Paco Jémez: "Debemos estar pendientes de la situación deportiva"

En una convulsa semana repleta de polémica en LaLiga Smartbank, el Rayo Vallecano enfoca la Copa de S.M. El Rey como un haz de luz que le despeje de los malos tragos que no deja de pasar el conjunto franjirrojo en cuanto a la competición doméstica se refiere. El último episodio protagonizado por el jugador del Albacete, Roman Zozulia, ha levantado asperezas que parecían estar superadas, y han acabado incluso comprometiendo a un Rayo Vallecano que ha vivido la suspensión de ese encuentro como un jarro de agua fría para sus aspiraciones, a esperas de ver que decide la RFEF.

Ante todo esto, Paco Jémez salió a la rueda de prensa previa al partido frente al Tarazona para expresar su opinión y declarar las últimas novedades del asunto: "¿Qué si nos afecta la polémica? Físicamente estamos bien. Hicimos una sesión de recuperación. Anímicamente no estamos exentos de lo que ocurre alrededor del club y del equipo. No nos puede despistar nada de lo que ocurra. Vivimos una situación que ha levantado mucho revuelo. No podemos estar pendientes ahora de esas cosas. Debemos estar pendientes de la situación deportiva."

Situación que se ve en peligro a esperas de la decisión de la RFEF de qué hacer con los 45 minutos restantes de ese Rayo Vallecano - Albacete que no pudo llegar a completarse por los insultos racistas de una sección de la grada al jugador visitante Zozulia: "Espero que no vuelva a ocurrir. Siempre alguien tiene que ser el primero, nos ha tocado a nosotros. Pero entiendo que si se da la misma situación en otro campo tendrá que obrarse de la misma manera", dardo envenenado a los altos cargos en pos del clásico que se disputará este mismo miércoles tras el aplazamiento por los sucesos en Barcelona y que se presupone seguirá envuelto en polémica en este 18 de diciembre: "Tenemos El Clásico, lo podremos valorar. Estaremos atentos, a ver qué se dice, qué no se dice y a ver qué se hace. No puedes valorar a unos equipos, estadios o aficiones mejor que a otras. Si haces algo para la afición del Rayo tiene que ser lo mismo para la del Madrid, la del Barcelona, la del Antequera... Espero que sea un partido de fútbol, de deporte, sin consignas políticas y no haya absolutamente nada. Ojalá sea así", afirmaba tajantemente el técnico.

Y es que, Paco anda molesto debido al cambio de rumbo que supone el haber disputado solamente 45 minutos en lugar de los 90 reglamentarios este pasado fin de semana, aunque nada que no pueda subsanar tirando de titulares en un encuentro que se presuponía propicio para ver brillar a los jóvenes y menos habituales: "Ha cambiado la idea al jugar sólo 45 minutos. Vamos a disponer de situaciones que no teníamos pensadas. Gestionaremos la convocatoria no sólo con quienes menos han jugado, sino también con titulares", expresaba.

Con la mirada puesta en la Federación, pero sin perder de vista al Tarazona en un estadio que no resultará fácil para el conjunto madrileño debido a su césped artificial, pero al que irán a por todas para seguir avanzando en la competición: "Es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Entrenamos para tener cercanía con lo que nos vamos a encontrar. Queremos pasar de eliminatoria. Somos un equipo de mayor categoría. No hay absolutamente nada que ganar y todo que perder", sentenciaba.