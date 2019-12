Anuario VAVEL FC Barcelona 2019: clara mejora en la medular

La posición de centrocampista es una demarcación sobre la que siempre se suele poner la lupa, y más en un equipo como el Barça, en el que, en gran medida, su juego se crea a partir del talento de los jugadores del centro del campo. Durante este 2019, el equipo azulgrana ha contado en esta posición con buenos jugadores que han dado a Ernesto Valverde aquello que buscaba. El Barça consiguió ganar la séptima liga de esta década, llegó a la final de la Copa del Rey y a las semifinales de la Champions League, siendo en ambas derrotados en dos partidos pésimos en los que no funcionó el cerebro del equipo, la medular. De ahí que se destaque la importancia de los centrocampistas en el juego del Barça. Un centro del campo que en este 2019 ha sufrido muchos cambios positivos, pero que no ha dado el rendimiento que se esperaba.

El centro del campo azulgrana en este 2019 ha cambiado en muchos aspectos. Si tenemos en cuenta los triunfos de principio de década y miramos el centro del campo del que disponía Pep Guardiola, con el que ha tenido Ernesto Valverde, notamos ciertas diferencias en nombres y perfiles. En la medular de este año, el Barça ha buscado recrear el centro del campo de 2011 formado por Andrés Iniesta, Xavi y Busquets, que todavía sigue en el club azulgrana. Un centro del campo maravilloso que ofreció mucho fútbol y enseñó una nueva forma de hacer jugar al balompié. Una misión casi imposible que el Barça se propuso llevar a cabo y que finalmente no ha conseguido.

Ernesto Valverde ha tenido en sus manos diferentes combinaciones para el centro del campo durante este 2019. El equipo azulgrana ha contado con una gran variedad de jugadores en dicha zona en la que se han visto diferentes estilos y formas de jugar, pero que han acabado por conjugarse para formar un centro del campo competitivo. Pero no cualquier fútbol, sino el estilo del Barça que enamoró a todo el mundo durante el inicio de la década de la mano de Pep Guardiola. Pero lo cierto es que el estilo de juego implantado por Johan Cruyff en los 90 y ejecutado por Guardiola en 2010 aún está lejos de verse reflejado en el juego actual del equipo azulgrana. Eso sí, medios no faltan, ya que en este último año han pasado por el Camp Nou jugadores con clase y con estilo, pero que no han acabado dando la faceta que se esperaba.

Muchos cambios y rotaciones

El equipo azulgrana durante este año ha probado hasta un total de 13 combinaciones diferentes de jugadores en el centro del campo. Trece combinaciones en las que han aparecido un total de siete jugadores siendo Busquets, Rakitic, Arthur y Arturo Vidal los más repetidos en ellas. Durante el mes de enero, el club azulgrana jugó partidos de Copa y de Liga Santander por lo que se vieron muchas rotaciones y cambios en todas las demarcaciones del campo, incluyendo la del centro del campo. La más usada en este mes fue la formada por Busquets en el pivote, con Rakitic y Arthur acompañándole en los interiores. Aunque Valverde también probó en sustituir a Busquets en el pivote por Rakitic, y que en el interior jugara Arturo Vidal dejando fuera del sistema al centrocampista de Badia sobretodo para descansar de cara al mes de febrero que se venía. En los partidos de Copa también cobró mucha importancia la aparición de jugadores como Aleña, que le dieron frescura al juego del equipo azulgrana. Aunque sin duda, el jugador que más apariciones tuvo durante el mes de enero como titular fue Arturo Vidal que jugó hasta en un total de siete partidos con el equipo azulgrana entre las diferentes competiciones que jugó.

Arturo Vidal durante un partido con el Barça en el Camp Nou. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

En febrero la cosa cambió bastante con menos combinaciones de jugadores, debido a la llegada de los partidos duros de la temporada en la que jugadores que no habían tenido mucho protagonismo en enero jugaron mas en febrero. Ese es el caso de Sergio Busquets, que en esta ocasión fue el jugador que mas partidos disputó en el mes de febrero. Además, la combinación mas usada por Ernesto Valverde le incluía en el pivote acompañado por Arturo Vidal e Ivan Rakitic en los interiores. Este mes también nos dejó una novedad, que fue la aparición de Sergi Roberto en el interior para dejar su improvisado puesto en el lateral derecho a Nelson Semedo. Fue una alternativa que duró poco, tan solo dos partidos, ya que a Ernesto Valverde no le acabaron de gustar las actuaciones de Semedo en el carril derecho, y devolvió al de Reus a su puesto habitual. Al igual que en el mes de enero, Aleña tuvo muchas oportunidades de jugar como titular aprovechando la lesión de Arthur, que estuvo apartado de los terrenos de juego durante gran parte del mes de febrero.

En el mes de marzo, el centrocampista brasileño volvió a tener una especial importancia en el equipo azulgrana, jugando cinco partidos de seis que disputó el Barça. Arthur se volvió en una pieza importante del Barça con su estilo de juego, otorgando pausa al balón y manejando muy bien los tiempos, algo que no se veía en el conjunto ‘culé’ desde hacia mucho tiempo. Concretamente desde la marcha de Xavi, jugador con el que fue comparado en numerosas ocasiones por su semejanza a la hora de jugar. Junto a Rakitic en la posición de interior, y Busquets en el pivote, formó el centro del campo más usado durante el mes de marzo. Un mes en el que también tuvimos bastantes sorpresas, con el partido ante el Girona en la Supercopa de Catalunya en la que se vio por primera vez a Todibo con la camiseta azulgrana empleándose a fondo como pivote y dejando muy buenas sensaciones. En ese partido también estuvo acompañado por Riqui Puig, que mostró un desparpajo espectacular en su primera titularidad durante la temporada con el equipo catalán. Otra de las sorpresas fue el extraño cambio de sistema que hizo Valverde ante el Betis jugando con un 4-1-2-1-2, con Busquets en el pivote, acompañado de Rakitic y Arturo Vidal en los interiores para dejar el puesto de mediapunta para Arthur. Un sistema nuevo que no se volvió a ver durante lo que restó de año pese a dar buenas prestaciones y ganar 1-4.

Busquets y Arturo Vidal durante un partido en el Camp Nou. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

En el mes de abril llegaron pruebas también bastantes exigentes para el equipo de Valverde, que apostó por diferentes combinaciones de jugadores que funcionaron bastante bien, en un mes en el que el Barça no perdió ningún partido. La mas usada fue la formada por Rakitic y Arthur en los interiores, y Busquets en el pivote, una alternativa bastante usada por el técnico extremeño durante la pasada temporada. Además, también pudimos observar de nuevo la irrupción en el once titular del Barça de Riqui Puig y Aleña, aprovechando las numerosas rotaciones que tuvieron lugar de cara a reservar a los jugadores titulares para los duelos de Champions ante el United. También tuvo bastantes oportunidades Arturo Vidal, que con garra y valentía a la hora de jugar, consiguió entrar cada vez mas en los planes de Ernesto Valverde.

El mes clave de este 2019 fue mayo, puesto que el Barça seguía vivo en todas las competiciones y con serias posibilidades de conseguir llevarse los trofeos para Barcelona. Un mes en el que el centro del campo no estuvo a la altura, y todo aquello que se probó durante la temporada no salió en los partidos más importantes del curso. Durante este mes no hubo grandes cambios y el centro del campo más empleado en el equipo azulgrana fue el formado por Busquets en el pivote acompañado por Rakitic y Arturo Vidal, que consiguió superar a Arthur en la batalla por conseguir un puesto como titular. Este centro del campo estuvo presente en los partidos de semifinales ante el Liverpool, donde fue completamente anulado por el juego enérgico del equipo inglés, que hacía que el centro del campo no existiera y que el balón fuera de portería a portería. Eso fue lo que en parte hizo que el Barça no llegara a la final de la Champions League. Más de lo mismo le ocurrió en la final de la Copa del Rey donde el Valencia, con un juego parecido al de los ingleses, volvió a anular el centro del campo de los azulgranas. Por ese mismo motivo, el centro del campo es una parte clave del juego del Barça. Cualquier despiste o momento de desconcentración de los centrocampistas, afecta el doble al Barça de lo que le podría afectar a cualquier otro equipo.

Bocanada de aire fresco

El Barça se movió bien en el mes de enero con tal de poder incorporar a sus filas para la temporada 19/20 a Frenkie De Jong, jugador que llegó procedente del Ajax por 75 millones tras una dura negociación en la que equipos como PSG y City estuvieron hasta el ultimo momento pujando para fichar al holandés. Su fichaje ha sido una bocanada de aire fresco para el Barça para reforzar el centro del campo tras la debacle de Liverpool, y para dar un perfil nuevo que no se había podido ver en el pasado también. Un jugador que esta llamado a marcar una época en el club azulgrana.

En estos primeros meses en la entidad ‘culé’ el jugador holandés se ha adaptado a las mil maravillas, y ya es titular indiscutible en la mayoría de partidos. Junto a Busquets y Arthur le hemos podido ver formando uno de los centros del campo mas equilibrados y que mejor prestaciones han dado al conjunto azulgrana. Su llegada, en parte, también ha propiciado que jugadores como Ivan Rakitic o Carles Aleña se vean con menos minutos de los que tenían la pasada campaña.

Frenkie De Jong durante un partido de Champions con el Barça. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

La presente temporada empezó con novedades al principio, con Valverde probando con Aleña y Sergi Roberto como interiores, una combinación que no se había visto hasta el momento en 2019. No acabó de salir del todo bien y desde entonces no los hemos vuelto a ver juntos sobre el terreno de juego. Poco después probó a Frenkie De Jong y Sergi Roberto como interiores con Busquets como pivote, una combinación nueva que dio fruto y Valverde intentó sacar lo máximo posible de ella en el mes de agosto. Pero poco le duraría esa medular, ya que encontró la formación que hasta ahora ha sido la mejor que se ha visto en el equipo azulgrana en este 2019, con Busquets en el pivote, y con De Jong y Arthur en los lados. Un tridente que en momentos ha recordado al formado por Busquets, Xavi y Iniesta. Esa alternativa casi perfecta duró bastante poco, dado que en el mes de octubre, las lesiones afectaron a Arthur y eso hizo que jugadores como Rakitic y Arturo Vidal consiguieran llegar a la titularidad en los últimos meses del año.

En conclusión, el centro del campo ha ido ‘in crescendo’. De un principio de año en el que había muy pocos efectivos que tuvieran la calidad necesaria para estar en el once titular, a este final de año en el cual el Barça ha llegado con un ‘overbooking’ tremendo, dejando en el banquillo a jugadores que hace un año eran titulares indiscutibles. Ha sido un año que ha tenido de todo; momentos en el que el centro del campo ha ilusionado y en otros que ha decepcionado, pero si miramos lo que depara este 2020 podemos decir con seguridad que el centro del campo puede dar mejores prestaciones de las que ha dado este año. Y tal vez, incluso puede llegar a recordarnos al centro del campo de 2020, pero bien nos tiene que quedar claro la importancia que tiene la medular en el estilo de juego del equipo azulgrana.