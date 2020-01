Quique Setién: "Trataremos de ganar la Copa del Rey"

La Copa del Rey vuelve a escena para el Fútbol Club Barcelona. Después de que Quique Setién debutara con victoria en el que fue su primer partido liguero como técnico del conjunto azulgrana, consiguiendo un 1-0 en el marcador ante el Granada Club de Fútbol de Diego Martínez en el Camp Nou, ahora todos los esfuerzos se centran en dar el pistoletazo de salida en la otra competición nacional de la mejor forma posible e intentando echar firme candidatura a conseguir un título que la temporada pasada se les escapó por muy poco tras caer derrotados ante el Valencia Club de Fútbol en la final.

El escuadrón azulgrana, que ya ha puesto rumbo a las Islas Baleares para enfrentarse a la Unión Deportiva Ibiza de Pablo Alfaro, afronta el comienzo de la presente edición de la Copa del Rey con una nueva seña de identidad y un nuevo comandante al frente. Quique Setién buscará debutar en la competición nacional con una victoria al frente del banquillo azulgrana y para ello, ha dado a conocer una convocatoria llena de garantías, pero también con la presencia de algunos canteranos ante el descanso otorgado a algunos pesos pesados de la plantilla como lo son Gerard Piqué, Leo Messi o Sergio Busquets. El técnico santanderino, que comparecía en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la tarde de este martes, recalcaba la importancia que para ellos tendrá ganar la Copa del Rey, equivalente a la que tiene ganar otros títulos como el de la competición doméstica: "Es una competición que siempre me ha gustado, como jugador y como técnico y por eso, trataremos de ganarla, además de ganar los otros títulos que están en juego".

El técnico cántabro, además, valoró el nuevo formato que presenta la competición, teniendo en cuenta que los partidos se disputarán hasta la fase final en el campo del equipo "débil" y no habrá lugar para fallos, teniendo en cuenta que no habrá ida y vuelta. "Ahora mismo, no hay lugar para errores. Son partidos trampa que se complican y sería mejor a dos partidos, pero la situación es la que es. Hay que pensar también en el futuro y posiblemente algunos que tengan que jugar mucho, pueden descansar. Se puede cambiar el dibujo en cada partido", comentaba Quique Setién, dejando entrever la ausencia de pesos pesados en la convocatoria para viajar hasta Ibiza.

Sobre el filial, el técnico cántabro también quiso hacer referencia al futuro de los canteranos y a las posibilidades que tendrán de cara al futuro, mencionando la falta de tiempo que ha tenido desde que llegó para observar con más certeza la situación de algunos jugadores: "Necesito tiempo para valorar convenientemente a todos los que pueden incorporarse del filial. No los conozco en profundidad. He hablado con su técnico y quiero dotarme de toda la información posible. Me hubiera gustado tener más tiempo para hacerme una composición de lugar".

Por último y después de hacer una valoración sobre lo acontecido dentro del equipo que dirige Francisco Javier García Pimienta, del que ya ha subido a canteranos como Riqui Puig, que debutó el domingo pasado ante el Granada Club de Fútbol en la competición doméstica con la elástica del primer equipo, Quique Setién también fue preguntado por la posibilidad de fichar a un delantero que sirva como refuerzo ante la lesión de Luis Suárez, que recientemente ha sido operado de la rodilla y estará cuatro meses fuera de los terrenos de juego. Sobre el mercado de fichajes y la oportunidad de fichar un delantero centro, el cántabro comentó: "Estamos considerándolo y estamos hablando sobre el tema, pero hay que madurar las cosas. No es un tema que me preocupe demasiado. Me preocupa más el Ibiza y el Valencia. Ya hablaremos con la dirección deportiva".