Quique Setién: “El cambio de sistema no es una prueba”

Tras la Copa del Rey, llega el turno de LaLiga. En ella, el FC Barcelona medirá sus fuerzas con el Valencia CF, en el choque correspondiente a la jornada 21 del campeonato doméstico. El conjunto culé irá a por los tres puntos en Mestalla para seguir peleando por el puesto de líder con su eterno rival, el Real Madrid.

Antes del enfrentamiento, Quique Setién compareció en rueda de prensa, en la que respondió a las diferentes cuestionen que envuelven la actualidad del cuadro catalán.

Elogios al Valencia y a Rodrigo Moreno

El técnico habla de la peligrosidad del equipo che tras la irregularidad de resultados que muestra: “Siempre que un equipo como el Valencia pierde el partido anterior, las ganas de romper esa racha incentiva. Repito, esperaré al mejor equipo, y el Valencia es un grandísimo equipo con grandes futbolistas. Será un partido de nivel, en el que quizás tengamos la posibilidad de hacer más daño, porque tienen capacidad para el ataque. Trataremos de aprovechar los espacios”.

"Rodrigo Moreno es un futbolista extraordinario"

Asimismo, elogió a uno de los delanteros del oponente, a Rodrigo Moreno: “Es un futbolista extraordinario, no solo nos complica a nosotros sino a cualquiera. Es una pieza clave para cualquier equipo. Yo prefiero que no juegue, pero el nivel del Valencia, con él o sin él, es muy alto”.

El cambio de formación y la presión de cada encuentro

Por otro lado, fue preguntado acerca de si el cambio de formación con tres defensas es una prueba: “No, no lo es. Después de decidir el plan, tienes que ver si te has equivocado o no. Hay algunos detalles del otro día que no explicamos bien, no estaban claros. Esto nos sirve para mejorar, no lo haremos siempre con este plan. Hubo un momento al final que cambiamos. Habrá partidos que no podamos ganar en el minuto 10 o 20, pero sí en el 80, porque lo que haces desgasta al rival”."Todos los días hay exámenes

Cambiando de tercio, explicó lo siguiente sobre si este choque liguero es su primer gran examen: “Mi primer gran examen fue ante el Granada, el segundo grandísimo ante el Ibiza y no espero menos de este que viene ahora y de los siguientes. El Barça lleva muchos años sin perder en Valencia y el rival es uno de los mejores equipos a los que te puedes enfrentar. Todos los días hay exámenes”.

Mirando al filial

En lo referente a las oportunidades a canteranos, expuso: “Voy a pasar por un proceso en el que quiero conocer a todos, irán viniendo. Hoy vendrá Collado, Riqui se ha puesto enfermo. Me gusta que vengan”.