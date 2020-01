Joaquín: "Indudablemente nos están perjudicando mucho"

El domingo día 26 de enero se disputó el encuentro entre Getafe y Real Betis, en el que los locales consiguieron obtener los tres puntos con un gol de Ángel de penalti después de que el colegiado señaló la pena máxima. El tanto se produjo en el minuto 89', después de un penalti no señalado muy similar en el área de los azulones. Además, el autor de la única diana del partido, agredió a Sergio Canales en una acción de roja directa a priori. Por todo ello, se ha desatado una enorme crítica hacia el VAR por parte de todos los sectores del club heliopolitano.

Joaquín habla sobre cómo se está perjudicando al Real Betis tras la actuación del VAR en el Coliseum

Por desgracia para los verdiblancos, no es la primera vez en esta temporada en la que el VAR les perjudica. La polémica en este encuentro viene de la exhaustiva revisión del penalti a favor del Getafe, mientras que la pena máxima a favor del Real Betis no fue revisado con tanto detalle; incluso comentaron al colegiado desde el VAR que el balón había dado en el pecho de Ángel y no en su mano. Por ello, Joaquín declaró en zona mixta su descontento sobre esta situación: "Lo que nos preguntamos todos. Indudablemente nos están perjudicando mucho. Es una jugada que es igual que la del Getafe. Lo que no entendemos y te da impotencia es por qué no se revisa. Se lo pregunto y me dice que desde el VAR le han dicho que no había nada y que le da en el pecho. No sé los que estaban en el VAR qué partido estaban mirando, porque la mano es clarísima. A partir de ahí, el VAR es una tecnología muy buena y avanzada, pero cuando no se utiliza adecuadamente y no se mide con la misma vara puede hacer mucho daño, y a nosotros nos está haciendo mucho daño, desgraciadamente."

El capitán del Real Betis también habló de la actuación imparcial en el encuentro y de la constante damnificación hacia su equipo: "Tres minutos para revisarlo, perfectamente. No sé, sinceramente, quién es el que ha tomado la decisión de decirle al árbitro que no ha habido nada. Es muy grave. Te estás jugando tres puntos muy importantes, y el Betis lo que menos se merecía era perder. Desgraciadamente vuelve a ocurrir una jugada de estas y nos perjudica. Estamos con una impotencia importante, dolidos, jodidos, por nuestra gente, por el partido del equipo, y porque es muy difícil ganar en un campo como este, con un equipo tan agresivo como el Getafe. Si nos ganan en el campo, de acuerdo, pero de esta manera te jode."

Por último, el veterano jugador del Betis demandó una actuación más justa por parte del VAR: "Con la misma vara de medir, ya no estamos diciendo que nos den, no queremos, pero que no nos quiten de esta manera, porque nos estamos jugando mucho. Hay objetivos que tenemos en mente y era un partido para intentar ganar, pero no nos merecíamos caer de esta manera. Es una impotencia grande, con el VAR por medio, en las manos inapropiadas puede hacer mucho daño."

Las quejas hacia el árbitro Prieto Iglesias no cesaron aquí

Las declaraciones de Joaquín mostrando su desagrado hacia la actuación del VAR, no fueron las únicas por parte de los verdiblancos. Se puede decir abiertamente que toda la estructura del conjunto heliopolitano salió a denunciar los hechos ya mencionados; como la del técnico Rubi o el presidente del club, Ángel Haro. Incluso Marc Bartra, a pie de campo, denunció esta situación: "La derrota ha sido inmerecida porque hemos hecho méritos. Hemos superado al Getafe en varias facetas. Pero luego pasan cosas que no podemos controlar. Defiendo el VAR, pero siempre y cuando se utilice para ambas partes", sentenció el central.