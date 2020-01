Paco Jémez: “Este partido es un premio y los premios hay que aprovecharlos y hay que disfrutarlos.”

Después del entrenamiento, el miércoles en la Ciudad Deportiva Paco Jémez compareció en la sala de prensa para responder a las preguntas de los medios pocas horas antes del partido del jueves ante el Betis en Vallecas las 21:00 horas.

Empezó diciendo que “Es un partido para disfrutar de un gran equipo y eso nos lo hemos ganado y nos lo hemos ganado por jugar con equipos como el Tarazona o el Barakaldo que nos han puesto las cosas muy difíciles y hemos salido adelante.” Este partido es un premio y los premios hay que aprovecharlos y hay que disfrutarlos. Como sabes tenemos un partido el domingo vital e importantísimo para seguir en esa línea de mejora de resultados y hay que compensar y dar minutos a todo el mundo para sacar un partido competitivo ante el Betis y el Extremadura.”

Añadió que, “Vamos a seguir la dinámica de usar gente con menos minutos e introducir a esos jugadores que introducimos en Tarazona y Barakaldo, que es de justicia que sigan disfrutando".

Siguió hablando del rival, “Ves su plantilla y tiene jugadores que todo entrenador quería tener. Empezaron dubitativos y ya le están empezando a coger el ritmo a la competición. Es una plantilla con un excelente entrenador. Si les queremos ganar, tenemos que hacer las cosas muy bien y luego hacer que no se sientan muy cómodos en el partido y hacer que no puedan desplegar su juego y a partir de ahí tendremos posibilidades de pasar, pero tendremos que estar a un gran nivel.

​



Dijo que, “Por un resultado no podemos decir si es el mejor Betis van de menos a más y seguramente también estén pensando en su partido del domingo. También es otra competición. Nosotros tenemos que salir con nuestras mejores armas a jugarle al Betis. Si tenemos una buena tarde, vamos a tener opciones de poder ganar. No tengo ninguna duda”

Siguió hablando de los jugadores del Betis, dijo que le gustan todos. “Cuando te enfrentas a estos rivales y llevas tiempo entrenando te acostumbras a ni preocuparte. Si mis jugadores están bien, va a ser un partido precioso. El resto no puedo controlarlo: si va a jugar Guardado, si va a marcar Joaquín o si Canales va a jugar bien o mal. Eso no lo puedo controlar. Yo puedo controlar que mi equipo se presente en el mejor momento posible a jugar en nuestro estadio ante un gran rival, que nos lo hemos ganado. Lo que haga el Betis depende de su entrenador. A mí me encantan todos y de hecho, si hay alguno que no le valga, aquí le vamos a acoger con los brazos abiertos".

Habló de la salida de Embarba, dijo “Parece que se marcha, que el Espanyol va a pagar la cláusula y no podemos hacer nada por reterlo. Tengo un sentimiento encontrado. Por un lado, me alegro mucho por él, porque lo ha dado todo aquí y es un referente dentro y fuera del campo.



“Ha dejado pasar muchas oportunidades de poder irse a otros equipos y la única manera de quitárnoslo era que alguien viniera y pagara la cláusula.”

Siguió diciendo que, “Deportivamente es una pérdida muy complicada, por buscar un sustituto con sus números. Tenemos que pensar en seguir adelante sin él y recomponernos y dentro de las posibilidades que tenga el club buscar un sustituto. Creo que ahora son unas buenas posibilidades, porque entra un dinero importante. Es difícil encontrar jugadores como él. Muy difícil".

Dijo, “Era algo que no creíamos que iba a ocurrir. Nos lo olíamos desde hace días y hay que ponerse a trabajar. Cobeño ya está mirando alternativas. Este mercado es muy difícil, y con prisas más todavía. Si realmente quieres un jugador que haga lo que ha hecho Adrián, más todavía. Hay que traer a alguien que se adapte. Ojalá me equivoque y podamos traer a un jugador que haga sus números. En mi opinión, lo que está pagando el Espanyol es barato y hay que mirar muy bien porque no es fácil. Entre todos tendremos que dar un paso adelante para que los números salgan".

​



Le sacaron el tema de cómo está el mercado de fichajes de invierno, dijo que “Para empezar tiene que venir gente. Es una cuestión de números: volvemos a tener dos extremos. Necesitamos dos más. Si no viniese nadie, que no me lo planteo. Indudablemente habría que dar un paso adelante para volver a encontrar esos números y repartirnos esos números. Hay jugadores que tienen que dar un paso adelante y tomar más responsabilidad.”

“Nos tienen que salir las cuentas. Hay jugadores que sus números no son los que esperamos de ellos. Hay que apretarlos y darles confianza para pelear por el objetivo.”

Y para terminar el tema, dijo que “Tenemos muchos nombres, pero no depende solo de nosotros. Tienen que querer venir y muchos tienen compromisos con sus clubes. Hay gente que viene sin jugar apenas y tiene que coger ritmo. Salvo que te quiten un jugador, como a nosotros. Es un mercado complicado donde hay muchos nombres, pero dependemos de muchas cosas. Clubes y nombres".

Y le dijeron que, si conseguirán el objetivo sin Embarba, comentó que “Me encantaría contestar, pero puedo dar mi sensación. Nosotros vamos a seguir peleando. La pérdida de Adrián es grandísima. ¿Vamos a poder conseguirlo? No sé, pero vamos a seguir peleando y confiando en la gente. Nos hemos repartido muy bien y hemos sido capaces de reorganizarnos con jugadores capaces de hacer gol y asistencias. Si vamos a poder conseguir el objetivo dependerá de entre todos hacer los números que hace Adrián".



​



Le preguntaron sobre la llegada de un mediocentro en el mercado de invierno. Dijo que, “Que venga un mediocentro no es una urgencia. A pesar de tener a Santi de baja, nos podemos ir arreglando, pero hay veces que aparece un jugador que te puede dar un salto de calidad y el jugador decide traerlo, pero no es una prioridad".

Siguió hablando sobre la vuelta de Ulloa tras su lesión, dijo que “No me gustaría que Ulloa jugara mañana mucho tiempo. Ha empezado a entrenar. Me gustaría que jugara un rato. No sé cuánto, pero no me planteo que participe durante los 90 minutos y sobre todo le hemos tenido apartado unos cuantos partidos y queremos que mejore sus números de la primera vuelta. No me parece inteligente ni necesario forzarlo".

Y para terminar, habló del regreso de Álex Moreno a Vallecas, “No quiero opinar nada sobre Álex Moreno. Me vas a perdonar.”