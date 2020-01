Javier Tejedor, sobre jugar en el Helmántico: "No nos lo hemos planteado"

Tejedor tuvo su opinión acerca del sorteo y sobre dónde jugarían el partido de Copa del Rey.

Cuestionado por jugar en Las Pistas: "No nos planteamos otra cosa que no sea jugar el partido en Salamanca. Somos un club de y para Salamanca, y tenemos que jugar el partido más importante en Salamanca y en Las Pistas, porque son nuestro campo.”

De nuevo, preguntado sobre si se jugará en Salamanca, respondía: "Eso no debería variar por el rival, aunque habrá que intentar subsanar ciertas cosas de la instalación. Pero el Ayuntamiento está con nosotros y quiere ayudar, así que todos tenemos que trabajar mucho para que el partido se juegue en Salamanca, pero es nuestra idea. Aunque no puedo asegurar que eso sea así porque no depende de nosotros."

En cuanto a la televisión en el partido: "Tenemos que ver qué comprobaciones hace la Federación y la televisión. La iluminación es algo subsanable, no creo que por iluminación no podamos jugar contra un rival."

En cuanto a la ayuda del Ayuntamiento: "Ha habido conversaciones informales con el alcalde, que ha estado en Las Pistas, y el Ayuntamiento está muy por la labor de hacer lo que tengamos que hacer. Próximamente nos reuniremos para empezar a trabajar."

Sobre una posible grada supletoria: "Creo que es planteable y posible. Mi sentido común me dice que si todos ponemos de nuestra parte y el partido requiere un mayor número de espectadores, es posible."

Preguntado sobre la posibilidad de jugarlo en el Helmántico: "No nos lo hemos planteado. No es que esté descartado, porque para descartarlo antes tienes que valorarlo. Es una instalación privada de un club que ha roto relaciones con nosotros. No se me pasa por la cabeza, es la casa de otro."

Cuestionado sobre una posible asamblea para decidir: "No lo sé. Puedo plantear un millón de escenarios posibles. Pero no he hablado con mis compañeros de la directiva, y no puedo hablar por todos. No lo hemos planteado porque no lo hemos valorado."

En cuanto a la iluminación: "El mayor problema, ahora mismo, es la iluminación. Pero ya hemos jugado contra el Deportivo. Es un partido de fútbol y en la instalación hemos entrado casi 4.000 personas. No es esa la diferencia. La realidad es que viene la televisión, y que el partido se va a jugar de noche y hace falta iluminación. Creo que es el inconveniente más grande que tenemos. Si subsanamos eso, creo que el resto de condicionantes cumplimos", sentenció.