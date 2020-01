Guido Rodríguez: "Vengo para sumar y cumplir objetivos"

En la mañana del miércoles 15 de enero ha sido presentado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el último fichaje del Real Betis, Guido Rodríguez. La bienvenida al argentino ha sido similar a la de otras incorporaciones recientes, incluyendo el acto un vídeo muy emotivo en el que rostros conocidos le deseaban lo mejor al futbolista. Ante estas instantáneas, el centrocampista se ha mostrado muy agradecido: "Muchas gracias por la sorpresas. Estoy muy contento de llegar a esta gran institución. Desde que puse un pie en Sevilla te das cuenta de lo grande que es. Es un sueño que tengo desde pequeño. Estoy muy feliz. Muchas gracias a todos." Además, también ha hablado de cómo ha sido el recibimiento por parte de sus nuevos compañeros: "Estoy muy contento de estar aquí. Los compañeros me han acogido muy bien. Vengo para sumar y cumplir objetivos", aseguró.

Guido ya ha pronunciado sus primeras palabras como jugador del Betis

Muchos béticos no han visto jamás un partido de Guido, por lo que se le ha cuestionado si se podría comparar con algún jugador: "Es un poco complicado compararme con alguien. Dejaré que los béticos y los aficionados me conozcan en la cancha." Lo que sí ha desvelado es que desde el primer día ya está sintiendo el calor de la afición verdiblanca: "La gente en el América me mostró un cariño muy grande. Espero poder dejar lo mismo que allí aquí en el Betis. Llevo aquí un día, pero andando por la calle te demuestran cómo se vive aquí el fútbol", afirmó.

Joaquín aún no le ha hecho ninguna broma al recién llegado, como él mismo ha confesado, pero el argentino también ha hablado de que aún no ha tenido la oportunidad de hablar tranquilamente con el míster: "No he tenido tiempo para hablar con Rubi. Ya tendremos tiempo de poder sentarnos y que él me explique lo que quiere de mí para el equipo."

Guido Rodríguez lamentando una ocasión | Fotografía: VAVEL

Ganar protagonismo con la Selección Argentina a raíz de su llegada al Betis ha sido otro de los temas que se han tratado en la rueda de prensa: "Hablé con Pezzella y con Lo Celso antes de venir. Lógicamente, es uno de mis objetivos. Poder hacer las cosas bien aquí para volver a ser seleccionado", sentenció.