Diego Martínez: "Esta noche no se nos va a olvidar a nadie"

Hacía 51 años de la última vez que el Granada alcanzó unas semifinales de la Copa del Rey. Esta vez, Diego Martínez, el Granada CF y toda su afición han sido capaces de repetir dicha machada. Y es que esto no sería posible sin este grupo de jugadores, algo que Diego Martínez agradeció y el esfuerzo a todos y cada uno de ellos: "Me alegro mucho por todos estos jugadores que se dejan la piel en cada partido". Además, añadió que no piensa en semifinales. "Pienso que lo que estamos viendo, es algo histórico. Queda una segunda vuelta durísima. Esta energía positiva y conexión con la afición nos va a dar mucho".

Antes de comenzar la segunda mitad, el técnico rojiblanco decidió introducir a Víctor Díaz en detrimento de Vadillo. Una estrategia que le salió bien. "Decidimos reajustar y tuvimos muchas opciones para ganar el partido", señaló el míster.

A pesar de la alta carga de partidos, a los rojiblancos parece no afectarles toda esta carga en las piernas. "Hay algo que no se compra con dinero", matiza Diego. "Los intangibles de este equipo. Levantarnos después de recibir golpes, esa mentalidad hace que la cabeza dé mucho más. Dar la enhorabuena a los jugadores". A pesar de estar exhaustos, "ellos están felices", refiriéndose a sus pupilos. La gente nos ha llevado a hombros al final. Esta noche no se nos va a olvidar a nadie".

Vallejo mostró unas molestias en la primera mitad, por lo que Domingos Duarte estuvo calentando en la banda durante casi todo el partido. Diego Martínez asegura que "es normal, estos procesos no son nada fáciles para los jugadores. No me gustaría olvidarme de los que no han jugado…Todos están sumando y apoyando".

El héroe de la noche sin lugar a dudas ha sido el autor de los dos goles: Roberto Soldado. El delantero valenciano secó a su ex equipo con dos goles, el segundo de penalti y en el último minuto. "Esta victoria ha sido del equipo en general. Soldado es un ejemplo siempre por lo que transmite… Es uno de esos líderes a los que les gustaría que no le destacase. Esos lesionados también han peleado", esgrimió el técnico gallego.

Al ser preguntado sobre si el techo de este Granada ya se había alcanzado o se podía llegar incluso más alto, Diego Martínez prefiere no hablar de ello: "No os planteéis esas cosas hoy. Pensamos en el día a día. 51 años hacía de la última vez que se alcanzó una semifinal de copa. Esta gente que ha venido hoy a Los Cármenes va a poder decir que lo han vivido. El sábado hay otra pelea, hoy hay que disfrutar".

El entrenador rojiblanco ya sabe lo que es apear al Valencia en una ronda eliminatoria. Ya lo hizo con el Sevilla FC en las semifinales de la UEFA Europa League. "Siempre prefiero el Granada Club de Fútbol. El presente", asegura Diego. "Estos jugadores vienen de Segunda. Esto es incomparable. Bien, única y exclusivamente en este momento. Esto cuesta muchísimo. Uno se hace entrenador para tener momentos como este".

Respecto al VAR, hay muchas quejas por tierras valencianas al anular el tanto de Rodrigo y señalar ese penalti que otras veces no se pita. "Yo siempre he defendido al VAR", aseguró Diego. Por lo demás, el míster prefiere no mojarse sobre la actuación de hoy. "Hay jueces en el campo y fuera del campo que son los que se encargan", concluyó el técnico vigués antes de irse aplaudido de la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes.