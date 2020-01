Quique Setién: "Hemos hecho muchas cosas bien, aunque no estoy del todo satisfecho"

El Fútbol Club Barcelona retomaba su camino en la competición copera recibiendo al Club Deportivo Leganés en el Camp Nou para disputar la eliminatoria de los octavos de final y con la mente puesta en no cometer los errores que se dejaron ver en Can Misses contra la Unión Deportiva Ibiza para asegurarse la consecución del billete para estar en la siguiente fase y, por tanto, en el sorteo que se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la mañana de este viernes. Sobre el césped del feudo azulgrana, el elenco dirigido por Quique Setién "hizo los deberes" logrando imponer su ley ante el conjunto pepinero con solvencia y una imagen totalmente renovada después de la primera derrota que registraron en la segunda vuelta de la competición liguera, correspondiente al partido de la jornada 21, ante el Valencia Club de Fútbol en Mestalla y gracias al festín protagonizado por Antoine Griezmann, Arthur Melo, Clément Lenglet y Leo Messi.

A sabiendas del peligro que siempre tienen las eliminatorias a partido único, el escuadrón azulgrana siguió el planteamiento diseñado por el staff y comenzó a dictar la sentencia definitiva de forma tempranera, aunque ante un Club Deportivo Leganés que puso las cosas difíciles y cerrado en sus líneas para anular su efectividad de cara a portería. Con Antoine Griezmann más que activo en el trío de ataque y la insistencia de Leo Messi y compañía, el elenco azulgrana remataba la faena y no fallaba a la hora de certificar su presencia en los cuartos de final disipando dudas.

Al finalizar el encuentro, el técnico santanderino, Quique Setién, comparecía en la sala de rueda de prensa del Camp Nou para valorar el resultado y hacer alusión a algunos temas de actualidad que giran en torno a la entidad. El cántabro, que se mostró satisfecho por la goleada conseguida por sus jugadores, no quiso perder la oportunidad de dejar claro que "hay mucho que mejorar" refiriéndose a las pérdidas de balón que siempre pueden meterte en un compromiso y hablar de algunos nombres propios como el de Ousmane Dembélé, que podrá contar con su plena confianza después de que el equipo no se haya reforzado con el fichaje de algún delantero en el presente mercado de invierno para sustituir a Luis Suárez y que volverá en unas semanas después de haber estado varios meses fuera de los terrenos de juego por la lesión muscular que ha tenido en el bíceps femoral de su pierna derecha.

En la comparecencia, Quique Setién reconocía la facilidad que sus jugadores habían denotado a pie de campo ante el conjunto pepinero, que a pesar de que puso las cosas difíciles, terminó cayendo vapuleado con goleada incluida, pero también quiso destacar algunas de las cosas que todavía tiene en mente puntualizar: "Es verdad que puede parecer que ha sido más fácil de lo que en principio podíamos imaginar, pero ha ido bien, hemos marcado pronto, hemos estado muy bien en los primeros 25 minutos, hemos recuperado muy rápido, hemos tenido opciones, hemos tenido profundidad y hemos generado bastantes ocasiones. Luego, hay una fase que tenemos que controlar más. Hemos cometido muchas imprecisiones, les hemos dado lugar a hacernos daño y hay cosas que todavía hay que puntualizar y que hay que trabajar".

El técnico santanderino, que sigue buscando la estrategia perfecta para mejorar el funcionamiento del engranaje culé, hizo mención al cambio de esquema por el que optó ante el equipo de Javier Aguirre y señaló lo importante que es controlar el partido y no relajarse pese al resultado, ante el que nunca se pueden conformar: "Hemos variado el dibujo. Pretendíamos fijar con tres jugadores a cinco de ellos y entendíamos que nos iba a ir bien. Ellos incorporan mucho a sus laterales y también podríamos defendernos mejor. Nos ha ido muy bien los veinte minutos primeros, hemos estado precisos y hemos tenido el control. Ellos han salido en algunas donde nos han podido hacer daño. Hemos hecho muchas cosas bien, aunque no estoy del todo satisfecho. Hemos tenido la fortuna de encontrar el camino del gol, pero hemos perdido el control en la última fase del primer tiempo. Fue cuando más tranquilos debíamos estar y tendríamos que haber controlado más el partido".

Muchos titulares, escasas rotaciones y preferencia por "las tablas"

Dentro de la variación de esquema llevada a cabo por Quique Setién, lo que más sorprendió fue la elección de un once inicial integrado por las piezas claves del equipo, que en ningún momento realizaron rotaciones, siendo la preferencia del técnico santanderino la de sacar a jugadores "con tablas" y "de garantías" para certificar cuanto antes el pase a los cuartos de final de la competición copera. "Ha habido jugadores a los que igual les hubiera venido bien descansar. Al ser en casa, entendíamos que podía ser relativamente cómodo. He optado porque jugaran más minutos porque tienen más tablas. Todos los partidos serán comprometidos para nosotros. No he tenido tanto tiempo para ver a jugadores en posiciones diferentes", comentaba haciendo alusión a la titularidad de muchos "pesos pesados".

El "fracasado" fichaje de un delantero, objeto de dudas

Además, el técnico santanderino fue preguntado por uno de los temas que han copado los focos de atención dentro de la entidad azulgrana en las últimas semanas ante la lesión de un Luis Suárez que recientemente, ha pasado por quirófano para operarse de su lesión en la rodilla y que le mantendrá fuera de los terrenos de juego cuatro meses: el fichaje de un delantero en el mercado de invierno. El club, que al final ha optado por no hacerse con ningún refuerzo debido a la escasez de efectivos de garantías presentes en el mercado, esperará hasta verano para hacerse con nuevas incorporaciones. Ante esta decisión, Quique Setién hablaba sobre la confianza que ya ha depositado en todos sus jugadores, haciendo también mención a lo importante que será el momento en el que Ousmane Dembélé reciba el alta médica: "Yo voy a estar tranquilo. Es verdad que siempre puede haber un riesgo en el caso de que haya lesiones porque es algo que no se puede controlar, pero yo tengo mucha confianza en los jugadores que tengo y ya os lo dije ayer. Ya estoy acostumbrado a trabajar con lo que hay. No ha podido ser porque en el mercado no ha aparecido algo que fuera conveniente y me parece bien. Ahora, tenemos que pensar en lo que hay y tenemos que estar contentos porque en unas semanas vamos a recuperar a Dembélé, que seguro que se va a salir". "Ousmane Dembélé tiene unas condiciones muy específicas, de las que trataremos de sacar el mayor rendimiento. Nos puede dar mucho, independientemente de dónde juegue. Se siente más cómodo por fuera. Intentaremos llevarle el balón y que pueda decidir para que muestre el potencial que tiene. Esperamos que el rendimiento sea continuo", comentaba el técnico santanderino sobre el delantero galo, en quien tiene puestas las mejores expectativas.

Ninguna preferencia en el sorteo de cuartos de final, pero preparado para todo

Por último, Quique Setién fue preguntado por sus preferencias de cara a conocer al que será el próximo rival de su equipo en la competición copera. Sobre el sorteo, que se llevará a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la mañana de este viernes, 31 de enero, en el que estarán presentes siete equipos de Primera División y una revelación como lo ha sido el Club Deportivo Mirandés, que logró eliminar al Sevilla Fútbol Club en los octavos de final, el cántabro ha comentado que "no hay preferencias" y que "estarán preparados para todo", incluso en el caso de que depare un enfrentamiento ante el Real Madrid Club de Fútbol. "No tengo ninguna preferencia. La de jugar en casa, la compro. Todo lo determinará el sorteo. Lo que venga lo afrontaremos con la misma seriedad y energía. Espero estar preparado para afrontar cualquier partido. Si toca un Clásico, lo afrontaremos con todas las garantías. No sé si es mejor ahora o más tarde, pero daremos el nivel", comentaba el técnico santanderino.