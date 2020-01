Rubi: "Hay que tener una actitud perfecta"

El técnico del Real Betis, Rubi, ha atendido a los medios de comunicación en la tarde del miércoles, un día antes de visitar el Estadio de Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano en dieciseisavos de final de Copa del Rey a partido único. El entrenador ha hablado acerca de cómo ha sentado en el vestuario la victoria ante la Real Sociedad, cómo ve este nuevo formato del trofeo, posibles rotaciones..., entre otros temas.

Rubi analiza la próxima eliminatoria copera

Respecto al último triunfo liguero, el primero de 2020 para el Betis, Rubi ha querido sacar la parte positiva, pero ser cauto en cuanto a cómo debe afectar esto a la plantilla: "Cuando los jugadores sacan resultados buenos el globo se va inflando y el nivel de confianza, y la plantilla está muy animada. El entrenador tiene que poner tranquilidad. Esto es un partido de Copa; hay que tener una actitud perfecta", aseguró.

En cuanto a cómo será el partido frente al Rayo, ha desvelado que no habrá demasiadas rotaciones, y que el equipo no debe relajarse porque es ganar o quedar eliminados: "El año pasado con ida y vuelta, tenías algo más de colchón para tener un mal día. Ahora no lo hay. Si pasamos ronda ya veremos. A mí me gusta la Copa del Rey valiente. Es una Copa más difícil para llegar al final. Una vez que llegues a la fase final es posible que haya más equilibrio, porque puede haber más sorpresas. Va a salir un equipo con jugadores que vienen jugando mucho. No todos. Me queda un entrenamiento, y eso puede influir en el once. Y luego pensaré en la alineación del domingo. Habrá un par de jugadores que no saldrán de inicio y que sí estarán el domingo. Apuesto por el jueves y ya me apañaré para hacerlo lo mejor posible."

Rubi durante su presentación | Fotografía: Salvador López (Onda Bética)

Entre las posibles novedades del once inicial respecto al domingo podría estar Guido Rodríguez, el último fichaje del mercado invernal: "Guido está a marchas forzadas adaptarse al club y la ciudad. Se preocupa por acelerar lo antes posible para estar lo antes posible. Ojalá pasemos rondas. Puede jugar el jueves como otro día", sentenció.