Previa Barça B - Ejea: Partido interesante en el Johan Cruyff

La segunda división B ha dado muchas sorpresas en la reciente ronda de eliminación de la Copa del Rey, donde algunos equipos de esta división han conseguido tumbar a los grandes. Y no es para menos, en esta segunda división B últimamente está teniendo lugar un muy buen futbol, como el que se verá este sábado 25 de enero entre el Barça B y el Ejea en el Estadi Johan Cruyff. Ambos equipos llegan en diferentes dinámicas y con diferentes objetivos a la larga, pero con una misma finalidad de cara al partido; llevarse los tres puntos.

El Barça llega al duelo con muchas ganas de demostrar todo aquello que no pudo en la última jornada, y de enviar un mensaje claro de que lo de la pasada jornada no volverá a ocurrir. Su objetivo es el ascenso a segunda división, por lo tanto no se deben despistar en partidos importantes como los que vienen. Uno de ellos será el de este domingo, frente al Egea, un rival que pese a no estar en lo más alto de la tabla puede crear problemas al equipo azulgrana. El conjunto aragonés llega de ganar a otro equipo catalán, como es el Llagostera.

El Barça B en busca de los tres puntos para mantenerse en zona de playoffs

El equipo azulgrana no ve acabar la temporada de otra forma que no sea entrando en los playoffs de acceso a segunda división. Un objetivo complicado que intentaran cumplir en esta segunda vuelta del campeonato ganando el máximo de partidos posibles. Pero antes de eso se tendrán que enfrontar al Ejea, decimocuarto en la tabla y a tan solo tres puntos de la zona de descenso. Un rival asequible con el que el Barça no se debe de fiar, y así poder asegurar una victoria que vendría de perlas después de que la pasada semana encajaran una dura derrota en el Nou Estadi de Tarragona frente el Nàstic por 1-0.

Una derrota que dolió bastante en el equipo azulgrana. El filial azulgrana este sábado frente al Ejea con su afición buscara pasar página y volver a la senda de la victoria, donde estaban instalados dos partidos atrás. El Barça necesita ganar para redirigir el rumbo y seguir luchando por conseguir los playoffs. Pues, aunque el equipo azulgrana este colocado en uno de esos puestos, la competencia es muy alta, y equipos como el Andorra, el Cornellà y el Lleida Esportiu, aprietan bastante desde las posiciones de atrás.

Garcia Pimienta, técnico del Barça B, dispone de tres únicas bajas por lesión que no han participado en la sesión de entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y que le obligarán a reorganizar su esquema táctico. A las bajas de Sarsanedas y Cuenca se les suma la de Akieme, que no estará disponible para el partido, lo que supone una grave pérdida, teniendo en cuenta su papel de pieza clave en el carril izquierdo. Otra baja importante es la de Riqui Puig, que por enfermedad no ha podido entrenar ni con el primer equipo ni con el filial. Tampoco ha podido contar en la sesión de este viernes con gran parte de las piezas claves, como son Iñaki Peña, Ronald Araujo, Monchu, Aléx Collado, Ansu Fati y Carles Pérez, que han realizado el entrenamiento con el primer equipo y podrían tener oportunidades de la mano de Setién. En caso de que no fueran convocados con el primer equipo, podrían disputar el partido con el filial.

Ante todas estas bajas, Garcia Pimienta ha encontrado la solución en el juvenil A, donde ha llamado para realizar el entrenamiento con el filial a Mika Mármol, Mbuyamba y Antonio Jesús, que podrían tener la oportunidad de tener minutos este sábado. El técnico del filial azulgrana también podrá contar con Rey Manaj, delantero que ha llegado esta semana para reforzar el ataque del Barça B, que se estaba viendo algo atascado. Se espera mucho de este jugador, que podría debutar en el partido frente al Ejea.

El Ejea con todo a dar la sorpresa en el Johan Cruyff

El equipo aragonés viaja a la ciudad condal con el deseo de llevarse los tres puntos ante un rival de categoría, que no le podrá nada fáciles las cosas. Pese a no ser los favoritos en las quinielas para llevarse la victoria, el Ejea confía en poder dar la sorpresa y sumar tres puntos de un duelo más que complicado. Están en la decimocuarta posición de la clasificación, pero llegan con la moral subida después de vencer al Llagostera la pasada jornada por 1-0. Eso buscarán hacer este sábado frente al Barça B.

Néstor Pérez, técnico del Ejea podrá contar con toda la plantilla, y tendrá en su equipo a dos de los principales refuerzos que le han llegado en busca de más gol. El Ejea en esta última semana logró incorporar a Antonio Marín, defensor que llega procedente del Recreativo Granada, y Seth Vega, delantero que viene del Cádiz dispuesto a aportar el gol que le esta faltando al equipo aragonés. Ambos podrían tener la oportunidad de debutar con el Ejea frente al Barça B.

Antecedentes

El Barça y el Ejea tan solo se han enfrentado en tres ocasiones, siendo todas favorables al equipo aragonés. Siempre que ambos equipos se han enfrentado ha acabado con victoria del Ejea por la mínima. El último antecedente que se tiene fue el partido del 7 de septiembre del 2019 en el que el Ejea se llevó la victoria por 1-0 en casa con gol de Albert Torras. Por lo que el partido de este sábado podría ser una gran oportunidad para el filial azulgrana de sumar su primera victoria frente a los aragoneses.

Árbitro del partido

El encargado de repartir justicia en el partido será Rubén Eiriz Mata, colegiado gallego con gran experiencia arbitrando en el futbol español. Ha alcanzado todas las categorías, menos primera división. En el partido de este sábado entre Barça B y Ejea estará ayudado por Javier Garrido y Victor Laín como asistentes, y por Carlos Martínez Turón como informador.