Courtois: "Hay momentos en la temporada que la pelota no quiere entrar"

Thibaut Courtois analizó el empate a cero ante el Athletic tanto justo después de finalizar el partido como más tarde en zona mixta. Un partido que deja una clara preocupación sobre la falta de gol de un Real Madrid que suma tan solo un tanto en los últimos tres partidos y que ha cerrado 2019 distanciándose dos puntos del Barcelona.

Sensaciones y el arbitraje

El guardameta admitió que el empate les "deja un mal sabor de boca porque veníamos de dos partidos muy intensos". Courtois explica que al equipo "le costó entrar en el encuentro y luego la suerte no nos acompañó porque hemos enviado tres balones al palo y luego el portero también tiene su mérito", analizó un Thibaut que también se acordó del árbitro. "No creo que nos ha sacado del partido, pero si hay un equipo que intenta que no haya ataques, al principio no sacas amarillas, pero las siguientes... aunque no podemos pensar en eso", esgrimió el portero madridista.

El belga también quiso expresar su opinión con respecto al VAR, del que dice estar a favor, pero del que explica que sus "experiencias en la Champions y en el Mundial son totalmente diferente que la sensación que tenga en España". "Entiendo que quieran dar protagonismo al árbitro en el campo, que no quieren corregirle siempre como la jugada de Lenglet con Varane que es una decisión del árbitro... aún así creo que en muchas ocasiones ayuda, depende de afinar un poco", comentó Courtois.

"Nos vamos con un mal sabor. Han sido tres partidos duros, hemos mostrado un nivel físico muy bueno y hemos creado muchas ocasiones, pero no acompañó la suerte con tres palos", analizó Courtois respecto a estos tres últimos partidos antes de cerrar el año en los que el Madrid no ha podido pasar del empate en ninguno.

Sin embargo, a pesar de este mal resultado, Courtois cree que "en Liga hemos hecho un buen final de 2019, solo nos faltó creo que aquí en casa el día del Valladolid y hoy".

La falta de gol

Si algo ha quedado de manifiesta en este final de año es la dificultad que tiene el Real Madrid para hacer goles. El buen juego del equipo y las ocasiones generadas no se han materializado en puntos y el cancerbero belga deja caer que la falta de pegada puede ser una realidad. "Igual un poco, a veces no quiere entrar. En Valencia, en el Camp Nou y hoy hemos tenido ocasiones para rematar el partido. Hay que seguir entrenando", reconoce el portero. Sin embargo, también recuerda que han hecho "partidos con tres, cuatro cinco goles" y que por tanto hay puntualmente "momentos en la temporada que la pelota no quiere entrar, no creo que sea falta de gol, la pelota no quiere entrar y hay que seguir trabajando. A veces no sale y hay que seguir así así que no nos falta gol", sentenció Courtois.

La figura que siempre viene a la cabeza en estos momentos de falta de gol es la Cristiano Ronaldo. Es fácil pensar que con él en el campo estos tres últimos partidos no hubieran acabado así. El portero reconoce que "Cristiano es un tío que mete 40 o 50 goles al año y eso lo echas de menos obviamente", aunque "ya lleva año y medio fuera y no hay que pensar en eso", dijo el belga.

Respecto a la posibilidad o la necesidad de fichar un nueve en inverno, Courtois defiende a sus compañeros y no cree que haga falta. "Veo bien a Benzema y Jovic, a veces la pelota no quiere entrar", repitió el internacional con Bélgica.

Alguien que sí puede poner remedio a esta alarmante falta de pegada es su compatriota Eden Hazard. Desde que se lesionó el ex del Chelsea, el Real Madrid ha acusado su baja y el equipo echa de menos su capacidad para generar ocasiones claras. "Obviamente Eden estaba no sé si en su mejor nivel, pero sí estaba creando mucho peligro y claro que le echas de menos. Creo que está bien, estaba un poco trsite por no ayudar al equipo, pero cada día está mejor. Su evolución hay que preguntárselo al médico", admitió el jugador blanco.