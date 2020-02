Previa Las Palmas-Cádiz: ganar para seguir en la lucha

A pesar de que ambos equipos han recorrido un camino distinto, ambos, a final de temporada, tratarán de conseguir lo mismo: el tan ansiado ascenso a LaLiga Santander. Sin embargo, sus situaciones son muy distintas. Mientras que los de Cervera son los líderes en solitario de la categoría, los de Pepe Mel están muy lejos de donde, como mínimo, deben estar, que no es otro lugar que el playoff de ascenso. Aun así, el objetivo para el encuentro es el mismo, obtener unos tres puntos que, pese a que puedan parecer diferentes, sirven para cumplir las pretensiones de los dos, continuar en la batalla.

Las Palmas, en busca de la regularidad

Si hay que buscarle defectos a Las Palmas, su mayor sería el de la irregularidad. Y es que si por algo son conocidos los canarios en LaLiga Smartbank es por ser uno de los conjuntos más irregulares de la categoría. Durante esta temporada, los canarios han pasado por rachas muy dispares, llegando a sumar cuatro jornadas seguidas ganando o, tal y cómo se encuentran ahora, seis sin conocer la victoria.

Sobre esto incidía Pepe Mel en rueda de prensa, sobre la imperiosa necesidad de encontrar la regularidad. “El equipo no encuentra esa regularidad. Nos cuesta ir por ese camino para lograr los tres puntos, pero creo que es un bagaje con el que no debemos quedarnos porque no es satisfactorio”.

Muchos aficionados y expertos piensan en que el problema del equipo reside en que no han encontrado un once ideal en toda la temporada, siendo el equipo que más veces ha cambiado su once (26 veces en 26 jornadas) de toda la competición. Aun así, el técnico Pio-Pio no cree en esta hipótesis. “El equipo tendrá 26 alineaciones distintas en 26 jornadas por motivos diferentes. Quien he llevado un equipo de fútbol sabe que si no se repiten las mismas asociaciones, las cosas no salen igual”, afirmaba.

Además, conocida la mala racha que lleva el conjunto canario, la victoria se hace más que necesaria, pues la derrota podría suponer el último partido de Pepe Mel al frente del banquillo. Él, no obstante, no cree en eso. “No siento que mi cargo esté en peligro porque así me lo demuestra el club”.

Cervera: “El equipo ha pasado la etapa mala”

Si hay algo que destaca Álvaro Cervera es que, por fin, su equipo ha pasado ese bache que tantos puntos le ha estado costando. Y es que el equipo gaditano ha llegado a mantener una distancia de hasta 12 puntos con el tercer clasificado. Sin embargo, los malos resultados obtenidos en las últimos jornadas, ha permitido que sus máximos perseguidores le hayan recortado varios puntos, estando, actualmente, a tan solo seis puntos de diferencia.

Pero eso para Cervera ya es agua pasada. “Hemos pasado la etapa mala de resultados. Ahora debemos acertar y no fallar. Ahora más que nunca hay que ir partido a partido. No es que sean todos finales, pero lo que nos dejemos en el camino, será difícil de recuperar. Todos ya tienen su importancia”.

Por otro lado, sobre Las Palmas destaca el desequilibrio de sus jugadores, como Pedri, y la marcha de Jonathan Viera, quien, para el técnico, era un jugador diferencial en la categoría. “La baja de Viera les ha perjudicado. Lo han disfrutado mientras que lo han tenido y ahora lo echan de menos”. Aun con ello, afirma que “juegan mucho mejor que los puntos que tienen”.

Santiago Varón Aceitón será el encargado de dirigir el partido

El colegiado que ha sido designado para el encuentro ha sido Santiago Varón Aceitón (comité balear), mientras que en el VAR estará David Pérez Pallás, del comité gallego. Este será el primer partido de la temporada en el que dirigirá a los amarillos y el segundo de Las Palmas –anteriormente arbitró la victoria por 0-2 contra el Lugo de los canarios-. Por otro lado, en temporadas anteriores, fue el encargado de llevar, precisamente, la victoria de los amarillos en Las Palmas por 0-3 y el Alcorcón-Cádiz de la temporada 2017/2018 que se saldó con derrota de los amarillos por 1-0.

Convocatoria y posible once inicial

A pesar de que Las Palmas no ha confirmado su convocatoria, Pepe Mel ya sabe que no podrá contar con algunos de sus jugadores. El ex del Betis sabe que ya tiene disponible a Benito, Javi Castellano y Mantovani. No obstante, tanto D. Castellano, Raúl Fernández, Aridai, Á. Lemos y Drolé seguirán siendo duda hasta el día del partido.

Por otro lado, el Cádiz ha confirmado esta mañana la lista de los jugadores que viajaran hasta la isla. La única baja notable ha sido la de Garrido, quien se ha lesionado a última hora. Los jugadores convocados son: Cifuentes, Fali, Marcos Mauro, José Mari, Salvi, Álex Fernández, Choco Lozano, Perea, Pombo, Bodiguer, David Gil, Iván Alejo, Edu Ramos, Rhyner, Iza, Álvaro Giménez, Espino, Malbasic.