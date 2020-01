José Ángel, en la charla-coloquio: "Yo si podría debutar, todo depende de temas papeleos, del tránsfer

Alejandro Becerro, presentó a los integrantes de la mesa para que los aficionados que se acercaron en el día de ayer escucharan sobre los recuerdos de la UDS y sobre cómo nació este club.

Comenzaba hablando José Ángel sobre sus recuerdos en la Unión y sus peores momentos: “Mis dos peores momentos, yo creo que son para todo el mundo prácticamente los mismos. Uno fue el descenso de Segunda División, nos llevó a estar los dos últimos años en Segunda B, y evidentemente, el último es la desaparición del Salamanca, era una cosa que a mi costaba ver, no pensaba que se momentos iba a llegar, pero desgraciadamente, sucedió así. Mi mejor momento, el recuerdo más bonito que tengo es esa última temporada y es un partido contra la Arandina, que también fue una medida que tomaron de entradas a un euro, hubo muchísima afición, creo que hubo unas 14.000 personas en el estadio, y ver y jugar en el estadio con tanta gente es el mejor recuerdo que tengo, el poder disfrutar del estadio prácticamente lleno, porque solo lo había visto cuando vino la selección española, o hace muchísimos años cuando la Unión jugaba en Primera División, pero verlo así de jugar yo con el campo lleno es un recuerdo magnífico para mí. Los últimos años por desgracia los viví desde dentro, y fueron bastante complicado, fue el descenso de Segunda División en el que me acuerdo que encadenamos una racha horrible de derrotas, con Oscar Cano, a pesar de que empezamos muy bien el año, en puestos de arriba, pero se torció todo y el año fue difícil por todo, la prensa, la afición, todo el mundo estaba enfadada con nosotros, con toda la razón del mundo y desgraciadamente pues al final acabó sucediendo ese descenso. Los dos años siguientes, evidentemente también fueron muy difíciles porque la afición, todo el mundo esperaba que subiéramos rápidamente pero por desgracia es una cosa bastante complicada y hay que darles mucho mérito cuando se consiguen (ascensos). El primer año no fue nada bien, empezamos muy mal, y el segundo año prácticamente igual. Ni conseguimos clasificarnos para la Copa del Rey que era digamos que el último rayo de luz que veíamos ese año y no lo conseguimos; el último año, el equipo no fue tan mal como ese penúltimo año, nunca conseguimos estar en puestos de play off, nunca conseguimos que la afición estuviera enganchada con nosotros y fue un año muy complicado y tuvo el peor de los finales posible”.

Preguntado sobre el entrenador y el futbolista que más le han marcado, José Ángel también tuvo sus palabras: “Entrenador de la Unión, Pablo Zegarra, es con el entrenador que me quedo. Puede parecer muy oportunista, pero yo ese año no empecé jugando con Balta, cuando empezó Pablo Zegarra, coincidió que yo empecé a jugar pero al margen un poco de eso, consiguieron que Pablo fuera un gran entrenador, nos enseño muchas cosas, en ese aspecto, antiguos jugadores siempre te transmiten muchas experiencias que creo que para nosotros (jugadores), son muy válidas.

"Jugador que haya compartido vestuario, complicado quedarme con alguno. Uno que le tengo especial cariño es David Lombán, que además, jugó aquí, yo no coincidí con él, pero sí en el Elche, además jugaba en la misma posición que yo y me parece un jugador muy bueno y además como persona es excepcional, es la verdad que creo que me quedo con David Lombán”.

Alejandro Becerro preguntó a José Ángel como vivió él el nacimiento de Unionistas desde fuera de casa, a lo que el defensa charro, respondió: “Yo lo vivo con alegría, Salamanca se quedó sin ese club de la ciudad y bueno, el hecho de que los aficionados del Salamanca surgiera un club, lo viví con alegría, con la oportunidad de que el fútbol volviera a Salamanca, que creo que todo el mundo teníamos muchas ganas, los que seguían aquí como los que no, y ya te digo, contentísimo de eso y de que haya llegado donde ha llegado un club que parte de cero, que parte sin los recursos que otros clubes tienen y creo que tiene mucho mérito".

"En cuanto a mi incorporación al club, lo conozco desde hace varios años por muchos amigos que han jugado en él, mismamente mi hermano que estuvo aquí y tengo la información de primera mano, y dos meses atrás, yo empecé a entrenar con ellos, todo más de cerca. La opinión que tengo del club son cosas buenas, ya lo dije el otro día en la presentación, me parece un club que como he dicho antes, que sin los recursos que otros clubes tienen, está bien organizado, creo que todo el mundo que está en el club tiene una predisposición excepcional para que todo salga bien, funcione bien, y la verdad que solo puedo tener palabras buenas hacía él”.

Posteriormente, fue el turno de Miguel Ángel Sandoval, Flavio Martín y Alejandro Becerro, quienes también dieron su opinión sobre los recuerdos de la UDS. Después, en el turno de ruegos y preguntas de los aficionados, un socio de Unionistas, preguntó a José Ángel, sobre si podría debutar este domingo en Las Pistas y sobre su experiencia fuera de España.

“Por mi parte yo si podría debutar, todo depende de temas papeleos, de transfer, y todo este tipo de problemas para tramitar la ficha, creo que a día de hoy (por ayer) no ha llegado y con suerte llega mañana (por hoy). Por mi parte sí estaría preparado, y me encantaría, otra cosa es que el míster lo decida. Sobre la experiencia fuera de España, para mí ha sido muy buena la verdad, yo estuve jugando en Hon Kong, la ciudad me encantó, es una maravilla, me adapté muy bien, me encantaba, descubrí toda la ciudad, y en cuanto al aspecto deportivo, es cierto que el nivel es inferior que en España pero de la misma manera, me adapté muy rápido, el equipo empezó fenomenal, yo me encontraba muy bien jugando, incluso marque dos goles en pocos partidos, cosa que es rara en mí, pero por desgracia tuve la lesión de la rodilla que hizo volverme para España y no poder disfrutar mucho más. La experiencia ha sido corta pero el tiempo que he estado encantado y no me importaría para nada repetir”.

Otro aficionado de Unionistas le preguntó sobre que se siente al ser charro y jugar en la plantilla y sobre si hay alguna diferencia de ser canterano de la Unión de ahora, qué papel tiene la cantera y que tendrían que hacer los equipos para que haya jugadores de la tierra en superiores categorías:

“Como me siento como salmantino en el equipo; fenomenal, creo que es para nosotros, los que somos de la ciudad, me pasaba anteriormente y creo que nos pasa a todos los que somos de aquí, un orgullo poder jugar a este nivel en un equipo de tu ciudad, estás en tu casa, tienes un montón de amigos, toda la familia que te ve, es un orgullo y privilegio y algo con lo que disfrutar mucho”.

“En cuanto al papel de la cantera, en eso no estoy al tanto, creo que esto es un pequeño hándicap que el club no tenga filial, sinceramente porque el salto de juvenil hasta Segunda B es complicado, hay muchos años de diferencia, y es bastante difícil que un Juvenil consiga llegar directamente al primer equipo, es un salto bastante grande, el chico que lo consiga, que sea capaz de dar el nivel de Segunda B, si se descubre alguno, cuidarlo, porque es muy bueno.

“Como se consigue que haya más chicos de Castilla y León, yo he estado en otras comunidades jugando y creo que hay otras comunidades que fomentan más el fútbol, que aportan otros recursos al fútbol, creo que en Castilla y León no se aporta tanto como en otras comunidades, y creo que por eso hay jugadores de otras comunidades en equipos más altos, otros equipos si ven que hay jugadores que destacan, se los van a llevar a sus canteras, eso es principalmente, el mayor de los motivos que no sale tanta gente de Castilla y León”.

Otro aficionado que se animó a preguntarle a José Ángel le cuestionó sobre el compañero con más calidad con el que ha jugado: “Me haces pensar, el jugador con más calidad, en Elche, un jugador que se llama Víctor Rodríguez, que jugó en el Zaragoza, Espanyol, y actualmente en la MLS , un chico bajito, pequeñito, un jugador que a mí me encantaba, por cómo se movía, como manejaba el balón, por lo inteligente que era, no era su cualidad, no era muy rápido, pero con el balón era una maravilla verlo jugar, es el que más me ha marcado la verdad”.

Alejandro Becerro, por último, le preguntaba a José Ángel sobre qué consejo le daba a la cantera del club: “Desde mi experiencia, lo primero decirles que cuando seáis tan pequeños, lo primordial es que diviertan, creo que no es beneficioso el pensar ya voy a ser futbolista, o impresionarse en llegar a serlo, eso ya será más adelante, cuando eres tan pequeño, creo que lo importante es divertirse. Lo segundo es pensar que esto es una carrera de fondo, hay que pasar muchos años dedicándose al fútbol, pensar en querer dedicarse a esto, en la que hay que hacer mucho sacrificio, sobre todo cuando eres joven y tus amigos no se dedican a ello, y no tienen otro tipo de vida u otro tipo de sacrificios que tú tienes que hacer, principalmente eso, que hay que dedicar mucho tiempo y parte de tu vida, ser paciente, ser constante y creo que en las edades más pequeñas divertirse. En el momento en que un niño no se divierta, creo que o tiene que dedicarse a otro deporte, o algo que le haga feliz, no creo que haya que forzar las cosas por ser futbolista o por dedicarse a esto. Aunque te guste mucho el fútbol, es súper importante poder compaginarlo con los estudios, al final esto es muy complicado, hay muchos jugadores que intentamos y dedicarnos a esto, pero yo tengo miles de compañeros, que no lo han conseguido, tengo de los dos tipos de experiencias, que han pensado en dedicarse a esto y no han estudiado nada, y se han visto en una situación difícil, o compañeros que han sido inteligentes, han llevado las dos cosas paralelas, han visto el momento de que al fútbol no me voy a poder ganar la vida, tengo mi carrera, mis estudios, me dedico a ello, me he divertido unos años, lo he intentado, no lo he conseguido, tengo la otra vertiente, y además, quien consiga ser futbolista, a los niveles que nosotros jugamos, si juegas en Primera División, seguramente ganes dinero como para no preocuparte más, pero a los niveles que nosotros jugamos, nosotros acabamos nuestra carrera con suerte a los 35-36, depende y por desgracia, necesitas seguir ganando dinero, necesitas poder dedicarte con algo y siempre es más fácil si tienes estudios, formación, creo que es algo vital, que los padres debéis inculcarle a todos los niños, los niños deben tomar ejemplo de los jugadores que lo han hecho y eso es un consejo importante y hay que tenerlo en cuenta”.

Por último, fue preguntado sobre cómo fue su debut con la Unión y en Primera División con el Elche: “Mi debut con la Unión en Segunda División fue contra el Villarreal B allí, en sustitución de Miguel García, tenía 20 años, bastante nervioso, la primera vez que jugaba en Segunda División, me acuerdo que ganamos el partido, así que el recuerdo es buenísimo, y el debut en Primera División, fue la primera jornada de liga contra el Barcelona en el Camp Nou, y la verdad que era algo que no me esperaba para nada, porque, durante toda la pretemporada, yo había jugado de central, que es digamos que es la posición por la que yo subí al primer equipo, y me acuerdo, que el último partido que jugamos ante el Tenerife de pretemporada, jugué 15 minutos como medio, no había jugado más; la próxima semana jugábamos contra el Barcelona y estábamos en la merienda antes del partido, y el segundo entrenador me dijo que iba a jugar de titular, de mediocentro; evidentemente más nervioso que la vez anterior, cuando sales al Camp Nou, impresiona, sales antes del partido, vacío y ya impresiona, pero el recuerdo que yo tengo de bajas unas escaleras por dentro, y tienes que subirlas para volver al estadio, cuando vas a empezar el partido y ver todo iluminado, todo lleno de gente, con los jugadores que tenías al lado, es una imagen que no se me a olvidar nunca, el final del partido no fue tan bueno como en el anterior pero aún así, el recuerdo es buenísimo”.