Previa Alavés - Betis: empezar el año con regalo de Reyes adelantado

El Alavés afronta el primer partido del año con las ganas de volver a saborear una victoria, ya que el conjunto babazorro no suma los tres puntos desde el pasado 24 de noviembre, cuando vencieron por 0-2 al Eibar. Desde entonces, empates y derrotas son la tónica de los vascos, que incluso cayeron ante el Real Jaén en la Copa del Rey (3-1), quedando eliminados de la competición. Su próximo rival, el Betis, tras cuatro partidos sin perder en la Liga, su afición presenció cómo el Atlético de Madrid ganaba en el Benito Villamarín por 1-2. En Mendizorroza buscarán quitarse cuanto antes el mal sabor de boca con el que se marcharon al parón navideño y empezar el 2020 con buen pie.

Rachas

Los vascos se marcharon al parón con un amargo sabor de boca después de caer ante el Barcelona por 4-1, y más teniendo en cuenta que se sitúan en la 15ª posición, cinco puntos por encima del descenso. Echando la vista atrás a anteriores enfrentamientos del Alavés, en los últimos compromisos también han caído contra: Granada (3-0) y Real Madrid (1-2), además de empatar frente al Leganés (1-1) y caer eliminados de Copa del Rey a manos de un equipo de Tercera División. La victoria ante el Eibar a finales de noviembre fue la última buena noticia que recibió el conjunto babazorro.

Un balón dividido | Fotografía: LaLiga

El Betis, por su parte, llegaba a la cita contra el Atlético de Madrid en una dinámica muy positiva. A las tres victorias ante Valencia (2-1), Mallorca (1-2) y Athletic Club (4-2), se sumaba un empate frente al Espanyol que servía para alargar la racha (2-2). Y aunque la victoria ante el Antoniano en Copa del Rey (0-4), sirvió para aumentar la competencia en la plantilla y mejorar las sensaciones, no fue suficiente para dejar algo positivo en el Benito Villamarín en el último partido del año. Los de Rubi, aun así, tienen entre ceja y ceja el objetivo de alcanzar los puestos europeos, lugar que a día de hoy tienen a siete puntos.

Anteriores enfrentamientos

La última victoria del Alavés ante el conjunto verdiblanco se produjo en la temporada 2016-2017. El Benito Villamarín, el 30 de abril de 2017, presenció una dura derrota de los suyos ante el conjunto vasco (1-4). Aunque Rubén Pardo fue el encargado de abrir el marcador favorable al Betis antes de que se cumpliera el minuto 15, la segunda mitad fue toda del club babazorro. Nenad Krstičić, Rubén Sobrino, Christian Santos y Aleksandar Katai, tras el paso por vestuarios, fueron capaces de transformar un 1-0 en el resultado definitivo.

Javi García peleando por el esférico | Fotografía: LaLiga

En cambio, el último triunfo del Betis ante el Alavés es más reciente. En esta ocasión, fue el público de Mendizorroza el encargado de presencia la victoria verdiblanca. El 12 de marzo de 2018, los goles de Loren por partida doble y Javi García, hicieron inútil el tanto de Rubén Sobrino (1-3), por lo que los sevillanos se llevaron los tres puntos a la capital hispalense tras el encuentro correspondiente a la jornada 28 de la temporada 2017-2018.

Jugadores a seguir

Pacheco siempre es sinónimo de seguridad bajo los palos de la portería del Alavés. Un partido más, será el encargado de detener y desviar muchos disparos del Betis, y puede ser uno de los protagonistas del encuentro. Wakaso es el desequilibrio hecho jugador, y la zaga verdiblanca tendrá que tener mucho cuidado con la habilidad del ghanés, ya que esta temporada aún no ha estrenado su cuenta particular, pero al centrocampista ofensivo talento y olfato para el gol no le falta. El que sí tiene mucho acierto de cara a portería es Lucas Pérez, que en Álava parece estar recuperando su mejor versión. El pichichi del conjunto vasco (ocho dianas y dos asistencias en los 18 duelos que ha participado), está en un estado de forma imparable, y querrá empezar el año aumentando sus registros ante su afición. Futbolista que necesitará la atención total de la defensa rival, ya que su colocación cerca del área, su potencia y su visión de juego para saber dónde y cómo colocar el balón, pueden ser letales para los visitantes.

Inui llevándose el esférico ante Canales | Fotografía: LaLiga

Por parte del Betis, Canales está yendo de menos a más esta temporada. El cántabro empezó el curso ofreciendo un nivel bajo, pero está sacando a pasear esa habilidad con los pies y esa velocidad en la conducción que tanto maravilla en Heliópolis. Un mago que se puede sacar cualquier cosa de la chistera, y puede dar malas noticias al Alavés. Otro de los que pueden sorprender y mucho en Mendizorroza es Fekir. El galo, tras superar su lesión meses atrás, está poco a poco siendo aquel futbolista que maravilló en Lyon. Sus disparos lejanos y la capacidad para no perder el esférico pueden ser fundamentales para que los verdiblancos saquen algo positivo de tierras vascas. El recién renovado Joaquín parece no tener techo a sus 38 años. Tras su hat-trick, en la ciudad hispalense tienen muchas esperanzas puestas en un capitán que ama el escudo de las trece barras por encima de todo, y además de eso, es imprescindible en los esquemas de Rubi por todo lo que aporta en tareas ofensivas y la personalidad que muestra sobre el verde toque o no el esférico. Cada vez tiene más confianza de cara a la portería rival.

Posibles onces

Acertar el once de Garitano siempre se antoja una tarea complicada, ya que el técnico siempre trata de sorprender a los rivales con uno o dos cambios a la hora de elegir a los once hombres que saltan al verde. El cuadro babazorro sólo cuenta con la baja ya conocida de Tomás Pina, que se sigue recuperando de su lesión. La primera duda está entre si el preparador optará por Laguardia o Aguirregabiria, aunque todo hace indicar que el primero tiene todas las papeletas para entrar en el once, mientras que en el costado zurdo del ataque surge la duda de si estará Luis Rioja o será ocupado por Burke.

El Betis, para este partido, sigue contando con las bajas ya conocidas de William Carvalho, Juanmi y Alfonso Pedraza. El gran atractivo está en el posible debut de Carles Aleña, ya que según las declaraciones de Rubi viajará con el equipo, aunque no se le espera en el once inicial. El técnico tendrá que elegir quién sale en la punta de ataque, Loren o Borja Iglesias.