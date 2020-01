Imperial Getafe

11.450 espectadores presenciaron en el Municipal de Butarque cómo un imponente Getafe volvió a vencer al Leganés esta temporada, llevándose tanto el partido de ida en el Coliseum, como el de vuelta en feudo del Leganés.

Fue un partido que se resolvió en la primera mitad, en los primeros treinta y tres minutos de juego, cuando Jaime Mata cerraba el marcador del partido con un gol a pase de Jorge Molina. No dejó puntada sin hilo el Getafe, que se impuso con claridad sobre un Leganés que no tuvo oportunidad de plantarle cara a los de Bordalás. Este último fue el culpable de que el Getafe le haya endosado hasta tres goles a su máximo rival, el Leganés de Javier Aguirre, que cambió hasta tres veces de sistema a lo largo del partido, pero no logró dar con la tecla para desmontar al Getafe.

Igualdad de condiciones

Leganés y Getafe fueron pares en el estilo de juego que desplegaron o, al menos, que tenían en mente jugar. El Getafe se presentó en Butarque con el ya clásico 4-4-2, esta vez con Olivera en el lateral izquierdo, y Nyom actuando como doble lateral. Por parte del Leganés, los de Javier Aguirre no pudieron contar con Youssef En-Nessyri, recientemente traspasado al Sevilla por veinte millones de euros. El Leganés jugó con una línea de cinco mediocampistas, tres centrales por detrás y dos delanteros en la punta de ataque. Pero el sistema no fue en ningún momento efectivo. Bustinza actuó como carrilero derecho, y no tuvo ningún tipo de incidencia en el juego del equipo, ya que tampoco pudo ayudar en defensa debido a su posición tan escorada. Por el carrilero izquierdo Kevin Rodrigues no lo tuvo tampoco nada fácil, ya que fueron contados los balones que le llegaron por esa banda, y la asfixiante presión que desplegó el Getafe imposibilitó a los de Javier Aguirre poder jugar.

José Bordalás es claro en la idea de que el balón debe ser propiedad del rival y no del Getafe. Y así pasó, fue el Leganés el que fue dueño del balón, con un sesenta y dos por ciento de posesión a favor del Leganés. Este dato es esclarecedor, y es que el Getafe logró su cometido, que es el dejar el balón al rival para aplicar una alta presión para, acto seguido, robar el balón.

Jaime Mata celebrando el último gol del partido a pase de Jorge Molina | Fuente: Getafe CF

Asfixiante Getafe

Contado con que la base del Getafe es ser un equipo muy ordenado, los de Bordalás contrarrestaron su inferioridad en medio campo con balones largos desde la defensa hasta los atacantes, para así sobrepasar a los cinco mediocampistas del Leganés. Después de robar el balón, los jugadores lograron hacer contraataques rompiendo líneas, con un esquema basado en la recuperación-pase atrás-desmarque y pase en largo. Con ese despliegue, los jugadores del Getafe llegaron al área contrario con pases muy rápidos al primer toque.

Pero es que todo funcionó en el equipo, la defensa se impuso en todo momento sobre los balones en largo que mandaba Cuellar desde la portería. Además, todos los jugadores de campo ayudaron en labores defensivas y de presión, destacando a Maksimovic en medio campo actuando con el silenciador puesto, siempre a la sombra de las excentridades pero omnipresente en cada metro cuadrado del campo.

Tres goles en treinta y tres minutos

El primer tanto del encuentro fue obra de Leandro Cabrera tras un centro a balón parado que remató el charrua al imponerse sobre dos centrales del Leganés. Dos goles suma ya el central del Getafe en Liga. El segundo tanto también fue obra de un defensa, que ante el Leganés actuó por delante del lateral. Allan Nyom acudió a "la llamada del ex" y remató un centro de Cucurella con una violencia imponente. Dicho gol fue muy celebrado por el ex del Leganés, lo cual no fue plato de buen gusto para la que fuera su afición. El partido se estaba calentando, y el camerunés tenía una amarilla en el contador y le habían perdonado otra por una mano. Por ello, el lateral fue sustituido en el minuto treinta del terreno de juego para dar entrada al debutante Etebo, que actuó en su posición por primera vez con la elástica azulona. El nigeriano cumplió y apunta a ser importante en el equipo.

Por último, el tercer y último gol llegó tras una jugada con el toque Bordalás: robaron el balón en campo propio, y con una serie de pases rápidos al primer toque y la insistencia de Mata por pelear el balón se plantaron Jorge Molina, Jaime Mata y Etebo solos ante Jonathan Silva. El capitán del Getafe recortó al defensor pepinero y asistió a Jaime Mata, que solo tuvo que empujar el balón a la red.

Allan Nyom celebrando el tanto ante la que fuera su ex afición, lo cual le supuso unos cuantos pitos | Fuente: Getafe CF

Los mejores del encuentro

A pesar del mal partido del Leganés, Oscar Rodríguez y Martin Braithwaite demostraron que los pepineros tienen jugadores que pueden suponer un peligro para los rivales. Ayer fueron los mejores de su equipo, aunque, a pesar de ello, la agresividad en defensa del Getafe provocó multitud de errores en los jugadores. Ante el Getafe, los de Javier Aguirre no estuvieron acertados en ningún momento, y, a pesar de contar con la posesión, el Leganés realizó más faltas que el Getafe (veintidós frente a diecisiete del Getafe). Otro de los datos del partido es que el Leganés no contó con ningún fuera de juego, prueba de que fueron poco profundos y de que, a pesar de la defensa tan adelantada del Getafe no pudieron imponerse a ella.

Por parte de los de Bordalás fue un partido casi perfecto, donde el bloque fue infranqueable con las líneas muy juntas. Mata lo peleó todo, Cucurella fue un pulmón y Maksimovic omnipotente. Difícil quedarse con uno mejor que otro. Con ello, el Getafe se llevó el sexto derbi en la historia de la Liga ante el Leganés con un claro dominio en todas y cada una de las líneas de juego.