, Periko Alonso, Txiki Beguiristain, Jon Andoni Goikoetxea Lasa (Goiko), Meho Kodro o el mencionado Griezmann tomaron la misma decisión. Pero no todos los viajes iban a ser en dirección a la ciudad condal, el portero Oier Olazábal con pocos minutos de blaugrana intentó buscarlos como txuri-urdin sin mucha fortuna. Y recientemente el delantero, crecido en La Masía, Sandro Ramírez jugó la temporada pasada en calidad de cedido por el Barcelona en la Real Sociedad.