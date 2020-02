Quique Setién: "Ante el Levante, no será fácil"

Quique Setién no quiere que sus jugadores vuelvan a cometer los mismos fallos que ya cometieron la jornada pasada ante el Valencia Club de Fútbol de Albert Celades. Y lo quiere porque el objetivo del equipo no es otro que el volver a estar en lo alto de la tabla clasificatoria y más, a sabiendas de que ahora mismo, el actual líder es su máximo rival, el Real Madrid Club de Fútbol. La de este domingo será otra oportunidad que el conjunto azulgrana no deberá aprovechar para que el elenco de Zinedine Zidane no siga poniendo tierra de por medio en la lucha por el título. Si los blancos ganaran al Club Atlético de Madrid este sábado, las tornas cambiarían para el equipo del técnico santanderino, que se encuentra a tres puntos de distancia de obtener el liderato.

Este domingo, a partir de las 21:00 horas, el Levante Unión Deportiva pisará el Camp Nou con la mente puesta en escalar posiciones de la tabla clasificatoria. Sobre el nivel al que se encuentra el equipo valenciano, Quique Setién ha hablado en la rueda de prensa previa que se ha llevado a cabo en la mañana de este sábado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde el primer equipo ha completado la última sesión preparatoria de la semana, previa al próximo choque liguero. "El Levante es un equipo que te puede hacer daño, con potencial arriba, que trata de jugar y que a veces, si sus jugadores están inspirados, no es fácil. Seguro que mañana no lo será", comentaba Quique Setién sobre las cualidades del rival y sobre lo que la plantilla azulgrana se espera, en general, del partido que disputará este domingo.

El técnico cántabro también fue preguntado en rueda de prensa por el cierre del mercado de invierno, en cuyo tramo final, Abel Ruiz y Carles Pérez han abandonado las filas azulgranas para emprender nuevas experiencias tanto en el Sporting Clube de Braga como en la Associazione Sportiva Roma. Sobre la posible debilidad que el equipo siente tras estas salidas y la no llegada de refuerzos, como la del delantero centro que se esperaba, Quique Setién ha comentado: "Aparentemente, es cierto que el mercado de invierno puede haber debilitado al equipo, pero vuelvo a repetir que hay un filial detrás y que los chavales están preparados. Hoy han venido a entrenar algunos chavales que no habían venido hasta ahora. Esto nunca se sabe, luego la realidad es diferente y sacar conjeturas sobre lo que puede pasar es un desgaste que no merece la pena. Lo que sí tenemos claro es que vamos a hacer un fichaje extraordinario con Ousmane. Es un aliciente enorme para todos".

Quique Setién también tuvo algunas palabras para valorar la operación que el club ha cerrado con el Sporting Clube de Braga, en la que han conseguido fichar a uno de los delanteros portugueses que más prometen de cara al futuro, Francisco Trincão, que será nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona en la temporada 2020/21: "Ya lo dije el otro día. Es una operación que me he encontrado y me parece bien. Es una apuesta del club, una decisión que ha tomado y no tengo mucho que decir. A ver qué tal el año que viene".

Ganar fuera de casa, asignatura pendiente para el Fútbol Club Barcelona

El escuadrón de Quique Setién tiene por delante el verdadero reto de superar a sus rivales fuera de casa, donde las estadísticas están tildadas de negatividad. Ya se vio en Mestalla, cuando el técnico santanderino cosechó su primera derrota como técnico del Fútbol Club Barcelona y aunque el siguiente partido sea en casa, el partido de Copa del Rey se acerca y la concentración deberá ser la mejor para superar la asignatura que todavía tienen pendiente. Sobre este factor, el técnico santanderino ha comentado: "Los dos partidos que tendremos fuera serán duros. Es una asignatura pendiente y vamos a tratar de cambiar esa dinámica. El objetivo es no darnos cuenta de si jugamos en casa o fuera. Serán dos partidos tremendamente intensos. Nos reforzará mucho una victoria mañana".