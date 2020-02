Quique Setién: "Sigo con la misma ilusión y las mismas ganas o más"

Setién ha comparecido en la rueda de prensa previa al trascendental choque de cuartos de final de Copa del Rey ante el Athletic, el cántabro llegó al banquillo azulgrana hace poco menos de un mes y enseguida ha vivido de primera mano lo que conlleva ser el técnico de un equipo tan grande como el FC Barcelona.

Enfocados en el Athletic

El que fuera técnico de Las Palmas y Betis es consciente de que actualmente la entidad azulgrana no pasa por su mejor momento, con respecto a la supuesta crisis azulgrana Setién ha querido dejar claro que no es un tema que afecte al partido de copa: “Hemos hablado unos minutos sobre este tema, tenemos la obligación de centrarnos en el partido”, y ha insistido en que ese aspecto no le incumbe a él y no debe afectar al equipo: " Todo lo que es fútbol, hablamos, el resto a mi no me interesa. Trataremos que no nos afecte todo lo que pase alrededor”. Sin embargo Setién si se mostró disgustado con la lesión para lo que resta de temporada de Ousmane Dembélé: "Me preocupa Dembélé. Es extraordinario y le he visto trabajar con intensidad por volver", y ha querido continuar dejando claro que la lesión del francés sí es un inconveniente: "Me duele verlo así, lo demás es pasajero”.

Las ganas intactas

Quique Setién ha sido muy rotundo a la hora de afirmar que no se arrepiente de haber firmado por el FC Barcelona, de hecho el cántabro se muestra muy ilusionado con el proyecto que aún tiene por delante: "Sigo con la misma ilusión y las mismas ganas o más". El técnico ha querido romper una lanza a favor de sus jugadores reconociendo que hay un muy buen ambiente y quieren aspirar a todo: "la plantilla está motivada y con ganas, y sin ningún problema", y ha instado a la prensa a poner las imágenes del entrenamiento donde se podían ver a varios jugadores bromeando y sonriendo: "Poned estas imágenes de buen rollo que a nuestra afición le gusta más”.