El que avisa no es traidor

De nuevo para el Málaga CF. el reloj y el calendario juega en su contra. No solo por la delicada situación deportiva, sino también por los problemas económicos instalados en los despachos del conjunto malagueño. Estos problemas han sido provocados por la no inversión de la propiedad, por no aplicar el prometido, y supuestamente planificado, "plan de viabilidad" presentado a LaLiga, que nunca se hizo público, y por las gestiones infructuosas del nuevo director general Richard Shaheen para mejorar la economía del conjunto de la Costa del Sol.

Este lunes reapareció el presidente de LaLiga Javier Tebas en el programa "El partidazo" de la cadena Cope. Entre otros asuntos trató la mala situación económica del conjunto de Martiricos y lo que ello podría conllevar si no se producen salidas en el mercado invernal para solucionar los problemas de tesorería, así como los probables impagos en los que el club podría incurrir. Y es que lo que al inicio de temporada eran avisos y recomendaciones, anoche paso a ser un serio aviso y sobrevuela sobre el conjunto blanquiazul un posible descenso administrativo en caso de no ingresar en torno a dos millones de euros: "Debe producir una venta, hablo de memoria e igual me puedo equivocar, de dos millones de euros para finalizar la temporada, creo que era la cifra. Si no vende, incumpliría pagos con jugadores y Hacienda. Podrían tener problemas como tuvo el Reus, sí, y descender. Es algo que he explicado públicamente, monitorizamos todas las situaciones de todos los clubes y no podemos ocultar hechos que son reales".

Concesiones y restricciones de la Liga

Ya al inicio de temporada, LaLiga permitió al Málaga sobrepasar el límite salarial del equipo en torno a cinco millones de euros. Pero lo que no permitió fue inscribir a todos los jugadores con contrato. Por ello se quedaron sin ficha jugadores de club como Mula o Iván Rodríguez (ambos con fichas del filial a pesar de no tener edad para ello), además de los fichajes José Rodríguez y la estrella japonesa Shinji Okazaki, este último finalmente rescindió su contrato y fichó por la SD Huesca.

Posibles ingresos en el mercado invernal

El conjunto malaguista debe aprovechar estos últimos días de mercado para dar salida a alguno de sus jugadores y poder ingresar al menos los dos millones de euros que LaLiga estima que necesita para poder acabar la temporada y no caer en impagos. Y esas salidas tienen nombres propios, Antoñín, Keidi Bare, así como la del capitán Adrián González, aunque este último parece que la opciones de salir hacía el RCD Espanyol podrían haberse enfriado. En caso del canterano de la palmilla podría tener como posible destino el Getafe CF, mientras Keidi Bare podría recalar en las filas del Rayo Vallecano, aunque existen otras opciones para estos dos jugadores de otros equipos.

Aunque podrían ser traspasados, el Málaga estaría intentando incluir dentro de las operaciones, que tanto Antoñín como Keidi se quedaran hasta final temporada en el Málaga en calidad de cedidos y no debilitar en demasía el equipo blanquiazul esta campaña debido a las restricciones para firmar nuevos jugadores impuesta por la Liga.

La vía lusa posible salvación

En estos últimos días llegan noticias desde Portugal de la posible venta del ex jugador blanquiazul Ricardo Horta por parte del Sporting de Braga. Y es que el Málaga aún conserva un 15% de los derechos del jugador luso, algo que de concretarse su traspaso haría recalar en el conjunto de Martiricos un buen pellizco que aliviaría los problemas de tesorería inminentes y que junto a alguna de las operaciones que se han indicado anteriormente podría ser una opción para salvar al conjunto blanquiazul esta temporada. Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo, ya que la opción de la venta del portugués en este mercado de invierno está aún por verse a pesar del interés de varios clubes europeos, entre el que destaca el del Newcastle de la Premier inglesa.

Lo que está claro que si el Málaga quiere al menos finalizar la temporada, debe cristalizar algunas ventas de jugadores para no recaer en impagos y cubrir esas salidas, LaLiga solo le permite cubrir esas salidas con jugadores que cobren el salario mínimo y no tramitar fichas nuevas. Y deben realizar ventas, ya que las salidas de los jugadores sin ficha Mula, Iván Rodríguez y la probable de José Rodríguez no cuentan para el tope salarial. Tampoco la salida de Lorenzo González repercute en las arcas, aunque si deja vacante una ficha para el primer equipo.

El que avisa no es traidor y Tebas ya ha puesto sobre la mesa que si el Málaga no cumple podría ser descendido administrativamente y la viabilidad del club en Segunda B sería una autentica utopía. Veremos como se mueven en las oficinas de La Rosaleda en este final de mercado, las salidas que se producen finalmente, si Horta es traspasado e indirectamente el Málaga ingresa un dinero que llegaría como agua de mayo, si hay un pequeño cuadre de caja para poder finalizar la temporada y quien sabe si alguna llegada para completar la plantilla.