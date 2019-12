De Jong: "Solo quiero jugar lo máximo posible"

El centrocampista Frenkie De Jong disputará, si todo va bien, su primer clásico tras su llegada el verano pasado a Can Barça. El internacional holandés ha concedido una entrevista para Barça TV en la cual ha descrito sus emociones previas al partido del próximo miércoles en el Camp Nou.

De Jong apuntaba sonriente: "Evidentemente estoy muy ilusionado y espero ganar el día de mi primer clásico. El del año pasado con el Ajax fue un partido muy especial, pero ahora es otro partido y estoy en otro equipo, así que será diferente. Estoy muy emocionado, será mi primer clásico."

Al ser preguntado sobre la rutina el día del clásico comentó: "Haré lo que hago siempre. Es un partido especial, pero no por ello hay que cambiar lo que uno hace de forma habitual."

Sobre lo que espera del partido el '21' azulgrana: "Se juntarán sobre el césped dos de los mejores equipos del mundo. Intentaremos dominar el partido, como siempre hacemos. No sé cómo lo plantearán ellos, pero nosotros lo haremos de la misma manera que en cualquier otro: teniendo la posesión, creando muchas ocasiones y haciendo disfrutar a los aficionados azulgranas", explicaba.

No es la primera vez que se mide ante el Real Madrid, puesto que en la Champions League pasada eliminó al equipo de la capital con el Ajax: "Fue un partido muy especial para nosotros. De hecho, diría que el del Santiago Bernabéu fue el mejor que jugamos. Fue una sorpresa para toda la gente que estaba mirando el partido. El 1-4 en su estadio, eliminándolos y haciendo un buen fútbol. Cuando pienso en aquel partido solo tengo buenos recuerdos."

"Todo el mundo sabe lo importante que es para nosotros. Ya no sorprende si en un partido marca tres goles. Es mucho mejor que el resto. Cualquier equipo que se enfrenta a Messi siempre está más nervioso, yo también lo estaría", asegura el holandés sobre su ahora compañero Leo Messi.

Además, De Jong es el futbolista azulgrana con más minutos: "Estoy muy contento por tener minutos. Es lo que quiero. Solo quiero jugar lo máximo posible."

