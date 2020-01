Setién: "El fútbol que a mi me gusta es el que trato de inculcar"

El nuevo técnico del FC Barcelona, Quique Setién ha concedido su primera entrevista al frente del banquillo a Barça TV. El recién llegado a tratado varios temas y ha recordad su etapa como entrenador.

Además, ha asegurado que todavía no se cree que sea el nuevo técnico del conjunto azulgrana, puesto que “todo ha sido tan rápido” que aún se tiene que pellizcar.

Para comenzar, el cántabro ha asegurado: “Soy bastante emocional. Es verdad que trato de dar vueltas a las cosas, analizarlas, pero seguramente entre lo que dicta la realidad o el corazón lo más probable es que me deje llevar por el corazón”.

“Mis convicciones vienen porque el fútbol que a mí me gustaba es el que trato de inculcar. Siempre he sentido lo que yo sentía en el patio del colegio: yo quería el balón, no quería correr detrás de él, disfrutaba cuando lo tenía y eso es lo que ha guiado siempre mi vida”, afirmaba Setién.

También ha habido tiempo para las confesiones: “A mí siempre me gusta que mi equipo juegue bien, es la única manera de que me vaya satisfecho a casa. Estaré satisfecho por los tres puntos si ganamos 1-0 sin merecerlo por la gente, pero me iré a casa de mala leche, porque lo que necesitas es sentirte bien, hacer bien las cosas”.

El nuevo técnico tiene claro que “sigo siendo todavía futbolista, siento la misma pasión por jugar, y me habría gustado estar siempre en el otro lado. Sigo teniendo mi equipo de veteranos en la playa y tengo mis amigos, mis pachangas. Tengo un temor enorme a lesionarme y no poder volver a jugar, es lo que me gusta de verdad”.

Sobre el período que ha estado huérfano de equipo comentaba: “Cuando lo has vivido todo desde dentro, lo ves desde otra forma. Me encanta ver a los buenos futbolistas en el campo, pero no me he preocupado tanto de los aspectos tácticos, de ver los partidos, y he aprovechado para recuperar la vida en muchos otros sentidos: amigos, familia, entorno... mi vida, todo eso te das cuenta de que lo echas en falta”.

Para terminar, ha querido recordar y compartir sus primeros compases en el fútbol: “En esa época veíamos por la tele un partido a la semana. Yo veía el fútbol en El Sardinero, pero yo prefería jugar antes que ver partidos”.

“Con los años, empiezas a ver más cosas, a jugadores que te llaman la atención, no sólo los del Racing: Cruyff, Beckenbauer, imágenes de Pelé... ahí empiezas a definirte”, ultimaba.