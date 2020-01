Quique Setién: "No hemos encontrado el camino para ir a la portería rival"

El Barça de Quique Setién encaja su primera derrota en esta nueva etapa. El equipo azulgrana se vio sobrepasado por el Valencia, que con un doblete de Maxi Gómez supo aprovechar la falta de intensidad y profundidad del Barça para llevarse los tres puntos ante su gente. El técnico cántabro nada más acabar el partido se desplazó a la sala de prensa donde destacó la "falta de entendimiento" de sus jugadores, y el no haber "encontrado el camino a la portería rival".

El técnico azulgrana reflexionó y analizó lo que fue el partido para el Barça, y destacó la falta de colocación y profundidad del equipo que ha acabado por darle la victoria al Valencia: “La realidad es que no hemos estado nada bien. No hemos encontrado el camino para ir a la portería rival. La primera parte hemos estado francamente mal. No nos hemos colocado bien y no hemos tenido la pausa necesaria. Hemos facilitado la labor del rival. Hay cosas que no hemos entendido. En la segunda hemos corregido algunas cosas.” analizó.

Ante estos errores, Quique Setién fue preguntado acerca si el equipo azulgrana entiende lo que quiere reflejar sobre el terreno de juego. El técnico cántabro incidió en la falta de comprensión de su equipo a la hora de aplicarlo en el campo: "Todavía no interpretan bien o quizá no las explicamos bien. A nadie le gusta lo que hemos visto hoy. El Valencia nos ha comprometido, nos ha cerrado bien. Posicionalmente hay cosas que tenemos que corregir: hemos dado muchos pases sin sentido, sin profundidad. No trabajamos para hacer esto" indicó.

Uno de los problemas del Barça en el partido de este sábado ante el Valencia, ha sido la baja intensidad a la hora de defender. El técnico 'culé' reconoció que hubieron fallos que acabaron por darle la victoria al equipo valenciano: "Hay una parte importante del trabajo que es incidir mucho en este tema. Estar bien colocados y hacer unas buenas vigilancias. El Valencia es un gran equipo. Ha salido varias veces de la presión muy bien y tiene futbolistas peligrosos que te hacen daño" reconoció.

Quique Setién fue preguntado acerca de si la derrota de este sábado ante el Valencia había estado provocada por la falta de actitud del equipo, a lo que el técnico negó alegando que el problema había sido otro bien diferente: "No ha sido un problema de actitud. Les he visto bien, comprometidos. No hemos estado bien posicionado, no hemos entendido algunas cosas, tal y como han planteado ellos el partido. Nos ha costado. Hemos dado cantidad de pases sin sentido, sólo por tenerla. Te falta profundidad y capacidad de hacer daño" indicó.

Para finalizar fue preguntado acerca de diferentes temas. Setién dejó caer la posibilidad de que hayan cambios de posición en algunos jugadores: "Lo único que estamos valorando es la posición de algunos jugadores y el entendimiento que deben tener de lo que queremos" dijo. También habló sobre De Jong, al que alabó por su juego, pero ahora le pide "otras cosas diferentes" y "necesita tiempo para entenderlas". Antes de marcharse aseguró que “la derrota es dolorosa” y la analizarán con “detenimiento”.