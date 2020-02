Abelardo: "Es un partido de seis puntos, pero no es una final"

El Espanyol afronta este domingo uno de los partidos más decisivos e importantes de la temporada frente al Mallorca, otro de los equipos que, al igual que el equipo perico, está metido de lleno en la lucha por la permanencia. En la previa al duelo crucial entre ambos equipos, Abelardo, técnico del Espanyol, compareció en rueda de prensa para valorar el duelo y transmitir sus sensaciones de cara al partido de este domingo. El entrenador blanquiazul calificó el enfrentamiento entre Espanyol y Mallorca como un "partido de seis puntos", pero ni mucho menos una "final a vida o muerte".

"Es un partido de seis puntos, pero no es una final"

Abelardo invitó al optimismo y a pensar únicamente en ganar los partidos que le esperan al Espanyol en esta recta final de campeonato, por encima del dramatismo que ha despertado la situación del equipo perico esta temporada: "Ganemos o perdamos vamos a ir al partido contra el Sevilla sabiendo que hay que ganar otra vez. Vivo el presente, no me planteo lo que puede pasar mañana a partir de las 14.00 horas. Veremos cómo termina el partido, cómo son las sensaciones y cómo está la jornada" afirmó.

Tras esto analizó y valoró el partido que le espera frente al Mallorcay las posibles consecuencias que puede tener este posteriormente. El técnico perico mandó un mensaje de tranquilidad a la afición perica, y calificó el partido como uno de los más importantes esta temporada: "No es una final. Es importante, pero si ganamos no nos salvamos ni tampoco bajamos si perdemos. Es un partido de seis puntos, muy importante. He escuchado a mis jugadores decir que es a vida o muerte, y no es así. No somos cirujanos que vamos a operar a nadie. No nos tiene que generar presión, sino mucha ilusión. Es un encuentro para disfrutar" indicó.

"Veo al equipo bien, tranquilo y con muchas ganas de hacer un buen encuentro mañana"

Abelardo también habló de las sensaciones que tiene con el equipo de cara a los partidos que quedan para intentar revertir la mala situación que atraviesa el Espanyol y recalcó el optimismo que transmite el equipo perico en los partidos y los entrenamientos: "Mis sensaciones son muy positivas desde que llegué. La situación por desgracia no era la mejor, pero vamos a jugar 16 partidos muy importantes. Son finales entre comillas, aunque no me gusta esta palabra. Veo al equipo bien, tranquilo y con muchas ganas de hacer un buen encuentro mañana" admitió.

El Espanyol jugará un nuevo partido en su estadio, el RCDE Stadium, donde aún no han podido sumar de tres frente a su afición. El técnico perico afirmó que ve al equipo con ganas de vencer en casa y más este domingo frente al Mallorca, donde el club ha conseguido vender todas las entradas disponibles: "Desde que he llegado he tenido la suerte de que el equipo ha competido muy bien. Hicimos un buen partido contra el Granada a pesar de la derrota. Los futbolistas no están presionados. Están con unas ganas tremendas de revertir esta situación y lograr el primer triunfo en casa. Los jugadores estarán encantados de encontrarse un estadio lleno. El partido dura 90 minutos, no podemos intentar ganarlo sólo en los primeros cinco" indicó.

Para terminar, habló de Raúl De Tomás, uno de los fichajes estrella de este mercado invernal, que durante esta semana ha afirmado que esta listo para ser el líder del Espanyol sobre el campo. Abelardo alabó al jugador por sus grandes actuaciones y sus ganas de tener importancia en el cuadro blanquiazul : "No sólo él ejerce el papel de líder, hay varios futbolistas importantes que llevan años aquí y saben lo que es vestir la camiseta de este club. Ha sido un gran acierto traerlo, nos ha metido cuatro goles en cuatro partidos. Está en un gran estado de forma y esperamos que siga así" finalizó.