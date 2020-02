Previa Atlético de Madrid-FC Barcelona: alzar la voz y "reinar" en Salamanca

ESe cierra el telón de la Primera Iberdrola de forma momentánea y aparece en escena una nueva competición y un nuevo objetivo más que ansiado por los cuatro equipos que esta semana se verán las caras en la ciudad de Salamanca bajo su lema más representativo: "Quod natura non dat, Salmantica non praestat". Y es que, la ciudad charra está muy lejos de prestarle la condición de favorito al Club Atlético de Madrid, al Fútbol Club Barcelona, a la Real Sociedad de Fútbol o a la Unión Deportiva Levante, pero a la vez, será testigo insigne de la máxima rivalidad de los actuales cuatro mejores equipos de la máxima categoría del fútbol femenino español. El cambio de chip se hará efectivo en el momento en el que azulgranas y rojiblancas salgan con ansias de victoria al terreno de juego del Helmántico después de conocer al que será el primer finalista que asumirá la condición de local en la final que este domingo volverá a deparar un duelo en el que únicamente uno de los protagonistas podrá llegar a "tallar" en su propia historia el hito que supondrá levantar el trofeo de la primera edición oficial de la Supercopa de España femenina. Allí, las pupilas de Dani González y de Lluís Cortés volverán a verse las caras, por tercera vez en la presente temporada, después de haberse enfrentado hace dos jornadas en el contexto de la competición liguera y protagonizarán una "batalla" más que competitiva en el que además del honor que siempre está en juego en el clásico más "cotizado" de la Primera División Femenina, se jugarán el billete para optar el primer título oficial de la temporada 2019/20, que supondría una subida del medidor de confianza más que importante de cara a los retos más cruciales que ya están fijados en el calendario.

Sorprendente es que el destino no para de querer que ambos elencos se crucen y se vean las caras durante la presente temporada. Este enfrentamiento no será el único que azulgranas y rojiblancas disputen, sino que la máxima competición continental extenderá su alfombra roja para acoger uno de los duelos más esperados de la eliminatoria de los cuartos de final. Fútbol Club Barcelona y Club Atlético de Madrid se jugarán el poder reescribir su historia en Europa y pondrán su contador a cero para alzar la voz en un territorio de máxima competencia con el Olympique Lyonnais Féminin, actual campeón, como rival a batir.

Por todo esto y por más, la lucha incesante que se vivirá a pie de campo este jueves en el Helmántico será un prolegómeno más de máxima rivalidad, pero con un aliciente más que destacado: el título de "supercampeonas de España" podría quedarse dentro de una de las dos mejores expediciones.

El Club Atlético de Madrid, a realzar la voz y tirar de resiliencia

Las jugadoras rojiblancas celebrando un gol en el terreno de juego del Estadi Johan Cruyff en el partido correspondiente a la jornada 3 de la Primera Iberdrola 2019/20 | Foto de Noelia Déniz, VAVEL España

La palabra "rendición" no se contempla en el diccionario rojiblanco. Después de haber sido testigos de más de un cambio de tornas en la dirección técnica, las ahora pupilas de Dani González tienen la oportunidad perfecta por delante de realzar su voz y tirar de resiliencia ante la exigencia que supone plantarle cara al que ahora es el rival a batir en la máxima categoría del fútbol femenino español. Por ello, en busca de la fijación de su nueva seña de identidad, el Club Atlético de Madrid tiene en mente dar un golpe sobre la mesa y dejar fuera de escena al elenco dirigido por Lluís Cortés como ya lo hicieron en la competición del KO la temporada pasada, cuando en las semifinales, consiguieron hacer de la expectativa de llegar a la final y recuperar la hegemonía copera, una realidad.

El Club Atlético de Madrid llega como subcampeón de la Copa de la Reina y como vigente campeón de la máxima categoría del fútbol femenino español

El actual segundo clasificado y presente en esta primera edición oficial de la Supercopa de España femenina por ser el subcampeón de la Copa de la Reina, se encuentra en plenas condiciones para echar su firme candidatura a levantar el primer título de la temporada y cerrando filas, intentará frenar la buena racha del escuadrón azulgrana, que además de arrastrar unos buenos registros, arrastra la condición de invicto al no haber perdido ningún partido en lo que va de temporada liguera. Ganarle al que actualmente es su máximo rival, y por tanto, "enemigo" a batir, supondría una subida de moral y una adquisición de galones importante para hacerle frente a todo lo que viene y poder seguir luchando con firmeza por hacerse con la revalidación del título.

Las colchoneras dejan a un lado la prórroga de su "resurgimiento" y todo lo vivido en la última jornada en Logroño. Ahora, en un escenario totalmente desconocido, pero con la emoción que supone poder ser uno de los equipos elegidos para disputar la primera edición oficial del torneo, el escuadrón rojiblanco quiere resarcirse ante el Fútbol Club Barcelona aunque sea algo que implique tirar de resiliencia, orgullo, coraje y corazón.

El Fútbol Club Barcelona, a reivindicarse

Las jugadoras azulgranas celebrando un gol en el terreno de juego del Estadi Johan Cruyff en el partido correspondiente a la jornada 3 de la Primera Iberdrola 2019/20 | Foto de Noelia Déniz, VAVEL España

Las "mieles" del triunfo no se le resisten al elenco de Lluís Cortés. Con unos registros inmejorables en la presente temporada, el escuadrón azulgrana tiene por delante la mejor oportunidad para reivindicarse como lo que hasta ahora ha conseguido ser: líder absoluto de la categoría de oro femenina. Por moral, no será. Además de llegar invictas después de no haber encajado derrotas en su casillero en lo que va de temporada, las blaugranas pueden presumir de ostentar pleno protagonismo en la tabla de máximas goleadoras y además, de la voracidad con la que hasta ahora han podido anular a todos los rivales que se le han cruzado por un camino de máxima competencia.

El Fútbol Club Barcelona quiere reivindicarse tirando de su buena racha

El Fútbol Club Barcelona, situado en la primera posición de la tabla clasificatoria de la Primera Iberdrola, ya echó su firme candidatura al título liguero hace algunas jornadas y ahora, todos los esfuerzos se concentran en poder levantar el primer título oficial de la temporada, ante el que muestran sus ansias de colocarlo en las vitrinas de la entidad. Ahora, ante el que ha sido su máximo rival a batir durante tantas temporadas, el Club Atlético de Madrid, el objetivo no es otro que el de certificar que quieren recuperar la hegemonía en todos los contextos posibles y demostrar que saldrán con todo para al final, obtener el broche de oro para cerrar un curso que quedará en el recuerdo de los aficionados azulgranas, que ya pedían una reacción y que con la llegada de los mejores refuerzos, se ha asentado en el feudo azulgrana para quedarse.

Salamanca recibe al subcampeón liguero de la pasada temporada y a la vez, será testigo de una "puesta de corto" en la que las mejores propuestas futbolísticas teñirán al mejor clásico del fútbol femenino español de máxima competencia y chocarán hasta que únicamente quede uno.

Los antecedentes más recientes

Si hablamos de los últimos duelos que azulgranas y rojiblancas han disputado, no podemos olvidarnos de hacer mención al que se disputó hace apenas dos jornadas. En la número 18, las pupilas de Dani González abrieron de par en par las puertas del Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares para recibir al elenco de Lluís Cortés y afrontar la disputa de más competencia por el liderato pese a estar alejadas del líder. En ese duelo, la igualdad se ciñó al esquema de un partido que ya sirvió de prolegómeno de lo que se vivirá este jueves a pie de campo en el Helmántico y en el que la palabra "revancha" volverá a sonar con fuerza. Un 0-0 como antecedente reciente y todo en juego pone al rojo vivo una lucha más que esperada en territorio charro.

El antecedente más reciente data del 0-0 que ambos equipos firmaron en la jornada 18 de la presente temporada liguera

La encargada de dictar la sentencia definitiva

María Dolores Martínez Madrona, del Comité de Árbitros de la Región de Murcia, será la encargada de impartir justicia en el Helmántico entre Club Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Esta árbitra, ascendió a la máxima categoría del fútbol femenino español en el año 2017, cuando fue creada, de forma exclusiva, para que fuera dirigida únicamente por árbitras. Además, en la actualidad, dirige partidos en la Tercera División de España.

La rueda de prensa

Las comparecencias de la previa se han llevado a cabo en Barcelona y Madrid, donde tanto el técnico del conjunto rojiblanco, Dani González, como el entrenador del elenco azulgrana, Lluís Cortés, han dado a conocer sus impresiones de cara al duelo que este jueves acogerá el Estadio Helmántico. Teniendo en cuenta que actualmente, son los dos mejores equipos de la máxima categoría del fútbol femenino español, la emoción se palpará desde el primer instante del choque, tal y como ya se ha podido percibir en las ruedas de prensa, donde también las jugadoras han querido reflejar sus sensaciones y hablar sobre lo que se esperan del que será el segundo duelo de semifinales de esta Supercopa de España femenina y en el que el billete para acompañar a la Real Sociedad de Fútbol, primer finalista tras eliminar al Levante Unión Deportiva de María Pry, en la final desencadenará una batalla digna de presenciar.

Lluís Cortés en el terreno de juego del Estadi Johan Cruyff antes del comienzo del partido en el que se enfrentaron al Club Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 3 de la Primera Iberdrola 2019/20 | Foto de Noelia Déniz, VAVEL España

El técnico del conjunto azulgrana, Lluís Cortés, comparecía junto a María León y Vicky Losada en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y hablaba, en primer lugar, sobre la importancia de no considerarse el equipo favorito en el torneo pese a la buena situación en la que llegan, teniendo en cuenta que lideran en la Primera Iberdrola con ventaja incluida respecto a su máximo rival. "Estamos preparados para competir en esta nueva competición. No somos favoritos porque no hemos ganado ningún título la pasada temporada. Vamos primeros en la competición liguera, pero esto es algo diferente", comentaba el técnico de Balaguer, haciendo también alusión a las condiciones en las que llegan sus jugadoras. "El equipo llega muy diferente de como llegó a la Ciudad Deportiva Wanda hace unos días. Creo que el equipo está mucho mejor, ya tenemos más jugadoras y por eso, estamos preparados para la Supercopa. Que no contemos con las jugadoras que vienen de lesión para un partido no quiere decir que estén en el hospital, ya que son temas de molestias", respondía Lluís Cortés al ser preguntado por las bajas que acusa el conjunto azulgrana, a la espera de conocer si alguna jugadora como Jennifer Hermoso recibe el alta médica antes de afrontar el partido.

"Estamos preparados para afrontar esta nueva competición"

Junto al técnico de Lleida, María León y Vicky Losada también atendieron a las preguntas formuladas por los periodistas. La defensa zaragozana era preguntada por las condiciones en las que se encuentra la plantilla, que volverá a verse las caras con las jugadoras colchoneras después de haberse enfrentado a ellas en la jornada 18 de la Primera Iberdrola. "Todo ha cambiado mucho de un partido a otro. Nosotras tenemos que seguir con nuestro estilo, que de momento nos está yendo bien. Son partidos muy reñidos y creo que lo estamos haciendo bien. Considero que el partido que hicimos en la vuelta igual no fue el mejor pero, hicimos un buen partido", comentaba la azulgrana al ser preguntada por el último partido disputado y por la forma en la que afrontan estas semifinales.

Además, la defensa del elenco dirigido por Lluís Cortés también hizo mención a las bajas que acusa la plantilla, de las que quiso reconocer el trabajo que todas están haciendo para volver cuanto antes: “La temporada es larga y siempre hay lesiones. Obviamente que se han juntado todas aquí, pero por el resto, se está haciendo todo lo posible por volver cuanto antes.

Por último, 'Mapi' quiso destacar que deberán estar muy atentas al tratarse de un partido de 90 minutos, después del que no habrá una segunda oportunidad para poder conseguir el billete para estar en la final que este domingo acogerá el Estadio Helmántico de Salamanca, en la que ya están las donostiarras: "Al final, cuando es ida y vuelta, imagino que el equipo que es el grande o el que va más arriba, tiene más probabilidades de pasar, pero en un partido de 90 minutos, puede pasar cualquier cosa".

Las convocatorias

Sandra Paños, Stefanie Van der Grag, María León, Vicky Losada, Jennifer Hermoso, Marta Torrejón, Mariona Caldentey, Alexia Putellas, Patricia Guijarro, Pamela Tajonar, Aitana Bonmatí, Leila Ouahabi, Caroline Graham, Andrea Pereira, Ana-Maria Crnogorčević, Candela Andújar, Asisat Oshoala, Lieke Martens, Carla Armengol, Claudia Pina, Gemma Font y Laia Codina han sido las elegidas por el técnico barcelonés.

Por su parte, el técnico del conjunto colchonero, Dani González, ha convocado a Lola Gallardo, Sari van Veenendaal, Carolina Arias, Laia Aleixandri, Elena Linari, Carmen Menayo, Kylie Strom, Aïssatou Tounkara, Ángela Sosa, Amanda Sampedro, Virginia Torrecilla, Silvia Meseguer, Olga Ovdiychuk, Alex Chidiac, Leicy Santos, Olga García, Deyna Castellanos, Ludmila Da Silva, Charlyn Corral, Toni Duggan y Ana Marcos.

Las posibles alineaciones

Club Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Laia Aleixandri, Elena Linari, Aïssatou Tounkara, Kylie Strom, Amanda Sampedro, Silvia Meseguer, Leicy Santos, Ángela Sosa, Ludmila Da Silva y Charlyn Corral.

Fútbol Club Barcelona: Sandra Paños, María León, Marta Torrejón, Alexia Putellas, Patricia Guijarro, Aitana Bonmatí, Leila Ouahabi, Andrea Pereira, Ana-Maria Crnogorčević, Asisat Oshoala y Lieke Martens.