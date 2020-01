Abelardo: "Estoy convencido de que haremos un gran partido"

El "Pitu" Abelardo se estrena este sábado al frente del banquillo del Espanyol. Delante tendrá la difícil tarea de recuperar anímicamente a un equipo hundido en lo más profundo de la tabla, con un grave problema de falta de gol y que vive inmerso en la zona de descenso. Ante el Barça, Abelardo dispone de su primera oportunidad para rescatar al Espanyol.

"Hemos de mejorar en todos los aspectos"

El técnico del Espanyol se mostró autocrítico en la previa del derbi ante los medios de comunicación: "Hemos trabajado sobre todo el aspecto psicológico, a parte del táctico. Al grupo lo he visto muy bien, predispuesto a querer revertir la situación, colaborando y facilitando mi labor. Muy contento. Ha sido una semana muy buena de entrenamiento. He hablado a nivel individual con jugadores, y grupal, para recuperarse a nivel anímico. La semana ha sido fantástica y estoy convencido de que mañana haremos un gran partido".

"Me fijo en lo que hace mi equipo"

"Lo principal es mi equipo, siempre lo hago así. Cuando preparas el partido buscas opciones de hacer daño al rival, pero esta semana me he centrado en el Espanyol. En recuperar anímicamente a los jugadores, cambiar la forma de jugar porque no se asemeja a Gallego ni Machín e intentar que adquieran esos conceptos. Nosotros hemos de mejorar en todos los aspectos y me fijo en lo que hace mi equipo", añadía.

"Hemos de remar todos a la vez"

Abelardo es consciente de la importancia que tiene tener a la hinchada perica al lado del equipo: "No puedo pedir nada a la afición, nosotros tenemos que engancharles. Sabemos que habrá más gente porque es un derbi y a todos los pericos nos gusta ganar al Barça. Mañana han de empezar a ver un equipo con señas de identidad de verticales, de disputa, de no dar ningún balón por perdido. Hemos de remar todos a la vez y seguro que verán un equipo que les va a gustar y vendrán al campo".

"Yo no renuncio a nada, tenemos nuestras armas"

Pese a tratarse de un duelo entre el líder y el colista, Abelardo no considera que se trate de una misión imposible: "El fútbol es de los pocos deportes que puedes jugar horrible y ganar. No cabe duda de que si queremos vencer hay que estar al 200 por ciento contra el Barça, o no sólo contra ellos, contra cualquier rival de LaLiga". "Tenemos nuestras armas y el equipo está ilusionado. Sabemos la dificultad, pero yo no renuncio a nada", comentaba un Abelardo que no se achica ante la difícil misión de vencer al líder.